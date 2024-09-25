https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/polis-ekiplerine-silah-cekip-seni-yazdim-diyerek-tehdit-etti-1088446143.html

Polis ekiplerine silah çekip 'seni yazdım' diyerek tehdit etti

Polis ekiplerine silah çekip 'seni yazdım' diyerek tehdit etti

Sputnik Türkiye

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yapılan bir ihbar üzerine liman bölgesine giden polis ekipleri ile bölgede bulunan 2 kişi arasında arbede yaşandı. Polis... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T23:09+0300

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türkiye

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adli kontrol şartıyla serbest

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Kastamonu'da Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile 2 şahıs arasında arbede yaşandı.Kastamonu Cide ilçesinde meydana gelen olayda liman bölgesinde göreve giden polis ekipleri ile 2 şahıs arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise ’seni yazdım’ diyerek tehdit etti. Olay sonrası takviye ekiplerin gelmesi ile gözaltına alınan iki kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Gözaltına kararına itiraz Şahısların serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet savcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtiraz sonrası gözaltı kararı alınan 2 şahıs polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/polis-memurunu-olduren-yunus-emre-gecti-onlarin-polis-oldugunu-gormedim-1088434954.html

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polis, tehdit, saldırı, saldırı girişimi, kastamonu, cide, polise mukavemet, adli kontrol şartıyla serbest