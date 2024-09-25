https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/paok-taraftarlari-40-otobusle-ipsaladan-turkiyeye-giris-yapti-1088429868.html
PAOK taraftarları 40 otobüsle İpsala'dan Türkiye'ye giriş yaptı
PAOK taraftarları 40 otobüsle İpsala'dan Türkiye'ye giriş yaptı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un taraftarları, 40 otobüsle İpsala Sınır Kapısı'ndan... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T15:45+0300
2024-09-25T15:45+0300
2024-09-25T15:45+0300
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Yunanistan'dan 40 otobüsle gelen PAOK taraftarları, gümrük ve polis ekiplerince kontrol edildi. Sınır kapısı önünde ise jandarma ve polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Kontrollerinin ardından geçiş yaptıktan sonra bir süre sınır kapısı önünde mola veren taraftar otobüsleri, sorunsuz şekilde polis gözetiminde İstanbul'a yola çıktı.Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de taraftarı taşıyan otobüslerin geçişi sırasında alınan güvenlik önlemlerini yakından takip etti. Galatasaray ile PAOK arasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/galatasaray-paok-avrupa-ligi-maci-ne-zaman-saat-kacta--1088412348.html
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uefa avrupa ligi, paok, galatasaray, avrupa ligi
uefa avrupa ligi, paok, galatasaray, avrupa ligi
PAOK taraftarları 40 otobüsle İpsala'dan Türkiye'ye giriş yaptı
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un taraftarları, 40 otobüsle İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
Yunanistan'dan 40 otobüsle gelen PAOK taraftarları, gümrük ve polis ekiplerince kontrol edildi. Sınır kapısı önünde ise jandarma ve polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Kontrollerinin ardından geçiş yaptıktan sonra bir süre sınır kapısı önünde mola veren taraftar otobüsleri, sorunsuz şekilde polis gözetiminde İstanbul'a yola çıktı.
Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de taraftarı taşıyan otobüslerin geçişi sırasında alınan güvenlik önlemlerini yakından takip etti. Galatasaray ile PAOK arasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.