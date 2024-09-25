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Sokak köpeği yaşlı kadına saldırdı: Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı
Sokak köpeği yaşlı kadına saldırdı: Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Niğde'nin Bor ilçesinde bahçede elma toplayan 78 yaşındaki Suziye Atlı'ya sahipsiz köpek saldırdı. Komşularının yardımıyla kurtarılan yaşlı kadın, ambulansla... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T19:17+0300
2024-09-25T19:17+0300
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Niğde'de sokak köpeğinin saldırısında ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.Bor ilçesi Bahçeli beldesi Saray Mahallesi'nde bahçede elma toplayan 78 yaşındaki Suziye Atlı'ya sahipsiz köpek saldırdı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtulan kadın ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar, saldırı sonrası kafa, boyun ve kolundan yaralanan kadının durumunun ağır olduğunu açıkladı.Sokak hayvanları düzenlemesi nedir?TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçen ve yasalaşan 17 maddelik '160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte 'topla, aşıla ve kısırlaştır, yerine bırak' metodu yürürlükten kaldırıldı. Veteriner hekim karar verecekOnun yerine 'Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır' maddesi eklendi. Hayvanları terk etmek yasaklandı'Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeği bakımevi dışında bir yere bırakmak' fiilleri yasak kapsamına alındı.
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köpek, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, saldırı, yaşlı, yaşlı kadınlar, niğde, bor, hastane

Sokak köpeği yaşlı kadına saldırdı: Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

19:17 25.09.2024
© AApitbull
pitbull - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA
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Niğde'nin Bor ilçesinde bahçede elma toplayan 78 yaşındaki Suziye Atlı'ya sahipsiz köpek saldırdı. Komşularının yardımıyla kurtarılan yaşlı kadın, ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafa, boyun ve kolundan yaralanan kadın ağır yaralandı.
Niğde'de sokak köpeğinin saldırısında ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Bor ilçesi Bahçeli beldesi Saray Mahallesi'nde bahçede elma toplayan 78 yaşındaki Suziye Atlı'ya sahipsiz köpek saldırdı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtulan kadın ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar, saldırı sonrası kafa, boyun ve kolundan yaralanan kadının durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Sokak hayvanları düzenlemesi nedir?

TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçen ve yasalaşan 17 maddelik '160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte 'topla, aşıla ve kısırlaştır, yerine bırak' metodu yürürlükten kaldırıldı.

Veteriner hekim karar verecek

Onun yerine 'Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır' maddesi eklendi.

Hayvanları terk etmek yasaklandı

'Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeği bakımevi dışında bir yere bırakmak' fiilleri yasak kapsamına alındı.
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