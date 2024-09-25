https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/paok-taraftarlari-40-otobusle-ipsaladan-turkiyeye-giris-yapti-1088429868.html

PAOK taraftarları 40 otobüsle İpsala'dan Türkiye'ye giriş yaptı

PAOK taraftarları 40 otobüsle İpsala'dan Türkiye'ye giriş yaptı

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un taraftarları, 40 otobüsle İpsala Sınır Kapısı'ndan... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T15:45+0300

2024-09-25T15:45+0300

2024-09-25T15:45+0300

spor

uefa avrupa ligi

paok

galatasaray

avrupa ligi

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Yunanistan'dan 40 otobüsle gelen PAOK taraftarları, gümrük ve polis ekiplerince kontrol edildi. Sınır kapısı önünde ise jandarma ve polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Kontrollerinin ardından geçiş yaptıktan sonra bir süre sınır kapısı önünde mola veren taraftar otobüsleri, sorunsuz şekilde polis gözetiminde İstanbul'a yola çıktı.Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de taraftarı taşıyan otobüslerin geçişi sırasında alınan güvenlik önlemlerini yakından takip etti. Galatasaray ile PAOK arasında RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/galatasaray-paok-avrupa-ligi-maci-ne-zaman-saat-kacta--1088412348.html

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uefa avrupa ligi, paok, galatasaray, avrupa ligi