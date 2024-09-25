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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/nadir-bulunan-pokemon-karti-360-bin-dolara-satildi-1088414746.html
Nadir bulunan Pokemon kartı 360 bin dolara satıldı
Nadir bulunan Pokemon kartı 360 bin dolara satıldı
Sputnik Türkiye
Pokemon çizgi dizisinin en bilinen karakterlerinden 'Pikachu'nun yer aldığı oyun kartı 360 bin dolara alıcı buldu. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T10:58+0300
2024-09-25T11:21+0300
yaşam
pokemon
pikachu
müzayede
sotheby's müzayede evi
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New York'taki Sotheby's müzayede evindeki açık artırmada 360 bin dolara satılan kart, sadece 39 resmi kopyadan biri. 1998'de piyasaya sürülen kartta çizgi dizinin en bilinen karakterlerinden Pikachu yer alıyor.Sotheby's, kartta ayrıca, Pokemon çizgi dizisinin ticari kart oyununun kurucularından Takumi Akabane'nin imzasının bulunduğunu açıkladı. Kartın satıcısı ve yeni sahibinin kim olduğu bilgisi verilmedi.Söz konusu 39 kart, Japonya'da yayın yapan "CoroCoro Comic" dergisinin düzenlediği resim yarışmasının kazananlarına 1998'de dağıtılmıştı.Kartlardan biri 5 milyon dolardan fazlaya satılmıştıKartlardan biri, 2021'de 5 milyon 275 bin dolara satılmış, 'en pahalı Pokemon kartı' olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/efsane-beyzbolcu-babe-ruthun-formasi-241-milyon-dolara-satilarak-dunyanin-en-pahali-formasi-oldu-1087263718.html
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pokemon, pikachu, müzayede, sotheby's müzayede evi
pokemon, pikachu, müzayede, sotheby's müzayede evi

Nadir bulunan Pokemon kartı 360 bin dolara satıldı

10:58 25.09.2024 (güncellendi: 11:21 25.09.2024)
© AP PhotoPandemi yardımı olarak aldığı kredinin 58 bin dolarını Pokemon kartına verdi
Pandemi yardımı olarak aldığı kredinin 58 bin dolarını Pokemon kartına verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AP Photo
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Pokemon çizgi dizisinin en bilinen karakterlerinden 'Pikachu'nun yer aldığı oyun kartı 360 bin dolara alıcı buldu.
New York'taki Sotheby's müzayede evindeki açık artırmada 360 bin dolara satılan kart, sadece 39 resmi kopyadan biri. 1998'de piyasaya sürülen kartta çizgi dizinin en bilinen karakterlerinden Pikachu yer alıyor.
Sotheby's, kartta ayrıca, Pokemon çizgi dizisinin ticari kart oyununun kurucularından Takumi Akabane'nin imzasının bulunduğunu açıkladı. Kartın satıcısı ve yeni sahibinin kim olduğu bilgisi verilmedi.
Söz konusu 39 kart, Japonya'da yayın yapan "CoroCoro Comic" dergisinin düzenlediği resim yarışmasının kazananlarına 1998'de dağıtılmıştı.

Kartlardan biri 5 milyon dolardan fazlaya satılmıştı

Kartlardan biri, 2021'de 5 milyon 275 bin dolara satılmış, 'en pahalı Pokemon kartı' olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.
Babe Ruth - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2024
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