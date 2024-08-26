https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/efsane-beyzbolcu-babe-ruthun-formasi-241-milyon-dolara-satilarak-dunyanin-en-pahali-formasi-oldu-1087263718.html

Efsane beyzbolcu Babe Ruth'un forması 24.1 milyon dolara satılarak 'dünyanın en pahalı forması' oldu

Efsane beyzbolcu Babe Ruth'un forması 24.1 milyon dolara satılarak 'dünyanın en pahalı forması' oldu

Sputnik Türkiye

ABD'nin efsanevi beyzbol oyuncusu Babe Ruth'un forması, 24,1 milyon dolara (yaklaşık 819 milyon 882 bin TL) satıldı. Forma, bir müzayedede satılan en pahalı... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T11:25+0300

2024-08-26T11:25+0300

2024-08-26T11:25+0300

dünya

amerikan beyzbol ligi

babe ruth

müzayede

beyzbol

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Müzayede evi Heritage Auctions, Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) efsanesi Babe Ruth'un 1932 sezonunda maçında giydiği formayı açık artırmaya sundu.Spor koleksiyonuna ait satılan en pahalı ürün olduYaklaşık 6 saat süren açık artırmada, Ruth'un forması 24 milyon doları aşkın bir fiyata alıcı bularak, şimdiye kadar bir spor koleksiyonuna ait satılan en pahalı ürün olarak kayıtlara geçti.Heritage Auctions, 2022'de, 1952'den kalma MLB takımlarından New York Yankees'te oynayan Mickey Mantle oyuncu kartını açık artırmayla 12,6 milyon dolara satmıştı.MLB tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve çok sayıda rekora sahip Babe Ruth, Boston Red Sox'ta 3, New York Yankees'te 4 olmak üzere 7 şampiyonluk yaşamıştı. Ruth, tüm zamanların en iyi beyzbol oyuncusu olarak kabul edilirken, 1935 yılında beyzboldan emekli oldu ve 1948 yılında 53 yaşında hayatını kaybetti.Michael Jordan'ın rekorunu kırdı Daha önce açık artırmada satılan en pahalı forma ise 2022'de 10,1 milyon dolar karşılığında satılan 1998 NBA Finalleri'nde giyilmiş Michael Jordan formasıydı.Rekor kıran Ruth formasının alıcısının kimliği ise açıklanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/1082482895.html

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amerikan beyzbol ligi , babe ruth, müzayede, beyzbol