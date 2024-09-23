https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-lubnanin-baskenti-beyruta-hava-saldirisi-duzenledi-1088349227.html
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıyla ilgili can kaybı ya da yaralı durumu hakkında henüz bir... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T19:07+0300
2024-09-23T19:07+0300
2024-09-23T19:16+0300
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İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.Saldırının hedefinde Hizbullah’ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/lubnan-saglik-bakanligi-israilin-bugunku-saldirilarinda-en-az-50-kisi-oldu-1088334474.html
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israil, lübnan, son dakika, beyrut, hava saldırısı
israil, lübnan, son dakika, beyrut, hava saldırısı
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı
19:07 23.09.2024 (güncellendi: 19:16 23.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıyla ilgili can kaybı ya da yaralı durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.
Saldırının hedefinde Hizbullah’ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu iddia edildi.