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Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de tutuklandı: Silahlı fotoğrafları polisi harekete geçirdi
Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de tutuklandı: Silahlı fotoğrafları polisi harekete geçirdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve tutuklanan Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflar paylaştığı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan aranan ve kaçarken açtığı ateş sonucunda polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyasındaki silahlı fotoğraflar ele verdiİstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 23 Eylül tarihinde yapılan incelemelerde, bir şahsın sosyal medya hesabında silahlı fotoğraflarının olduğu belirlendi. Bunun üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, sosyal medya hesabında silahla paylaşım yapan şahsın, Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. olduğunu tespit etti.K.G., Sultanbeyli ilçesinde Akşemsettin Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli makamlara sevk edildi.Savcılıkta ifade veren K.G. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. K.G., “Halk arasında korku ve panik oluşturma” suçundan tutuklandı.
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şeyda yılmaz, yunus emre geçti, silahlı saldırı, saldırı, polis, polis memuru, polis merkezi, gözaltı
şeyda yılmaz, yunus emre geçti, silahlı saldırı, saldırı, polis, polis memuru, polis merkezi, gözaltı

Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de tutuklandı: Silahlı fotoğrafları polisi harekete geçirdi

17:05 25.09.2024 (güncellendi: 17:14 25.09.2024)
© CEM GÜNEY KILIÇ-AW294944gözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© CEM GÜNEY KILIÇ-AW294944
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İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve tutuklanan Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflar paylaştığı tespit edilince gözaltına alındı. K.G., 'halk arasında korku ve panik oluşturma' suçundan tutuklandı.
İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan aranan ve kaçarken açtığı ateş sonucunda polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de polis tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyasındaki silahlı fotoğraflar ele verdi

© CEM GÜNEY KILIÇ-AW294944gözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
gözaltı
© CEM GÜNEY KILIÇ-AW294944
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 23 Eylül tarihinde yapılan incelemelerde, bir şahsın sosyal medya hesabında silahlı fotoğraflarının olduğu belirlendi. Bunun üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, sosyal medya hesabında silahla paylaşım yapan şahsın, Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. olduğunu tespit etti.
K.G., Sultanbeyli ilçesinde Akşemsettin Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli makamlara sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren K.G. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. K.G., “Halk arasında korku ve panik oluşturma” suçundan tutuklandı.
Polisi şehit eden zanlı, 'siyah çöp poşeti ile 'hayvan nakil aracına' konularak adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
TÜRKİYE
Polisi şehit eden zanlı, 'siyah çöp poşeti ile 'hayvan nakil aracına' konularak adliyeye sevk edildi
23 Eylül, 14:01
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