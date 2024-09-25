https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/polis-ekiplerine-silah-cekip-seni-yazdim-diyerek-tehdit-etti-1088446143.html
Polis ekiplerine silah çekip 'seni yazdım' diyerek tehdit etti
Polis ekiplerine silah çekip 'seni yazdım' diyerek tehdit etti
Sputnik Türkiye
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yapılan bir ihbar üzerine liman bölgesine giden polis ekipleri ile bölgede bulunan 2 kişi arasında arbede yaşandı. Polis... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T23:09+0300
2024-09-25T23:09+0300
2024-09-25T23:41+0300
türkiye
polis
tehdit
saldırı
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kastamonu
cide
polise mukavemet
adli kontrol şartıyla serbest
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Kastamonu'da Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 2 şahıs arasında arbede yaşandı.Kastamonu Cide ilçesinde meydana gelen olayda liman bölgesinde göreve giden polis ekipleri ile 2 şahıs arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise ’seni yazdım’ diyerek tehdit etti. Olay sonrası takviye ekiplerin gelmesi ile gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Gözaltına kararına itiraz Şahısların serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet savcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtiraz sonrası gözaltı kararı alınan 2 şahıs polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/polis-memurunu-olduren-yunus-emre-gecti-onlarin-polis-oldugunu-gormedim-1088434954.html
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polis, tehdit, saldırı, saldırı girişimi, kastamonu, cide, polise mukavemet, adli kontrol şartıyla serbest
polis, tehdit, saldırı, saldırı girişimi, kastamonu, cide, polise mukavemet, adli kontrol şartıyla serbest
Polis ekiplerine silah çekip 'seni yazdım' diyerek tehdit etti
23:09 25.09.2024 (güncellendi: 23:41 25.09.2024)
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yapılan bir ihbar üzerine liman bölgesine giden polis ekipleri ile bölgede bulunan 2 kişi arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerine silah çekip tehdit eden 2 saldırgan, 3 polis memurunu hafif şekilde yaraladı. Adli kontrol şartı ile serbest kalan 2 şahıs savcılığa yapılan itiraz sonrası tekrar gözaltına alındı.
Kastamonu'da Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 2 şahıs arasında arbede yaşandı.
Kastamonu Cide ilçesinde meydana gelen olayda liman bölgesinde göreve giden polis ekipleri ile 2 şahıs arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise ’seni yazdım’ diyerek tehdit etti. Olay sonrası takviye ekiplerin gelmesi ile gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Gözaltına kararına itiraz
Şahısların serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet savcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtiraz sonrası gözaltı kararı alınan 2 şahıs polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı.