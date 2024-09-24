https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/turkiyede-bir-ilk-fidan-ekmek-icin-kazilmisti--tek-parca-halinde-84-metrekarelik-mozaik-bulundu-1088384868.html

Türkiye'de bir ilk: Fidan ekmek için kazılmıştı, tek parça halinde 84 metrekarelik mozaik bulundu

Türkiye'de bir ilk: Fidan ekmek için kazılmıştı, tek parça halinde 84 metrekarelik mozaik bulundu

Sputnik Türkiye

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T16:16+0300

2024-09-24T16:16+0300

2024-09-24T16:16+0300

türkiye

elazığ

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Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyünde geçen yıl Ağustos ayında tarlasına vişne fidanı dikmek için çukur açan Mehmet Emin Sualp'ın toprağın altında renkli ve desenli bir yapının olduğunu fark ederek Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.Kazılarda ortaya çıkarılan erken Bizans ya da Roma dönemine ait olduğu sanılan ve yaklaşık 84 metrekare olduğu belirlenen taban mozaiğinin üzerinde devam eden çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı.Mozaik çevresinde yapılan yeni kazılarda ise kilise ve şarap imalathanesi olarak kullanıldığı tahmin edilen çeşitli duvar kalıntıları ile yapılar da gün yüzüne çıkarıldı.'Bu tarihi eseri Elazığ'da sergilemek için hazırlayacağız'Alanda incemeler yapan Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ'dan bilgi aldı.Gazetecilere açıklama yapan Hatipoğlu, taban mozaiğinin tarihi açıdan çok değerli olduğunu belirtti.Hatipoğlu, "Bir vatandaşımız tarlasında vişne fidanı dikimi sırasında bu kalıntılara rastlıyor. Sonrasında müzemize haber veriyor. Burada yaptığımız kazılar neticesinde bölgede hemen hemen en büyük mozaik parçalarından birisi ortaya çıkıyor. Yaklaşık 84 metrekare genişliğinde bölgedeki hayvan varlıklarının resmedildiği bir mozaik, tek parça halinde ve muazzam bir eser. Taban mozaiklerinin üzerine Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı gibi havyanlar resmedilmiş" dedi.Hatipoğlu, alanda gerektiğinde yine kazı çalışması yapılabileceğini belirterek şu cümleleri kaydetti:Mozaikte hayvan figürlerinin yanı sıra bölgenin ağaç dokusuyla ilgili figürlerin de olduğuna işaret eden Hatipoğlu, mozaik yapının Roma dönemi ve erken Bizans dönemi diyebilecekleri bir döneme ait olduğunun değerlendirildiğini ifade etti.Tarlasına fidan dikmek için çukur açtığı sırada mozaik yapıyı fark eden Mehmet Emin Sualp de böylesine önemli tarihi bir yapının gün ışığına çıkarılmasına vesile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.'Bu arsayı 120 bin TL'ye aldık ancak şu an değer biçilemez'Alanda kazı ekibinin yürüttüğü çalışmalara katkı sunduğunu anlatan Sualp, şöyle konuştu:

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elazığ, mozaik, roma, bizans, bizans dönemi, leopar, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, kurt