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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/ogrencisini-cipiyle-ezerek-olumune-neden-olan-ogretmen-aracimin-sensorleri-uyari-vermedi-1088403936.html
Öğrencisini cipiyle ezerek ölümüne neden olan öğretmen: 'Aracımın sensörleri uyarı vermedi'
Öğrencisini cipiyle ezerek ölümüne neden olan öğretmen: 'Aracımın sensörleri uyarı vermedi'
Sputnik Türkiye
Ordu’da, ‘uyum haftası’ kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan’a, aracıyla çarparak ölümüne neden olan öğretmen mahkemede ifade verdi... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T23:38+0300
2024-09-24T23:38+0300
türkiye
kaza
okul
öğretmen
bahçe
öğrenci
araba
araba kazası
çocuk
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Kullandığı cip ile 1.sınıf öğrencisi Miray Arslan'ın ölümüne neden olan öğretmen mahkemede aracının uyarı vermediği için kazanın gerçekleştiğini iddia etti.Ordu'da uyum haftası kapsamında okula giden 1.sınıf öğrencisi Miray Arslan'ı aracıyla ezerek ölümüne neden olan Beden Eğitimi öğretmeni Banu K.'nın Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması başlandı. Tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanan Banu K. ifade verdi. Öğretmen Banu K. duruşmada verdiği ifadesinde “Okulun girişinde farklı bir araç park halinde idi. Kapıdan içeriye girdiğimde aracın sensörleri hiçbir şekilde uyarı vermedi. Bu esnada camlar kapalıydı, klima açık radyo ise kapalıydı. Sürgülü kapının alt raylarından geçiş yaptığım sırada araç tümsekten geçiş yaptığımı belli edecek kadar sarsıldı. Aracımı park ettim, kapıyı açtığımda yerde Miray’ı gördüm. o esnada bağrışma sesleri duydum. O esnada fenalaştım, bayıldım beni çay ocağına götürmüşler, gerisini hatırlamıyorum” dedi. Beraat talep eden öğretmen Banu K. aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirtti.Duruşmada Miray Arslan'ın annesi Eda Arslan aracın okul bahçesine girerken hızlı olduğunu belirterek şunları söyledi:'Kızıma çarptığını fark etmedi'Duruşmada konuşan anne Eda Aslan “Yanına gittiğimde çok yaklaşamadım. Kızım kanlar içinde yerde idi. Toparlanıp 112’yi aradım. Telefonla konuşamadım. Okulun karşısındaki dükkan sahibine telefonu verdim. Sanık kızıma çarptığını dahi fark edemeyerek yoluna devam ederek aracını servis araçlarına ayrılan yere park etti, sanıktan şikayetçiyim” ifadesinde bulundu.Duruşma ileri tarihe ertelendiDuruşmada savcılık mütalaasında, sanığın asli kusurlu olduğu, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediği sunularak bahse konu yerde küçük yaşta çocukların bulunabileceğini öngörecek durumda olması, bahçe girişi ile kazanın gerçekleştiği alanda kot farkı olduğu ‘bilinçli taksirler ölüme neden olma’ suçunu işlediği ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sunuldu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/okul-bahcesinde-feci-kaza-ogretmenin--arabayla-carptigi-cocuk-oldu-1087535319.html
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kaza, okul, öğretmen, bahçe, öğrenci, araba, araba kazası, çocuk
kaza, okul, öğretmen, bahçe, öğrenci, araba, araba kazası, çocuk

Öğrencisini cipiyle ezerek ölümüne neden olan öğretmen: 'Aracımın sensörleri uyarı vermedi'

23:38 24.09.2024
© İHAokul kaza
okul kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA
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Ordu’da, ‘uyum haftası’ kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan’a, aracıyla çarparak ölümüne neden olan öğretmen mahkemede ifade verdi. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu K. olay sırasında aracının sensör uyarısı vermediğini bu sebeple Miray Arslan'ı fark etmediğini belirtti.
Kullandığı cip ile 1.sınıf öğrencisi Miray Arslan'ın ölümüne neden olan öğretmen mahkemede aracının uyarı vermediği için kazanın gerçekleştiğini iddia etti.
Ordu'da uyum haftası kapsamında okula giden 1.sınıf öğrencisi Miray Arslan'ı aracıyla ezerek ölümüne neden olan Beden Eğitimi öğretmeni Banu K.'nın Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması başlandı. Tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanan Banu K. ifade verdi. Öğretmen Banu K. duruşmada verdiği ifadesinde “Okulun girişinde farklı bir araç park halinde idi. Kapıdan içeriye girdiğimde aracın sensörleri hiçbir şekilde uyarı vermedi. Bu esnada camlar kapalıydı, klima açık radyo ise kapalıydı. Sürgülü kapının alt raylarından geçiş yaptığım sırada araç tümsekten geçiş yaptığımı belli edecek kadar sarsıldı. Aracımı park ettim, kapıyı açtığımda yerde Miray’ı gördüm. o esnada bağrışma sesleri duydum. O esnada fenalaştım, bayıldım beni çay ocağına götürmüşler, gerisini hatırlamıyorum” dedi. Beraat talep eden öğretmen Banu K. aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirtti.
Duruşmada Miray Arslan'ın annesi Eda Arslan aracın okul bahçesine girerken hızlı olduğunu belirterek şunları söyledi:
Olay günü uyum haftası kapsamında okulun ilk günü idi. Saat 08.30 sıralarında kızım Miray ile okulun bahçesinde idik. Kızımın sınıf öğretmeni henüz gelmemişti. Kızımın dersi saat 08.40 da başlayacaktı. Miray o sırada hem ablası hem arkadaşları ile bahçede oyun oynuyordu. Bende o sırada bahçede idim. Sanığın kullandığı araç hızlı idi. Okulun giriş kapısına geldiği sırada sağa doğru manevra yaptı. Kızım o sırada sırtı kapıya dönük vaziyette çömelmiş miydi tam olarak netleştiremiyorum. Sanık hızlı bir şekilde bahçe içerisine giriş yaptığı aracı ile kızımın üzerinden geçti. Aracın ön tekerliğinin kızımın üzerinden geçtiğini net olarak görmedim. Ancak araç kızıma çarptığı için araca doğru yöneldiğim sırada aracın arka tekerlerinin kızımın üzerinden geçtiğini gördüm

'Kızıma çarptığını fark etmedi'

Duruşmada konuşan anne Eda Aslan “Yanına gittiğimde çok yaklaşamadım. Kızım kanlar içinde yerde idi. Toparlanıp 112’yi aradım. Telefonla konuşamadım. Okulun karşısındaki dükkan sahibine telefonu verdim. Sanık kızıma çarptığını dahi fark edemeyerek yoluna devam ederek aracını servis araçlarına ayrılan yere park etti, sanıktan şikayetçiyim” ifadesinde bulundu.

Duruşma ileri tarihe ertelendi

Duruşmada savcılık mütalaasında, sanığın asli kusurlu olduğu, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediği sunularak bahse konu yerde küçük yaşta çocukların bulunabileceğini öngörecek durumda olması, bahçe girişi ile kazanın gerçekleştiği alanda kot farkı olduğu ‘bilinçli taksirler ölüme neden olma’ suçunu işlediği ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sunuldu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
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Okul bahçesinde feci kaza: Öğretmenin arabayla çarptığı çocuk öldü
2 Eylül, 12:28
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