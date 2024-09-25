https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/suikast-girisimine-ugramisti-slovakya-basbakani-ficoya-zarf-icinde-mermi-gonderildi-1088428365.html

Suikast girişimine uğramıştı: Slovakya Başbakanı Fico'ya zarf içinde mermi gönderildi

Suikast girişimine uğramıştı: Slovakya Başbakanı Fico'ya zarf içinde mermi gönderildi

Sputnik Türkiye

Slovakya’da 15 Mayıs’ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico’nun zarf içinde mermi aldığı belirtildi. 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T14:53+0300

2024-09-25T14:53+0300

2024-09-25T14:56+0300

dünya

slovakya

robert fico

zarf

mermi

suikast girişimi

tehdit

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Slovakya medyasının aktardığına göre, Başbakanlık Ofisi’ne Başbakan Fico adına gelen bir mektupta mermi tespit edildi.Slovak portalı Plus 7 dní’nin haberinde, “Başbakan Robert Fico'ya gidecek postaları kontrol eden çalışanlar, dikkatlerini çeken bir zarfla karşılaştı. X-ray incelemesi zarfın içinde bir mermi olduğunu ortaya çıkardı” ifadesine yer verildi.Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.Mayıs’ta saldırıya uğramıştıSlovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs’ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde halka selamlaştığı sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.Saldırının, hükümetin politikalarını beğenmediği ve Ukrayna’ya silah sevkiyatının durmasına karşı çıktığı belirtilen 71 yaşındaki Juraj Cintula tarafından düzenlendiği bildirilmişti.Fico, Mayıs sonunda taburcu olarak tedavisine evinde devam edilmişti. Başbakan, Temmuz ayında işine geri dönmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cin-disisleri-bakani-hic-kimse-ukrayna-krizini-yaptirimlar-icin-bahane-olarak-kullanmamali-1088421035.html

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slovakya, robert fico, zarf, mermi, suikast girişimi, tehdit