https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/suikast-girisimine-ugramisti-slovakya-basbakani-ficoya-zarf-icinde-mermi-gonderildi-1088428365.html
Suikast girişimine uğramıştı: Slovakya Başbakanı Fico'ya zarf içinde mermi gönderildi
Suikast girişimine uğramıştı: Slovakya Başbakanı Fico'ya zarf içinde mermi gönderildi
Sputnik Türkiye
Slovakya’da 15 Mayıs’ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico’nun zarf içinde mermi aldığı belirtildi. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T14:53+0300
2024-09-25T14:53+0300
2024-09-25T14:56+0300
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suikast girişimi
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Slovakya medyasının aktardığına göre, Başbakanlık Ofisi’ne Başbakan Fico adına gelen bir mektupta mermi tespit edildi.Slovak portalı Plus 7 dní’nin haberinde, “Başbakan Robert Fico'ya gidecek postaları kontrol eden çalışanlar, dikkatlerini çeken bir zarfla karşılaştı. X-ray incelemesi zarfın içinde bir mermi olduğunu ortaya çıkardı” ifadesine yer verildi.Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.Mayıs’ta saldırıya uğramıştıSlovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs’ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde halka selamlaştığı sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.Saldırının, hükümetin politikalarını beğenmediği ve Ukrayna’ya silah sevkiyatının durmasına karşı çıktığı belirtilen 71 yaşındaki Juraj Cintula tarafından düzenlendiği bildirilmişti.Fico, Mayıs sonunda taburcu olarak tedavisine evinde devam edilmişti. Başbakan, Temmuz ayında işine geri dönmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cin-disisleri-bakani-hic-kimse-ukrayna-krizini-yaptirimlar-icin-bahane-olarak-kullanmamali-1088421035.html
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slovakya, robert fico, zarf, mermi, suikast girişimi, tehdit
slovakya, robert fico, zarf, mermi, suikast girişimi, tehdit
Suikast girişimine uğramıştı: Slovakya Başbakanı Fico'ya zarf içinde mermi gönderildi
14:53 25.09.2024 (güncellendi: 14:56 25.09.2024)
Slovakya’da 15 Mayıs’ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Başbakan Robert Fico’nun zarf içinde mermi aldığı belirtildi.
Slovakya medyasının aktardığına göre, Başbakanlık Ofisi’ne Başbakan Fico adına gelen bir mektupta mermi tespit edildi.
Slovak portalı Plus 7 dní’nin
haberinde, “Başbakan Robert Fico'ya gidecek postaları kontrol eden çalışanlar, dikkatlerini çeken bir zarfla karşılaştı. X-ray incelemesi zarfın içinde bir mermi olduğunu ortaya çıkardı
” ifadesine yer verildi.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Mayıs’ta saldırıya uğramıştı
Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs’ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde halka selamlaştığı sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Saldırının, hükümetin politikalarını beğenmediği ve Ukrayna’ya silah sevkiyatının durmasına karşı çıktığı belirtilen 71 yaşındaki Juraj Cintula tarafından düzenlendiği bildirilmişti.
Fico, Mayıs sonunda taburcu olarak tedavisine evinde devam edilmişti. Başbakan, Temmuz ayında işine geri dönmüştü.