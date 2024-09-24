https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/ogrencisini-cipiyle-ezerek-olumune-neden-olan-ogretmen-aracimin-sensorleri-uyari-vermedi-1088403936.html

Öğrencisini cipiyle ezerek ölümüne neden olan öğretmen: 'Aracımın sensörleri uyarı vermedi'

Öğrencisini cipiyle ezerek ölümüne neden olan öğretmen: 'Aracımın sensörleri uyarı vermedi'

Sputnik Türkiye

Ordu’da, ‘uyum haftası’ kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan’a, aracıyla çarparak ölümüne neden olan öğretmen mahkemede ifade verdi... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T23:38+0300

2024-09-24T23:38+0300

2024-09-24T23:38+0300

türkiye

kaza

okul

öğretmen

bahçe

öğrenci

araba

araba kazası

çocuk

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Kullandığı cip ile 1.sınıf öğrencisi Miray Arslan'ın ölümüne neden olan öğretmen mahkemede aracının uyarı vermediği için kazanın gerçekleştiğini iddia etti.Ordu'da uyum haftası kapsamında okula giden 1.sınıf öğrencisi Miray Arslan'ı aracıyla ezerek ölümüne neden olan Beden Eğitimi öğretmeni Banu K.'nın Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması başlandı. Tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanan Banu K. ifade verdi. Öğretmen Banu K. duruşmada verdiği ifadesinde “Okulun girişinde farklı bir araç park halinde idi. Kapıdan içeriye girdiğimde aracın sensörleri hiçbir şekilde uyarı vermedi. Bu esnada camlar kapalıydı, klima açık radyo ise kapalıydı. Sürgülü kapının alt raylarından geçiş yaptığım sırada araç tümsekten geçiş yaptığımı belli edecek kadar sarsıldı. Aracımı park ettim, kapıyı açtığımda yerde Miray’ı gördüm. o esnada bağrışma sesleri duydum. O esnada fenalaştım, bayıldım beni çay ocağına götürmüşler, gerisini hatırlamıyorum” dedi. Beraat talep eden öğretmen Banu K. aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirtti.Duruşmada Miray Arslan'ın annesi Eda Arslan aracın okul bahçesine girerken hızlı olduğunu belirterek şunları söyledi:'Kızıma çarptığını fark etmedi'Duruşmada konuşan anne Eda Aslan “Yanına gittiğimde çok yaklaşamadım. Kızım kanlar içinde yerde idi. Toparlanıp 112’yi aradım. Telefonla konuşamadım. Okulun karşısındaki dükkan sahibine telefonu verdim. Sanık kızıma çarptığını dahi fark edemeyerek yoluna devam ederek aracını servis araçlarına ayrılan yere park etti, sanıktan şikayetçiyim” ifadesinde bulundu.Duruşma ileri tarihe ertelendiDuruşmada savcılık mütalaasında, sanığın asli kusurlu olduğu, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediği sunularak bahse konu yerde küçük yaşta çocukların bulunabileceğini öngörecek durumda olması, bahçe girişi ile kazanın gerçekleştiği alanda kot farkı olduğu ‘bilinçli taksirler ölüme neden olma’ suçunu işlediği ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sunuldu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/okul-bahcesinde-feci-kaza-ogretmenin--arabayla-carptigi-cocuk-oldu-1087535319.html

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kaza, okul, öğretmen, bahçe, öğrenci, araba, araba kazası, çocuk