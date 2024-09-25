https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/litvanya-istihbarat-calisanlarinin-rusyaya-seyahat-etmesini-yasaklamaya-hazirlaniyor-1088429744.html

Litvanya, istihbarat çalışanlarının Rusya'ya seyahat etmesini yasaklamaya hazırlanıyor

Litvanya, istihbarat çalışanlarının Rusya'ya seyahat etmesini yasaklamaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı nedeniyle Rusya karşıtı politikalarını giderek daha olumsuzlaştıran Litvanya, bu kez de istihbarat... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T15:38+0300

2024-09-25T15:38+0300

2024-09-25T15:38+0300

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Litvanyalı istihbarat çalışanlarının Rusya'ya seyahat etmelerinin yasaklanmasını öngören yasal düzenlemelere ilişkin yasa tasarısı, Litvanya parlamentosu Seim'de yapılan ilk oturumda kabul edildi.Yasa tasarısının parlamentodan geçmesi için milletvekillerinin bir oylamada daha 'evet' oyuyla düzenlemelere destek vermesi gerekiyor.Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas, halihazırda askeri personelin ve devlet yetkililerin gitmesi yasaklanan ülkelere bundan sonra gizli servis çalışanlarının da gidemeyeceğini belirtti.Kasciunas, bu ülkelerin Rusya, Çin ve Belarus olduğunu ifade etti.Söz konusu ülkelere seyahat için resmi kurumlar tarafından düzenlenen özel izin gerekecek. Yasak, 56 bin resmi yetkilinin yanı sıra Litvanya Tüfekçiler Birliği üyelerini de etkileyebilir.Şubat 2022'den bu yana Litvanya güvenlik güçlerinde polislerin Rusya'yı destekleyen açıklamalar yaptığı 10 vaka tespit edilmişti. Ukrayna'daki gerilimin tırmanması sonrası dün Litvanya'da Rusya yanlısı görüşe sahip devlet çalışanları görevden alınmaya başlanmıştı.Aralık 2023'te Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile eski Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta askeri işbirliği anlaşması imzalamıştı.Almanya Savunma Bakanı Pistorius, 2027'ye kadar Litvanya'da yaklaşık 5 bin Alman askerinin konuşlandırılmasını öngören anlaşmanın ülkesi ve silahlı kuvvetleri için tarihi bir an ve dönüm noktası olduğunu söylemişti.Pistorius, Almanya'nın liderliğinde Rusya'yı caydıracak savaş kabiliyetine sahip tugay oluşturulacağını ifade etmişti.Son yıllarda Rusya karşıtı bir çizgide ilerleyen Litvanya, 5 bin askerlik Alman tugayının 2027 yılına kadar ülkeye konuşlandırılmasını öngören anlaşmayı onaylamış ve ilk asker grubu Nisan ayında ülkeye ulaşmıştı.Almanya ve Litvanya'nın planlarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Berlin'in söz konusu Baltık ülkesinde askeri üs kurma planlarına olumsuz baktığının altını çizmişti.Peskov, "Bu, gerilimi tırmandırmaya devam etmek, vatandaşlarımız için tehlike yuvaları oluşturmak anlamına gelecek olup bu da, bizim kendi güvenliği sağlamaya yönelik özel önlemler almamızı gerektirir" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/rusyadan-abdye-yeni-start-anlasmasi-yaniti-1088425827.html

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litvanya, rusya, seyahat yasağı, yasa tasarısı, çin, belarus, laurynas kasciunas, almanya, boris pistorius, dmitriy peskov