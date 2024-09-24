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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/donald-trump-moskovanin-yenilgisini-beklememeliyiz-diyerek-hatirlatti-ruslar-hitler-ve-napolyonu-1088402693.html
Donald Trump, 'Moskova'nın yenilgisini beklememeliyiz' diyerek hatırlattı: 'Ruslar, Hitler ve Napolyon'u yendi'
Donald Trump, 'Moskova'nın yenilgisini beklememeliyiz' diyerek hatırlattı: 'Ruslar, Hitler ve Napolyon'u yendi'
Sputnik Türkiye
Cumhuriyetçilerin adayı Trump, Georgia'da düzenlenen bir miting esnasında yaptığı açıklamada, Moskova'nın yenilgisinin beklenmemesi gerektiğinin altını çizerek... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T23:16+0300
2024-09-24T23:18+0300
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ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna ihtilafında 'sıkışıp kaldığını' ve Rusların Hitler ve Napolyon'u yendiği için Moskova'nın yenilmesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi.Trump konuşmasında, “Biden 'Kazanana kadar gitmiyoruz' diyor. Kazanırlarsa ne olacak? Olan bu, savaşıyorlar. Geçen gün biri bana 'Hitler'i, Napolyon'u yendiler' dedi" cümlelerini kaydetti.ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD'yi Ukrayna'daki çatışmaya sürüklediklerini ve bundan çıkamadıklarını da sözlerine ekleyen Trump, "Bu savaşın içinde sıkışıp kaldık. Eğer başkan olursam müzakerelere başlayacağım, bu işi halledeceğim ve bu savaştan çıkacağız" cümlesini dile getirdi.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve bu durumun 'ateşle oynamak' olduğunu dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah sevkiyatı içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmiş; ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı. Kremlin ise Batı'dan Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakereler için elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.'Harris'in zihinsel sorunları Biden'ınkinden daha ciddi'Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in mevcut ABD lideri Joe Biden'dan daha ciddi zihinsel sorunları olduğuna inandığını dile getirdi.Trump, Georgia'da destekçilerinin düzenlediği mitingde şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kirby-biden-zelenskiy-ile-rusyanin-derinliklerine-yonelik-saldiri-yasaginin-kaldirilmasi-1088402242.html
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abd, donald trump, rusya, ukrayna, joe biden, kamala harris, hitler, napolyon bonapart, sergey lavrov, kremlin
abd, donald trump, rusya, ukrayna, joe biden, kamala harris, hitler, napolyon bonapart, sergey lavrov, kremlin

Donald Trump, 'Moskova'nın yenilgisini beklememeliyiz' diyerek hatırlattı: 'Ruslar, Hitler ve Napolyon'u yendi'

23:16 24.09.2024 (güncellendi: 23:18 24.09.2024)
© İHA / İBRAHİM AYDOĞAN-AW275040Donald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA / İBRAHİM AYDOĞAN-AW275040
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Cumhuriyetçilerin adayı Trump, Georgia'da düzenlenen bir miting esnasında yaptığı açıklamada, Moskova'nın yenilgisinin beklenmemesi gerektiğinin altını çizerek Rusların Hitler ve Napolyon karşısında zafer elde ettiklerini hatırlattı.
ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna ihtilafında 'sıkışıp kaldığını' ve Rusların Hitler ve Napolyon'u yendiği için Moskova'nın yenilmesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi.
Trump konuşmasında, “Biden 'Kazanana kadar gitmiyoruz' diyor. Kazanırlarsa ne olacak? Olan bu, savaşıyorlar. Geçen gün biri bana 'Hitler'i, Napolyon'u yendiler' dedi" cümlelerini kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD'yi Ukrayna'daki çatışmaya sürüklediklerini ve bundan çıkamadıklarını da sözlerine ekleyen Trump, "Bu savaşın içinde sıkışıp kaldık. Eğer başkan olursam müzakerelere başlayacağım, bu işi halledeceğim ve bu savaştan çıkacağız" cümlesini dile getirdi.
Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve bu durumun 'ateşle oynamak' olduğunu dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah sevkiyatı içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmiş; ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin ise Batı'dan Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakereler için elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

'Harris'in zihinsel sorunları Biden'ınkinden daha ciddi'

Cumhuriyetçi ABD başkan adayı Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in mevcut ABD lideri Joe Biden'dan daha ciddi zihinsel sorunları olduğuna inandığını dile getirdi.
Trump, Georgia'da destekçilerinin düzenlediği mitingde şu cümleleri kaydetti:
Dünyanın her yerinde bize gülüyorlar. Kime gülüyorlar biliyor musunuz? Kamala'ya. Onun başkan olacağına inanamıyorlar. Bilişsel sorunlardan bahsediyorsunuz ve bence ondan daha fazla bilişsel sorunu var.
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