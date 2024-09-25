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Sosyal medyada 'sanal medyum' tuzağı: 'Üzerinde büyü var' diyerek dolandırıyorlar
Sosyal medyada 'sanal medyum' tuzağı: 'Üzerinde büyü var' diyerek dolandırıyorlar
Sputnik Türkiye
Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcıya ulaşabilen ve kendilerini 'medyum yada falcı' olarak tanımlayan kişiler, 'Üzerinde büyü var' diyerek binlerce lira... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T12:07+0300
2024-09-25T12:07+0300
türkiye
sosyal medya
fal
büyü
medyum
dolandırıcılık
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Medyum, falcı ve astrolog ifadelerini sosyal medya hesaplarında kullanarak, insanlara para karşılığı 'bilgi satacağını' vaat eden kişilerle ilgili çok sayıda şikayet bulunuyor.Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in derlediği habere göre kendilerini medyum olarak tanıtan kişiler 'üzerinizde büyü var diyerek' insanları önce korkutuyor, sonra da para talep ediyorlar.Şikayet siteleri mağdur mesajları ile doluSavcılıklara da benzer şekilde mağdur edilen birçok kişi başvuruyor..Mağdurlardan Ayten isimli şahıs, "Hayatımın yanlışını yaptım ve bir anlık boşlukla dünyanın parasını kaptırdım bu adamlara. 4200 TL ile başladı, arkasından 'çocuğunda musallat var' dedi, 36 bin aldı. Daha sonra 'çocuk ölecek' dedi 85 bin aldı. 'Dağıldılar tutamıyorum' dedi 121 bin aldı. En son yalan deyince tehdit edip 50 bin daha istedi. Gerekeni yapın lütfen" sözleriyle şikayetini dile getirdi.Mağdurlardan Özge isimli kişi ise "Meryem Boz isimli kişinin Instagram hesabı 'meryemhocaresmi' üzerinden iletişime geçip işlem yaptırdım. Bakım yapıp bir sorun olmadığını, işlemin gerçekleşeceğini söyledi. 2000 TL ücret ödedim ve yaptırdığım işlem ile ilgili bilgi vermesini istediğimde beni engelledi" diye yazdı.Diyanet İşleri Başkanlığı uyarıyorDiyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ise müminlerin sihir ve büyü kapsamında değerlendirilecek her türlü davranıştan kaçınması gerektiğini belirtirken, "Bu tür işlerle meşgul olanlara asla itibar etmeyin. Cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmeyin. Kendinizi çaresiz hissettiğinizde çare olarak alacağınız tıbbi desteğin yanı sıra Hz. Peygamber'in öğrettiği dualarla Allah'a sığının" açıklamasında bulundu.Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ise her ay gerçekleştirdiği Kurul toplantılarında mevzuatta yer alan, "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükmünü hatırlatıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/erkek-siddeti-buyu-ve-sosyal-medya-paylasimi-ile-esit-kusur-sayildi-bosanmada-dikkat-ceken-karar-1086298264.html
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sosyal medya, fal, büyü, medyum, dolandırıcılık
sosyal medya, fal, büyü, medyum, dolandırıcılık

Sosyal medyada 'sanal medyum' tuzağı: 'Üzerinde büyü var' diyerek dolandırıyorlar

12:07 25.09.2024
© İHA / ABDULLAH ÇİBİRmedyum yakalandı
medyum yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR
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Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcıya ulaşabilen ve kendilerini 'medyum yada falcı' olarak tanımlayan kişiler, 'Üzerinde büyü var' diyerek binlerce lira elde ediyor. Ticaret Bakanlığı ise mevzu bahis kişilerin reklamının bile yapılamayacağını ifade ediyor.
Medyum, falcı ve astrolog ifadelerini sosyal medya hesaplarında kullanarak, insanlara para karşılığı 'bilgi satacağını' vaat eden kişilerle ilgili çok sayıda şikayet bulunuyor.
Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in derlediği habere göre kendilerini medyum olarak tanıtan kişiler 'üzerinizde büyü var diyerek' insanları önce korkutuyor, sonra da para talep ediyorlar.

Şikayet siteleri mağdur mesajları ile dolu

Savcılıklara da benzer şekilde mağdur edilen birçok kişi başvuruyor..
Mağdurlardan Ayten isimli şahıs, "Hayatımın yanlışını yaptım ve bir anlık boşlukla dünyanın parasını kaptırdım bu adamlara. 4200 TL ile başladı, arkasından 'çocuğunda musallat var' dedi, 36 bin aldı. Daha sonra 'çocuk ölecek' dedi 85 bin aldı. 'Dağıldılar tutamıyorum' dedi 121 bin aldı. En son yalan deyince tehdit edip 50 bin daha istedi. Gerekeni yapın lütfen" sözleriyle şikayetini dile getirdi.
Mağdurlardan Özge isimli kişi ise "Meryem Boz isimli kişinin Instagram hesabı 'meryemhocaresmi' üzerinden iletişime geçip işlem yaptırdım. Bakım yapıp bir sorun olmadığını, işlemin gerçekleşeceğini söyledi. 2000 TL ücret ödedim ve yaptırdığım işlem ile ilgili bilgi vermesini istediğimde beni engelledi" diye yazdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı uyarıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ise müminlerin sihir ve büyü kapsamında değerlendirilecek her türlü davranıştan kaçınması gerektiğini belirtirken, "Bu tür işlerle meşgul olanlara asla itibar etmeyin. Cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmeyin. Kendinizi çaresiz hissettiğinizde çare olarak alacağınız tıbbi desteğin yanı sıra Hz. Peygamber'in öğrettiği dualarla Allah'a sığının" açıklamasında bulundu.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ise her ay gerçekleştirdiği Kurul toplantılarında mevzuatta yer alan, "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükmünü hatırlatıyor.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2024
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Erkek şiddeti, büyü ve sosyal medya paylaşımı ile eşit kusur sayıldı: Boşanmada dikkat çeken karar
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