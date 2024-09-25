https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/lubnan-disisleri-ve-gocmenler-bakani-lubnanda-yerinden-olanlarin-sayisi-yarim-milyona-yaklasti-1088406178.html

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı: Lübnan'da yerinden olanların sayısı yarım milyona yaklaştı

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı: Lübnan'da yerinden olanların sayısı yarım milyona yaklaştı

Sputnik Türkiye

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının yakın zamandaki saldırılardan... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T02:44+0300

2024-09-25T02:44+0300

2024-09-25T02:45+0300

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lübnan

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saldırı

göç

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Carnegie Vakfının düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı. Buhabib konuşmasında Lübnan içerisinde yerinden olanlar hakkında bazı açıklamalarda bulundu.Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını açıkladı. Konuşmasında Buhabib, yakın zamandaki saldırılardan önce Lübnan’da 110 bin kişi yerinden edilmişken, bu sayının artık muhtemelen 500 bine yaklaştığını ifade etti.

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lübnan, israil, saldırı, göç, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)