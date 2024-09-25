https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusvet-sorusturmasinda-1-avukat-tutuklandi-2-avukat-yurtdisi-cikis-yasagiyla-serbest-birakildi-1088440800.html

Rüşvet soruşturmasında 1 avukat tutuklandı, 2 avukat yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Rüşvet soruşturmasında 1 avukat tutuklandı, 2 avukat yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında mühür basılarak sahte evrak hazırlanmasına yönelik soruşturma kapsamında 1 avukat tutuklandı, 2 avukat... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T19:58+0300

2024-09-25T19:58+0300

2024-09-25T19:59+0300

türkiye

avukat

terör

hakim

mahkeme

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör dosyalarıyla yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, evrakta sahteciliğe ilişkin yaptığı suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma devam ediyor.Rüşvet karşılığında terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında mühür basılarak sahte evrak hazırlanmasına yönelik katip M.C.K'nin 16 Eylül'de tutuklandığı soruşturma kapsamında, savcılıkça avukatlar Ö.A. ve B.Ş. ile kardeşi U.Ş’nin ifadesi alındı.Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen avukat Ö.A, rüşvet vermek suçundan tutuklanırken diğer 2 avukat ise yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/polis-memurunu-olduren-yunus-emre-gecti-onlarin-polis-oldugunu-gormedim-1088434954.html

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avukat, terör, hakim, mahkeme