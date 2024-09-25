Lavrov'dan BM Güvenlik Konseyi'nde 'reform' açıklaması: 'Tehlikeli oyunlara dönüşmesine izin vermeyeceğiz'
© Sputnik / Кристина КормилицынаSergey Lavrov
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması gerektiğini ancak bunun acele etmeden ve bazı ülkelerin tekelinde olmadan gerçekleşmesi için çabalayacaklarını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Pekin'in BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılacak olası reformların tehlikeli oyunlara dönüşmesine müsaade etmeyeceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 79. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitti.
ABD seyahatinden önce Rus basınına demeç veren Lavrov, bazı ülkelerin BMGK reformunu suni bir şekilde hızlandırmaya çalıştığını ancak Rusya ve Çin'in bu sürecin tehlikeli oyunlara dönüştürülmesine izin vermeyeceğini vurguladı.
Lavrov, "BMGK reformlarının uygulanabilmesi için BM'ye üye ülkelerin üçte ikisinin onayı gerekiyor. Eğer bu 'saygıdeğer ülkeler' değişiklikleri kabul ederlerse, o zaman 'bu reformla birlikte marjinalleşecekler' ve onlar için BMGK'nın meşruiyeti güçlenmek yerine azalacak" dedi.
Çin'in bu konuda Rusya'yla tamamen aynı görüşte olduğunu anlatan Lavrov, iki ülkenin BM'nin bölünmesi yerine ortak mutabakat sağlanması için çabalayacağının altını çizdi.
BMGK reformu konusunda aceleye yer olmadığını da kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, zira bu konunun ulusal çıkarların çarpışmasına neden olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 79. BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitti.
ABD seyahatinden önce Rus basınına demeç veren Lavrov, bazı ülkelerin BMGK reformunu suni bir şekilde hızlandırmaya çalıştığını ancak Rusya ve Çin'in bu sürecin tehlikeli oyunlara dönüştürülmesine izin vermeyeceğini vurguladı.
Lavrov, "BMGK reformlarının uygulanabilmesi için BM'ye üye ülkelerin üçte ikisinin onayı gerekiyor. Eğer bu 'saygıdeğer ülkeler' değişiklikleri kabul ederlerse, o zaman 'bu reformla birlikte marjinalleşecekler' ve onlar için BMGK'nın meşruiyeti güçlenmek yerine azalacak" dedi.
Çin'in bu konuda Rusya'yla tamamen aynı görüşte olduğunu anlatan Lavrov, iki ülkenin BM'nin bölünmesi yerine ortak mutabakat sağlanması için çabalayacağının altını çizdi.
BMGK reformu konusunda aceleye yer olmadığını da kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı, zira bu konunun ulusal çıkarların çarpışmasına neden olduğunu belirtti.
Rus diplomat reform çağrısı yapmıştı
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in Washington'un BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto yetkisini kendi çıkarlarını desteklemek için kullandığını ve bunun için izahat sunmayacağını söylemesini eleştiren Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BMGK'da reform yapılması gerektiğini söylemişti.
BMGK'da Batı'nın sayısal üstünlüğüne son verilmesi ve veto hakkıyla kararları manipüle etme imkanından mahrum bırakılması çağrısı yapan Rus diplomat, "ABD ve müttefikleri, BMGK'da sandalyelerin çoğunluğuna sahip ve gerçek bir vetoya başvurmadan, rakamlarla baskı yaparak ve kararları engelleyerek kolaylıkla 'gizli veto' uygulayabiliyorlar. Bu nedenle kolektif Batı'yı sayısal üstünlüklerinden ve BMGK'yı manipüle etme imkanından mahrum bırakacak bir Güvenlik Konseyi reformuna ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.
ABD'nin küçümseyici bir tavırla tüm dünya ülkelerini iki kategoriye ayırmaya devam ettiğini belirten Polyanskiy, "İlk kategoride, 'ABD hükümetinin çıkarlarının gözetilmesi için' istenilen her şeyi yapmaya hazır olanlar, kendilerini 'kainatın efendileri' ilan edenler yer alıyor, ikincisi ise dünyadaki diğer tüm ülkeleri içeriyor" demişti.
BMGK'da Batı'nın sayısal üstünlüğüne son verilmesi ve veto hakkıyla kararları manipüle etme imkanından mahrum bırakılması çağrısı yapan Rus diplomat, "ABD ve müttefikleri, BMGK'da sandalyelerin çoğunluğuna sahip ve gerçek bir vetoya başvurmadan, rakamlarla baskı yaparak ve kararları engelleyerek kolaylıkla 'gizli veto' uygulayabiliyorlar. Bu nedenle kolektif Batı'yı sayısal üstünlüklerinden ve BMGK'yı manipüle etme imkanından mahrum bırakacak bir Güvenlik Konseyi reformuna ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.
ABD'nin küçümseyici bir tavırla tüm dünya ülkelerini iki kategoriye ayırmaya devam ettiğini belirten Polyanskiy, "İlk kategoride, 'ABD hükümetinin çıkarlarının gözetilmesi için' istenilen her şeyi yapmaya hazır olanlar, kendilerini 'kainatın efendileri' ilan edenler yer alıyor, ikincisi ise dünyadaki diğer tüm ülkeleri içeriyor" demişti.