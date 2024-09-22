https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/arda-guler-ilk-11de-basladi-real-madrid-farka-kostu-1088301336.html
Arda Güler ilk 11'de başladı: Real Madrid farka koştu
Arda Güler ilk 11'de başladı: Real Madrid farka koştu
Sputnik Türkiye
İspanya LaLiga'da Real Madrid, geriye düştüğü maçta Espanyol'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Real Madrid'in gollerini Dani Carvajal, Rodrygo... 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T14:16+0300
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LaLiga'da Real Madrid, konuk ettiği Espanyol karşısında 4 golle kazandı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadeleki tüm goller ikinci yarıda gelirken sahadan galibiyetle ayrılan takım Real Madrid oldu.Real Madrid - Espanyol maçıMücadelenin 53. dakikasında Espanyol, Thibaut Courtois'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti.Bu golden 5 dakika sonra Real Madrid, Dani Carvajal'la skora yeniden dengeyi getirirken 75'te Rodrygo ev sahibi ekibi öne geçirdi. Oyuna sonradan dahil olan Vinicius Jr. 78'te skoru 3-1'e getirirken Kylian Mbappe 90'da takımı adına dördüncü kez ağları havalandırdı.Real Madrid bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı ve puanını 14 yaptı. Espanyol ise 7 puanda kaldı.Arda Güler ilk 11'de başladıReal Madrid'de Arda Güler maça ilk 11'de başladı.Milli futbolcu 54. dakikada kenara gelirken oyuna Vinicius Jr. dahil oldu.1' Maç başladı2' Real Madrid'de Arda Güler'in içeriye çevirdiği top kalecide kaldı.11' Kylian Mbappe'nin yakın mesafeden şutunda kaleci gole izin vermedi.13' Arda Güler'in şutu kalecinin üzerine gitti.37' Jude Bellingham'ın şutunu kaleci kurtardı.53' Courtois'nın kendi kalesine attığı golle Espanyol öne geçti. | 0-154' Vinicius Jr., Arda Güler'in yerine oyuna girdi.58' Real Madrid, Carvajal'la skora dengeyi getirdi. | 1-175' Real Madrid, Rodyrgo'nun golüyle öne geçti. | 2-178' Vinicius Jr. Real Madrid'in üçüncü golünü kaydetti. | 3-190' Kylian Mbappe, skoru 4-1 yaptı.
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Arda Güler ilk 11'de başladı: Real Madrid farka koştu
İspanya LaLiga'da Real Madrid, geriye düştüğü maçta Espanyol'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti. Real Madrid'in gollerini Dani Carvajal, Rodrygo, Vinicius Jr. ve Kylian Mbappe kaydetti.
LaLiga'da Real Madrid, konuk ettiği Espanyol karşısında 4 golle kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadeleki tüm goller ikinci yarıda gelirken sahadan galibiyetle ayrılan takım Real Madrid oldu.
Real Madrid - Espanyol maçı
Mücadelenin 53. dakikasında Espanyol, Thibaut Courtois'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti.
Bu golden 5 dakika sonra Real Madrid, Dani Carvajal'la skora yeniden dengeyi getirirken 75'te Rodrygo ev sahibi ekibi öne geçirdi. Oyuna sonradan dahil olan Vinicius Jr. 78'te skoru 3-1'e getirirken Kylian Mbappe 90'da takımı adına dördüncü kez ağları havalandırdı.
Real Madrid bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı ve puanını 14 yaptı. Espanyol ise 7 puanda kaldı.
Arda Güler ilk 11'de başladı
Real Madrid'de Arda Güler maça ilk 11'de başladı.
Milli futbolcu 54. dakikada kenara gelirken oyuna Vinicius Jr. dahil oldu.
1' Maç başladı
2' Real Madrid'de Arda Güler'in içeriye çevirdiği top kalecide kaldı.
11' Kylian Mbappe'nin yakın mesafeden şutunda kaleci gole izin vermedi.
13' Arda Güler'in şutu kalecinin üzerine gitti.
37' Jude Bellingham'ın şutunu kaleci kurtardı.
53' Courtois'nın kendi kalesine attığı golle Espanyol öne geçti. | 0-1
54' Vinicius Jr., Arda Güler'in yerine oyuna girdi.
58' Real Madrid, Carvajal'la skora dengeyi getirdi. | 1-1
75' Real Madrid, Rodyrgo'nun golüyle öne geçti. | 2-1
78' Vinicius Jr. Real Madrid'in üçüncü golünü kaydetti. | 3-1
90' Kylian Mbappe, skoru 4-1 yaptı.