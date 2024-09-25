https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/real-madride-kotu-haber-mbappe-sakatlandi-1088428631.html
Real Madrid'e kötü haber: Mbappe sakatlandı
Real Madrid'e kötü haber: Mbappe sakatlandı
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de forma giyen Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe sakatlandı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T15:00+0300
2024-09-25T15:00+0300
2024-09-25T15:00+0300
spor
real madrid
mbappe
kylian mbappe
sakatlık
carlo ancelotti
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Real Madrid kulübünden yapılan yazılı açıklamada, La Liga'nın 7. haftasında dün oynanan Alaves maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe'nin bu sabah sağlık kontrolünden geçtiği ve sol bacak biceps femoris kaslarında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.İspanyol kulübü, Fransız futbolcunun sakatlığıyla ilgili süre vermezken, İspanyol basını hafta sonu Atletico Madrid ile oynanacak Madrid derbisinde forma giyemeyecek Mbappe'nin sahalara dönüşünün 3 hafta süreceğini yazdı.Kylian Mbappe, 3-2 kazandıkları Alaves maçının 80. dakikasında sakatlık yaşadığı için çıkmak istemiş ve teknik direktör Carlo Ancelotti bu futbolcunun yerine Arda Güler'i oyuna almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/arda-guler-ilk-11de-basladi-real-madrid-farka-kostu-1088301336.html
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real madrid, mbappe, kylian mbappe, sakatlık, carlo ancelotti
real madrid, mbappe, kylian mbappe, sakatlık, carlo ancelotti
Real Madrid'e kötü haber: Mbappe sakatlandı
Real Madrid'de forma giyen Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe sakatlandı.
Real Madrid kulübünden yapılan yazılı açıklamada, La Liga'nın 7. haftasında dün oynanan Alaves maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe'nin bu sabah sağlık kontrolünden geçtiği ve sol bacak biceps femoris kaslarında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.
İspanyol kulübü, Fransız futbolcunun sakatlığıyla ilgili süre vermezken, İspanyol basını hafta sonu Atletico Madrid ile oynanacak Madrid derbisinde forma giyemeyecek Mbappe'nin sahalara dönüşünün 3 hafta süreceğini yazdı.
Kylian Mbappe, 3-2 kazandıkları Alaves maçının 80. dakikasında sakatlık yaşadığı için çıkmak istemiş ve teknik direktör Carlo Ancelotti bu futbolcunun yerine Arda Güler'i oyuna almıştı.