https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/israil-lubnanin-baskenti-beyruta-hava-saldirisi-duzenledi-1088349227.html

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıyla ilgili can kaybı ya da yaralı durumu hakkında henüz bir... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T19:07+0300

2024-09-23T19:07+0300

2024-09-23T19:16+0300

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İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.Saldırının hedefinde Hizbullah’ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/lubnan-saglik-bakanligi-israilin-bugunku-saldirilarinda-en-az-50-kisi-oldu-1088334474.html

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