https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/mersinde-copte-bebek-cesedi-bulundu--1088382104.html
Mersin’de çöpte 'boğulduğu' iddia edilen bir bebek cesedi bulundu
Mersin’de çöpte 'boğulduğu' iddia edilen bir bebek cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T14:51+0300
2024-09-24T14:51+0300
2024-09-24T14:52+0300
türkiye
bebek
mersin
ölüm
boğma
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Mersin'de alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Bülbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Bülbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü. Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet Bülbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/alp-kavasoglu-alp-kavasoglu-neden-oldu-alp-kavasoglu-oldu-mu-alp-kavasoglu-kimdir-alp-kavasoglu-1088377203.html
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bebek, mersin, ölüm, boğma
bebek, mersin, ölüm, boğma
Mersin’de çöpte 'boğulduğu' iddia edilen bir bebek cesedi bulundu
14:51 24.09.2024 (güncellendi: 14:52 24.09.2024)
Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu.
Mersin'de alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Bülbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Bülbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü. Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet Bülbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuştu.