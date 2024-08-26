https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/efsane-beyzbolcu-babe-ruthun-formasi-241-milyon-dolara-satilarak-dunyanin-en-pahali-formasi-oldu-1087263718.html
Efsane beyzbolcu Babe Ruth'un forması 24.1 milyon dolara satılarak 'dünyanın en pahalı forması' oldu
Efsane beyzbolcu Babe Ruth'un forması 24.1 milyon dolara satılarak 'dünyanın en pahalı forması' oldu
Sputnik Türkiye
ABD'nin efsanevi beyzbol oyuncusu Babe Ruth'un forması, 24,1 milyon dolara (yaklaşık 819 milyon 882 bin TL) satıldı. Forma, bir müzayedede satılan en pahalı... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T11:25+0300
2024-08-26T11:25+0300
2024-08-26T11:25+0300
dünya
amerikan beyzbol ligi
babe ruth
müzayede
beyzbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087263044_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6ff49eda305d0c74e7fc0458e5959c8d.jpg
Müzayede evi Heritage Auctions, Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) efsanesi Babe Ruth'un 1932 sezonunda maçında giydiği formayı açık artırmaya sundu.Spor koleksiyonuna ait satılan en pahalı ürün olduYaklaşık 6 saat süren açık artırmada, Ruth'un forması 24 milyon doları aşkın bir fiyata alıcı bularak, şimdiye kadar bir spor koleksiyonuna ait satılan en pahalı ürün olarak kayıtlara geçti.Heritage Auctions, 2022'de, 1952'den kalma MLB takımlarından New York Yankees'te oynayan Mickey Mantle oyuncu kartını açık artırmayla 12,6 milyon dolara satmıştı.MLB tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve çok sayıda rekora sahip Babe Ruth, Boston Red Sox'ta 3, New York Yankees'te 4 olmak üzere 7 şampiyonluk yaşamıştı. Ruth, tüm zamanların en iyi beyzbol oyuncusu olarak kabul edilirken, 1935 yılında beyzboldan emekli oldu ve 1948 yılında 53 yaşında hayatını kaybetti.Michael Jordan'ın rekorunu kırdı Daha önce açık artırmada satılan en pahalı forma ise 2022'de 10,1 milyon dolar karşılığında satılan 1998 NBA Finalleri'nde giyilmiş Michael Jordan formasıydı.Rekor kıran Ruth formasının alıcısının kimliği ise açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/1082482895.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087263044_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_02dcca84af297f5e44ad5b5e491051b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
amerikan beyzbol ligi , babe ruth, müzayede, beyzbol
amerikan beyzbol ligi , babe ruth, müzayede, beyzbol
Efsane beyzbolcu Babe Ruth'un forması 24.1 milyon dolara satılarak 'dünyanın en pahalı forması' oldu
ABD'nin efsanevi beyzbol oyuncusu Babe Ruth'un forması, 24,1 milyon dolara (yaklaşık 819 milyon 882 bin TL) satıldı. Forma, bir müzayedede satılan en pahalı spor hatırası olarak kayıtlara geçti.
Müzayede evi Heritage Auctions, Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) efsanesi Babe Ruth'un 1932 sezonunda maçında giydiği formayı açık artırmaya sundu.
Spor koleksiyonuna ait satılan en pahalı ürün oldu
Yaklaşık 6 saat süren açık artırmada, Ruth'un forması 24 milyon doları aşkın bir fiyata alıcı bularak, şimdiye kadar bir spor koleksiyonuna ait satılan en pahalı ürün olarak kayıtlara geçti.
Heritage Auctions, 2022'de, 1952'den kalma MLB takımlarından New York Yankees'te oynayan Mickey Mantle oyuncu kartını açık artırmayla 12,6 milyon dolara satmıştı.
MLB tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve çok sayıda rekora sahip Babe Ruth, Boston Red Sox'ta 3, New York Yankees'te 4 olmak üzere 7 şampiyonluk yaşamıştı.
Ruth, tüm zamanların en iyi beyzbol oyuncusu olarak kabul edilirken, 1935 yılında beyzboldan emekli oldu ve 1948 yılında 53 yaşında hayatını kaybetti.
Michael Jordan'ın rekorunu kırdı
Daha önce açık artırmada satılan en pahalı forma ise 2022'de 10,1 milyon dolar karşılığında satılan 1998 NBA Finalleri'nde giyilmiş Michael Jordan formasıydı.
Rekor kıran Ruth formasının alıcısının kimliği ise açıklanmadı.