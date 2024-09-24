Mersin’de çöpte 'boğulduğu' iddia edilen bir bebek cesedi bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
GDO'nun hayatımıza etkileri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Çip savaşlarında yeni aktör
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Lübnan-İsrail savaşı başlarsa, Şam’ın Türkiye’nin şartlarını kabullenmeye yanaştığını görebiliriz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Hablemitoğlu suikastında sır video
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
19:20
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
19:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Metin Arolat atom serum yüzünden mi öldü?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
THTM İstanbul - İncirlik yürüyüşü
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/mersinde-copte-bebek-cesedi-bulundu--1088382104.html
Mersin’de çöpte 'boğulduğu' iddia edilen bir bebek cesedi bulundu
Mersin’de çöpte 'boğulduğu' iddia edilen bir bebek cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T14:51+0300
2024-09-24T14:52+0300
türkiye
bebek
mersin
ölüm
boğma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/18/1088381732_0:13:1193:684_1920x0_80_0_0_1edc393b027d0657d4d0dbf92c082ae8.jpg
Mersin'de alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Bülbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Bülbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü. Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet Bülbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/alp-kavasoglu-alp-kavasoglu-neden-oldu-alp-kavasoglu-oldu-mu-alp-kavasoglu-kimdir-alp-kavasoglu-1088377203.html
türkiye
bebek
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/18/1088381732_45:0:1142:823_1920x0_80_0_0_25de03914445b4936c0a915fc29f8b30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bebek, mersin, ölüm, boğma
bebek, mersin, ölüm, boğma

Mersin’de çöpte 'boğulduğu' iddia edilen bir bebek cesedi bulundu

14:51 24.09.2024 (güncellendi: 14:52 24.09.2024)
© HASAN ÇETİN-AW294092Bebek
Bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© HASAN ÇETİN-AW294092
Abone ol
Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu.
Mersin'de alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Bülbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Bülbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü. Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet Bülbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuştu.
Alp Kavasoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
YAŞAM
Arka arkaya genç ölümler, beklenmeyen bir kayıp daha: Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti
13:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала