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Türkiye'de bir ilk: Fidan ekmek için kazılmıştı, tek parça halinde 84 metrekarelik mozaik bulundu
Türkiye'de bir ilk: Fidan ekmek için kazılmıştı, tek parça halinde 84 metrekarelik mozaik bulundu
Sputnik Türkiye
Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T16:16+0300
2024-09-24T16:16+0300
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Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyünde geçen yıl Ağustos ayında tarlasına vişne fidanı dikmek için çukur açan Mehmet Emin Sualp'ın toprağın altında renkli ve desenli bir yapının olduğunu fark ederek Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.Kazılarda ortaya çıkarılan erken Bizans ya da Roma dönemine ait olduğu sanılan ve yaklaşık 84 metrekare olduğu belirlenen taban mozaiğinin üzerinde devam eden çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı.Mozaik çevresinde yapılan yeni kazılarda ise kilise ve şarap imalathanesi olarak kullanıldığı tahmin edilen çeşitli duvar kalıntıları ile yapılar da gün yüzüne çıkarıldı.'Bu tarihi eseri Elazığ'da sergilemek için hazırlayacağız'Alanda incemeler yapan Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ'dan bilgi aldı.Gazetecilere açıklama yapan Hatipoğlu, taban mozaiğinin tarihi açıdan çok değerli olduğunu belirtti.Hatipoğlu, "Bir vatandaşımız tarlasında vişne fidanı dikimi sırasında bu kalıntılara rastlıyor. Sonrasında müzemize haber veriyor. Burada yaptığımız kazılar neticesinde bölgede hemen hemen en büyük mozaik parçalarından birisi ortaya çıkıyor. Yaklaşık 84 metrekare genişliğinde bölgedeki hayvan varlıklarının resmedildiği bir mozaik, tek parça halinde ve muazzam bir eser. Taban mozaiklerinin üzerine Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı gibi havyanlar resmedilmiş" dedi.Hatipoğlu, alanda gerektiğinde yine kazı çalışması yapılabileceğini belirterek şu cümleleri kaydetti:Mozaikte hayvan figürlerinin yanı sıra bölgenin ağaç dokusuyla ilgili figürlerin de olduğuna işaret eden Hatipoğlu, mozaik yapının Roma dönemi ve erken Bizans dönemi diyebilecekleri bir döneme ait olduğunun değerlendirildiğini ifade etti.Tarlasına fidan dikmek için çukur açtığı sırada mozaik yapıyı fark eden Mehmet Emin Sualp de böylesine önemli tarihi bir yapının gün ışığına çıkarılmasına vesile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.'Bu arsayı 120 bin TL'ye aldık ancak şu an değer biçilemez'Alanda kazı ekibinin yürüttüğü çalışmalara katkı sunduğunu anlatan Sualp, şöyle konuştu:
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elazığ, mozaik, roma, bizans, bizans dönemi, leopar, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, kurt
elazığ, mozaik, roma, bizans, bizans dönemi, leopar, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, kurt

Türkiye'de bir ilk: Fidan ekmek için kazılmıştı, tek parça halinde 84 metrekarelik mozaik bulundu

16:16 24.09.2024
© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW294125Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken tesadüfen bulduğu, Roma ile Erken Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 84 metrekarelik tek parça taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı
Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken tesadüfen bulduğu, Roma ile Erken Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 84 metrekarelik tek parça taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW294125
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Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi.
Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyünde geçen yıl Ağustos ayında tarlasına vişne fidanı dikmek için çukur açan Mehmet Emin Sualp'ın toprağın altında renkli ve desenli bir yapının olduğunu fark ederek Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.
Kazılarda ortaya çıkarılan erken Bizans ya da Roma dönemine ait olduğu sanılan ve yaklaşık 84 metrekare olduğu belirlenen taban mozaiğinin üzerinde devam eden çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı.
Mozaik çevresinde yapılan yeni kazılarda ise kilise ve şarap imalathanesi olarak kullanıldığı tahmin edilen çeşitli duvar kalıntıları ile yapılar da gün yüzüne çıkarıldı.

'Bu tarihi eseri Elazığ'da sergilemek için hazırlayacağız'

Alanda incemeler yapan Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ'dan bilgi aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Hatipoğlu, taban mozaiğinin tarihi açıdan çok değerli olduğunu belirtti.
Hatipoğlu, "Bir vatandaşımız tarlasında vişne fidanı dikimi sırasında bu kalıntılara rastlıyor. Sonrasında müzemize haber veriyor. Burada yaptığımız kazılar neticesinde bölgede hemen hemen en büyük mozaik parçalarından birisi ortaya çıkıyor. Yaklaşık 84 metrekare genişliğinde bölgedeki hayvan varlıklarının resmedildiği bir mozaik, tek parça halinde ve muazzam bir eser. Taban mozaiklerinin üzerine Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı gibi havyanlar resmedilmiş" dedi.
Hatipoğlu, alanda gerektiğinde yine kazı çalışması yapılabileceğini belirterek şu cümleleri kaydetti:

Yapacağımız çalışmaların neticesinde eğer bölgede sergi ve teşhire uygun miktarda tarihi eser ortaya çıkarsa burayla ilgili farklı bir strateji geliştireceğiz. Olmazsa da burada şu an itibarıyla sizlerin de gördüğü bu tarihi eseri Elazığ merkezimizde sergilemek için hazırlayacağız.

Mozaikte hayvan figürlerinin yanı sıra bölgenin ağaç dokusuyla ilgili figürlerin de olduğuna işaret eden Hatipoğlu, mozaik yapının Roma dönemi ve erken Bizans dönemi diyebilecekleri bir döneme ait olduğunun değerlendirildiğini ifade etti.
Tarlasına fidan dikmek için çukur açtığı sırada mozaik yapıyı fark eden Mehmet Emin Sualp de böylesine önemli tarihi bir yapının gün ışığına çıkarılmasına vesile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

'Bu arsayı 120 bin TL'ye aldık ancak şu an değer biçilemez'

Alanda kazı ekibinin yürüttüğü çalışmalara katkı sunduğunu anlatan Sualp, şöyle konuştu:

2020 yılında bu arsayı bağ ve bahçe için satın aldık. Fidan dikmeye başlarken bu taban mozaiğini fark ettim. Bunun da bilincinde olarak müzeye başvurduk. O günden bugüne ben de sahadayım, çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum. Mozaiğe 10-15 tane hayvan figürü ile 4 tane ağaç tasvir edilmiş. O zamanlar bu arsayı 120 bin TL'ye aldık ancak şu an değer biçilemez. Tabi bunun en doğrusunu müzemiz bilir, zaten burası ve yanındaki 19 parsel tescilli yapıya girdi.

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