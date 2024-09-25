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Çocuğunun hediyesi başını yaktı: Giydiği ayakkabı yüzünden hapis cezasıyla karşı karşıya
Çocuğunun hediyesi başını yaktı: Giydiği ayakkabı yüzünden hapis cezasıyla karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Cezaevi ziyaretine giden bir kişi ayağındaki ayakkabı yüzünden mahkemelik oldu. Oğlunun aldığı hediye ayakkabı x-ray cihazına takıldı. Cezaevine elektronik... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T07:33+0300
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çocuk
hediye
teknoloji
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Yüksek güvenlikli bir cezaevine oğlunun hediye ettiği Bluetooth'lu ayakkabıyla giden bir kişi, hakkında 'cezaevine yasaklı eşya sokma' suçundan hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.Olay, şüphelinin cezaevinde bir yakınıyla görüşmek için ziyarete gitmesiyle başladı. Ziyaret sırasında cezaevindeki X-ray cihazı, kişinin üzerinde metal eşya bulunmamasına rağmen alarm verdi. Yapılan üst aramasında, sorunun Bluetooth özellikli ayakkabıdan kaynaklandığı tespit edildi. Kanal D’nin haberine göre, ayakkabının cep telefonuna bağlanarak adım sayma gibi fonksiyonlara sahip olduğu ortaya çıktı.'Bluetooth olduğunu bilmiyordum'Olayın ardından ayakkabıya el konuldu ve şüpheli hakkında tutanak tutuldu. Durum savcılığa bildirildi. İfadesi alınan şüpheli, “Ayakkabı oğlumun hediyesi, Bluetooth özelliği olduğunu bilmiyordum” şeklinde savunma yaptı. Ancak savcı, olayın daha detaylı incelenmesi için bilirkişiden rapor talep etti.Bilirkişi raporunda, ayakkabının orijinal tasarımında Bluetooth özelliği bulunduğu ve bu teknolojinin sonradan eklenmediği belirtildi. Buna rağmen savcı, kişinin cezaevine elektronik cihaz sokma suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verdi ve iddianame hazırladı.
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mahkeme, çocuk, hediye, teknoloji, polis, cezaevi, ceza, suç
mahkeme, çocuk, hediye, teknoloji, polis, cezaevi, ceza, suç

Çocuğunun hediyesi başını yaktı: Giydiği ayakkabı yüzünden hapis cezasıyla karşı karşıya

07:33 25.09.2024 (güncellendi: 07:35 25.09.2024)
© AAayakkabı
ayakkabı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA
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Cezaevi ziyaretine giden bir kişi ayağındaki ayakkabı yüzünden mahkemelik oldu. Oğlunun aldığı hediye ayakkabı x-ray cihazına takıldı. Cezaevine elektronik araç sokma nedeniyle hakkında iddianame düzenlendi, hapis cezası istendi. İşte detaylar...
Yüksek güvenlikli bir cezaevine oğlunun hediye ettiği Bluetooth'lu ayakkabıyla giden bir kişi, hakkında 'cezaevine yasaklı eşya sokma' suçundan hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Olay, şüphelinin cezaevinde bir yakınıyla görüşmek için ziyarete gitmesiyle başladı. Ziyaret sırasında cezaevindeki X-ray cihazı, kişinin üzerinde metal eşya bulunmamasına rağmen alarm verdi. Yapılan üst aramasında, sorunun Bluetooth özellikli ayakkabıdan kaynaklandığı tespit edildi. Kanal D’nin haberine göre, ayakkabının cep telefonuna bağlanarak adım sayma gibi fonksiyonlara sahip olduğu ortaya çıktı.

'Bluetooth olduğunu bilmiyordum'

Olayın ardından ayakkabıya el konuldu ve şüpheli hakkında tutanak tutuldu. Durum savcılığa bildirildi. İfadesi alınan şüpheli, “Ayakkabı oğlumun hediyesi, Bluetooth özelliği olduğunu bilmiyordum” şeklinde savunma yaptı. Ancak savcı, olayın daha detaylı incelenmesi için bilirkişiden rapor talep etti.
Bilirkişi raporunda, ayakkabının orijinal tasarımında Bluetooth özelliği bulunduğu ve bu teknolojinin sonradan eklenmediği belirtildi. Buna rağmen savcı, kişinin cezaevine elektronik cihaz sokma suçundan cezalandırılması gerektiğine karar verdi ve iddianame hazırladı.
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