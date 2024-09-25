https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusvet-sorusturmasinda-1-avukat-tutuklandi-2-avukat-yurtdisi-cikis-yasagiyla-serbest-birakildi-1088440800.html
Rüşvet soruşturmasında 1 avukat tutuklandı, 2 avukat yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı
Rüşvet soruşturmasında 1 avukat tutuklandı, 2 avukat yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında mühür basılarak sahte evrak hazırlanmasına yönelik soruşturma kapsamında 1 avukat tutuklandı, 2 avukat... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T19:58+0300
2024-09-25T19:58+0300
2024-09-25T19:59+0300
türkiye
avukat
terör
hakim
mahkeme
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör dosyalarıyla yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, evrakta sahteciliğe ilişkin yaptığı suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor.Rüşvet karşılığında terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında mühür basılarak sahte evrak hazırlanmasına yönelik katip M.C.K'nin 16 Eylül'de tutuklandığı soruşturma kapsamında, savcılıkça avukatlar Ö.A. ve B.Ş. ile kardeşi U.Ş’nin ifadesi alındı.Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen avukat Ö.A, rüşvet vermek suçundan tutuklanırken diğer 2 avukat ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/polis-memurunu-olduren-yunus-emre-gecti-onlarin-polis-oldugunu-gormedim-1088434954.html
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avukat, terör, hakim, mahkeme
avukat, terör, hakim, mahkeme
Rüşvet soruşturmasında 1 avukat tutuklandı, 2 avukat yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı
19:58 25.09.2024 (güncellendi: 19:59 25.09.2024)
Gaziantep'te terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında mühür basılarak sahte evrak hazırlanmasına yönelik soruşturma kapsamında 1 avukat tutuklandı, 2 avukat yurtdışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör dosyalarıyla yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, evrakta sahteciliğe ilişkin yaptığı suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor.
Rüşvet karşılığında terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında mühür basılarak sahte evrak hazırlanmasına yönelik katip M.C.K'nin 16 Eylül'de tutuklandığı soruşturma kapsamında, savcılıkça avukatlar Ö.A. ve B.Ş. ile kardeşi U.Ş’nin ifadesi alındı.
Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen avukat Ö.A, rüşvet vermek suçundan tutuklanırken diğer 2 avukat ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.