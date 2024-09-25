https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/galatasaray-paok-avrupa-ligi-maci-ne-zaman-saat-kacta--1088412348.html

Galatasaray-PAOK Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-PAOK Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ilk üç puanını PAOK karşısında taraftarının önünde almak istiyor. Sarı-kırmızılılarda kritik mücadele öncesinde üç eksik isim... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T09:48+0300

2024-09-25T09:48+0300

2024-09-25T09:48+0300

spor

galatasaray

paok

uefa avrupa ligi

trt 1

fernando muslera

hakim ziyech

uefa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/19/1088412406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ea767d45621e62da5cf88350e05746c.jpg

Avrupa’da çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, PAOK’u taraftarının önünde mağlup ederek organizasyona üç puanla başlamak istiyor. Bu sezon Avrupa’nın iki numaralı organizasyonunda geleneksel grup aşaması yerine lig formatı uygulanacak. Puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray, puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer almayı hedeflerken gözler kritik mücadele öncesinde Okan Buruk’un kadro tercihine çevrildi. Osimhen, İcardi, Mertens, Batshuayi gibi zengin hücum hattına sahip sarı-kırmızılılarda son olarak yeni transfer Osimhen derbide sahaya çıkmıştı. Mertens performansıyla dikkat çekerken sezon başından sarı-kırmızılı takımın maçlarında önemli rol üstlendi. Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda?UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ilk maçında Yunan ekibi PAOK’u konuk ediyor. Bu sezon ligde Hatayspor, Konyaspor, Gaziantep, Adana Demirspor, Rizespor ve Fenerbahçe’yi mağlup eden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’nde üç puan hedefliyor.Galatasaray - PAOK mücadelesini İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetirken yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez üstlenecek. Kritik karşılaşma Rams Park’ta saat 22.00’da başlayacak.UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonda maçlar TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.Galatasaray ve PAOK arasındaki karşılaşmada benzer şekilde TRT 1 üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.Galatasaray'ın muhtemel 11'inde kimler var?Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, OsimhenGalatasaray'da 3 eksikSarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek.Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak.Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek.Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/fenerbahce-ismail-kartal-iddialarina-yonelik-aciklama-yapti-benden-haber-bekle-sozleri-yalan-1088389010.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray - paok avrupa ligi maçı ne zaman, galatasaray - paok saat kaçta? galatasaray - paok maçı hangi kanalda, şifresiz mi?, galatasaray - paok muhtemel 11 ler, galatasaray - paok maçı, galatasaray - paok maçı izle,