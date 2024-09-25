https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/polisi-sehit-eden-yunus-emre-gectinin-kuzeni-de-gozaltina-alindi-silahli-fotograflari-polisi-1088434017.html
Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de tutuklandı: Silahlı fotoğrafları polisi harekete geçirdi
Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de tutuklandı: Silahlı fotoğrafları polisi harekete geçirdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve tutuklanan Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflar paylaştığı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T17:05+0300
2024-09-25T17:05+0300
2024-09-25T17:14+0300
türkiye
şeyda yılmaz
yunus emre geçti
silahlı saldırı
saldırı
polis
polis memuru
polis merkezi
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088432992_0:45:345:239_1920x0_80_0_0_cba1500499100c505487ee1b7e73fc6c.jpg
İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan aranan ve kaçarken açtığı ateş sonucunda polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyasındaki silahlı fotoğraflar ele verdiİstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 23 Eylül tarihinde yapılan incelemelerde, bir şahsın sosyal medya hesabında silahlı fotoğraflarının olduğu belirlendi. Bunun üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, sosyal medya hesabında silahla paylaşım yapan şahsın, Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. olduğunu tespit etti.K.G., Sultanbeyli ilçesinde Akşemsettin Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli makamlara sevk edildi.Savcılıkta ifade veren K.G. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. K.G., “Halk arasında korku ve panik oluşturma” suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/polisi-sehit-eden-supheli-siyah-cop-poseti-ile-hayvan-nakil-aracina-konularak-adliyeye-sevk-edildi--1088334347.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088432992_0:13:345:272_1920x0_80_0_0_ce8999e97a6cdd03485061cf195988cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şeyda yılmaz, yunus emre geçti, silahlı saldırı, saldırı, polis, polis memuru, polis merkezi, gözaltı
şeyda yılmaz, yunus emre geçti, silahlı saldırı, saldırı, polis, polis memuru, polis merkezi, gözaltı
Polisi şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de tutuklandı: Silahlı fotoğrafları polisi harekete geçirdi
17:05 25.09.2024 (güncellendi: 17:14 25.09.2024)
İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve tutuklanan Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflar paylaştığı tespit edilince gözaltına alındı. K.G., 'halk arasında korku ve panik oluşturma' suçundan tutuklandı.
İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan aranan ve kaçarken açtığı ateş sonucunda polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin kuzeni de polis tarafından gözaltına alındı.
Sosyal medyasındaki silahlı fotoğraflar ele verdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 23 Eylül tarihinde yapılan incelemelerde, bir şahsın sosyal medya hesabında silahlı fotoğraflarının olduğu belirlendi. Bunun üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, sosyal medya hesabında silahla paylaşım yapan şahsın, Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. olduğunu tespit etti.
K.G., Sultanbeyli ilçesinde Akşemsettin Mahallesinde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli makamlara sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren K.G. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. K.G., “Halk arasında korku ve panik oluşturma” suçundan tutuklandı.