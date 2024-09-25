https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/real-madride-kotu-haber-mbappe-sakatlandi-1088428631.html

Real Madrid'e kötü haber: Mbappe sakatlandı

Real Madrid'e kötü haber: Mbappe sakatlandı

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de forma giyen Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe sakatlandı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T15:00+0300

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2024-09-25T15:00+0300

spor

real madrid

mbappe

kylian mbappe

sakatlık

carlo ancelotti

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Real Madrid kulübünden yapılan yazılı açıklamada, La Liga'nın 7. haftasında dün oynanan Alaves maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe'nin bu sabah sağlık kontrolünden geçtiği ve sol bacak biceps femoris kaslarında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.İspanyol kulübü, Fransız futbolcunun sakatlığıyla ilgili süre vermezken, İspanyol basını hafta sonu Atletico Madrid ile oynanacak Madrid derbisinde forma giyemeyecek Mbappe'nin sahalara dönüşünün 3 hafta süreceğini yazdı.Kylian Mbappe, 3-2 kazandıkları Alaves maçının 80. dakikasında sakatlık yaşadığı için çıkmak istemiş ve teknik direktör Carlo Ancelotti bu futbolcunun yerine Arda Güler'i oyuna almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/arda-guler-ilk-11de-basladi-real-madrid-farka-kostu-1088301336.html

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real madrid, mbappe, kylian mbappe, sakatlık, carlo ancelotti