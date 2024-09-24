https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/mersinde-copte-bebek-cesedi-bulundu--1088382104.html

Mersin’de çöpte 'boğulduğu' iddia edilen bir bebek cesedi bulundu

Mersin’de çöpte 'boğulduğu' iddia edilen bir bebek cesedi bulundu

Sputnik Türkiye

Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T14:51+0300

2024-09-24T14:51+0300

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türkiye

bebek

mersin

ölüm

boğma

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Mersin'de alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Bülbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Bülbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü. Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet Bülbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/alp-kavasoglu-alp-kavasoglu-neden-oldu-alp-kavasoglu-oldu-mu-alp-kavasoglu-kimdir-alp-kavasoglu-1088377203.html

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bebek, mersin, ölüm, boğma