https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/lubnan-disisleri-ve-gocmenler-bakani-lubnanda-yerinden-olanlarin-sayisi-yarim-milyona-yaklasti-1088406178.html
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı: Lübnan'da yerinden olanların sayısı yarım milyona yaklaştı
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı: Lübnan'da yerinden olanların sayısı yarım milyona yaklaştı
Sputnik Türkiye
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının yakın zamandaki saldırılardan... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T02:44+0300
2024-09-25T02:44+0300
2024-09-25T02:45+0300
dünya
lübnan
israil
saldırı
göç
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Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Carnegie Vakfının düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı. Buhabib konuşmasında Lübnan içerisinde yerinden olanlar hakkında bazı açıklamalarda bulundu.Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını açıkladı. Konuşmasında Buhabib, yakın zamandaki saldırılardan önce Lübnan’da 110 bin kişi yerinden edilmişken, bu sayının artık muhtemelen 500 bine yaklaştığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-lubnanin-baskenti-beyruta-hava-saldirisi-duzenledi-1088349227.html
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lübnan, israil, saldırı, göç, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
lübnan, israil, saldırı, göç, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı: Lübnan'da yerinden olanların sayısı yarım milyona yaklaştı
02:44 25.09.2024 (güncellendi: 02:45 25.09.2024)
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının yakın zamandaki saldırılardan önce Lübnan’da 110 bin kişi yerinden edilmişken şimdi yarım milyona yaklaştığını açıkladı.
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Carnegie Vakfının düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı. Buhabib konuşmasında Lübnan içerisinde yerinden olanlar hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını açıkladı. Konuşmasında Buhabib, yakın zamandaki saldırılardan önce Lübnan’da 110 bin kişi yerinden edilmişken, bu sayının artık muhtemelen 500 bine yaklaştığını ifade etti.