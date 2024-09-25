https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/sosyal-medyada-sanal-medyum-tuzagi-uzerinde-buyu-var-diyerek-dolandiriyorlar-1088417133.html

Sosyal medyada 'sanal medyum' tuzağı: 'Üzerinde büyü var' diyerek dolandırıyorlar

Sosyal medyada 'sanal medyum' tuzağı: 'Üzerinde büyü var' diyerek dolandırıyorlar

Sputnik Türkiye

Sosyal medya üzerinden birçok kullanıcıya ulaşabilen ve kendilerini 'medyum yada falcı' olarak tanımlayan kişiler, 'Üzerinde büyü var' diyerek binlerce lira... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T12:07+0300

2024-09-25T12:07+0300

2024-09-25T12:07+0300

türkiye

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fal

büyü

medyum

dolandırıcılık

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Medyum, falcı ve astrolog ifadelerini sosyal medya hesaplarında kullanarak, insanlara para karşılığı 'bilgi satacağını' vaat eden kişilerle ilgili çok sayıda şikayet bulunuyor.Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in derlediği habere göre kendilerini medyum olarak tanıtan kişiler 'üzerinizde büyü var diyerek' insanları önce korkutuyor, sonra da para talep ediyorlar.Şikayet siteleri mağdur mesajları ile doluSavcılıklara da benzer şekilde mağdur edilen birçok kişi başvuruyor..Mağdurlardan Ayten isimli şahıs, "Hayatımın yanlışını yaptım ve bir anlık boşlukla dünyanın parasını kaptırdım bu adamlara. 4200 TL ile başladı, arkasından 'çocuğunda musallat var' dedi, 36 bin aldı. Daha sonra 'çocuk ölecek' dedi 85 bin aldı. 'Dağıldılar tutamıyorum' dedi 121 bin aldı. En son yalan deyince tehdit edip 50 bin daha istedi. Gerekeni yapın lütfen" sözleriyle şikayetini dile getirdi.Mağdurlardan Özge isimli kişi ise "Meryem Boz isimli kişinin Instagram hesabı 'meryemhocaresmi' üzerinden iletişime geçip işlem yaptırdım. Bakım yapıp bir sorun olmadığını, işlemin gerçekleşeceğini söyledi. 2000 TL ücret ödedim ve yaptırdığım işlem ile ilgili bilgi vermesini istediğimde beni engelledi" diye yazdı.Diyanet İşleri Başkanlığı uyarıyorDiyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ise müminlerin sihir ve büyü kapsamında değerlendirilecek her türlü davranıştan kaçınması gerektiğini belirtirken, "Bu tür işlerle meşgul olanlara asla itibar etmeyin. Cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmeyin. Kendinizi çaresiz hissettiğinizde çare olarak alacağınız tıbbi desteğin yanı sıra Hz. Peygamber'in öğrettiği dualarla Allah'a sığının" açıklamasında bulundu.Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ise her ay gerçekleştirdiği Kurul toplantılarında mevzuatta yer alan, "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları hiçbir şekilde yapılamaz" hükmünü hatırlatıyor.

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sosyal medya, fal, büyü, medyum, dolandırıcılık