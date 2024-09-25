https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/polis-memurunu-olduren-yunus-emre-gecti-onlarin-polis-oldugunu-gormedim-1088434954.html
Polis memurunu öldüren Yunus Emre Geçti: 'Onların polis olduğunu görmedim'
Polis memurunu öldüren Yunus Emre Geçti: 'Onların polis olduğunu görmedim'
Sputnik Türkiye
İstanbul Ümraniye’de 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti yakalama çalışmaları sırasında yaşanan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz’ı vurarak şehit etmişti... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T17:24+0300
2024-09-25T17:24+0300
2024-09-25T17:24+0300
türkiye
polis
cinayet
istanbul
polis memuru
yunus emre geçti
ifade
mahkeme
hırsız
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İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı vurarak öldüren Yunus Emre Geçti’nin ifadesi ortaya çıktı.Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri motosiklet hırsızlığından aranan Yunus Emre Geçti'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı. 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti’yi yakalama çalışmaları sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak Şeyda Yılmaz'ı öldürmüştü. Yunus Emre Geçti 'kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme' suçundan cezaevine gönderilmişti. 'Beni gasp ettiler'Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren Yunus Emre Geçti “Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim. Eve doğru normal minibüs ile gittim. Eski vergi dairesi üzerinde hasımlarıma denk geldim. Bana saldırdılar. Enes Polat, Eray Polat. Ahmet Polat. Azat Polat'dı. Bana saldırıp cebimden telefon ve paramı aldılar. Beni gasp ettiler” dedi.'Polis olduğunu görmedim'Mahkemede verdiği ifadesine devam eden Yunus Emre geçti onların polis olduğunu bilmediğini belirterek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/polisi-sehit-eden-yunus-emre-gectinin-kuzeni-de-gozaltina-alindi-silahli-fotograflari-polisi-1088434017.html
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polis, cinayet, istanbul, polis memuru, yunus emre geçti, ifade, mahkeme, hırsız, hırsızlık
polis, cinayet, istanbul, polis memuru, yunus emre geçti, ifade, mahkeme, hırsız, hırsızlık
Polis memurunu öldüren Yunus Emre Geçti: 'Onların polis olduğunu görmedim'
İstanbul Ümraniye’de 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti yakalama çalışmaları sırasında yaşanan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz’ı vurarak şehit etmişti. Cezaevine gönderilen Yunus Emre Geçti’nin mahkemede ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında onların polis olduğunu bilmediğini iddia eden zanlı gasp edildiğini belirtti.
İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı vurarak öldüren Yunus Emre Geçti’nin ifadesi ortaya çıktı.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri motosiklet hırsızlığından aranan Yunus Emre Geçti'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı. 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti’yi yakalama çalışmaları sırasında çıkan arbedede şüpheli, polis memurunun silahını alarak Şeyda Yılmaz'ı öldürmüştü. Yunus Emre Geçti 'kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme' suçundan cezaevine gönderilmişti.
Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren Yunus Emre Geçti “Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim. Eve doğru normal minibüs ile gittim. Eski vergi dairesi üzerinde hasımlarıma denk geldim. Bana saldırdılar. Enes Polat, Eray Polat. Ahmet Polat. Azat Polat'dı. Bana saldırıp cebimden telefon ve paramı aldılar. Beni gasp ettiler” dedi.
'Polis olduğunu görmedim'
Mahkemede verdiği ifadesine devam eden Yunus Emre geçti onların polis olduğunu bilmediğini belirterek şunları söyledi:
Elanur isimli kızla çıkıyorum. Bu şahısların kız kardeşidir. O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin vuruldum diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı oradan silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin