Hizbullah, Tel Aviv'e ilk kez balistik füze saldırısı düzenledi: Mossad'ın komuta merkezi hedef alındı
09:13 25.09.2024 (güncellendi: 09:44 25.09.2024)
© AA / Houssam Shbaroİsrail, Beyrut'a 'nokta hedefli' saldırdığını duyurdu: En az 5 çocuk hayatını kaybetti
© AA / Houssam Shbaro
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Hizbullah hareketi, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırılarına cevaben Mossad'ın Tel Aviv yakınlarındaki komuta merkezine füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bu, çatışmaların başından beri Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan ilk füze oldu.
İsrail ordu radyosu, Hizbullah ile çatışmaların başlamasından bu yana Tel Aviv bölgesinin Lübnan'dan füze saldırılarına ilk kez maruz kaldığını belirtmişti.
Tel Aviv'in yakınlarına yapılan füze saldırısının sorumluluğunu üstlenen Hizbullah, saldırıda İsrail istihbarat servisi Mossad'ın komuta merkezinin hedef alındığını bildirdi.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Direniş kuvvetlerinin savaşçıları, Lübnan'da bir grup komutanın öldürülmesinde ve çağrı cihazları ile kablosuz iletişim araçlarının patlatılmasında sorumluluğu bulunan Mossad'ın komuta merkezinin imha edilmesi için Qader-1 (Kader-1) balistik füzesini kullandılar" dendi.
İsrail ordu radyosunun haberinde, hava savunma sistemlerinin füzeyi düşürdüğü ifade edildi.
Tel Aviv'in yakınlarına yapılan füze saldırısının sorumluluğunu üstlenen Hizbullah, saldırıda İsrail istihbarat servisi Mossad'ın komuta merkezinin hedef alındığını bildirdi.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Direniş kuvvetlerinin savaşçıları, Lübnan'da bir grup komutanın öldürülmesinde ve çağrı cihazları ile kablosuz iletişim araçlarının patlatılmasında sorumluluğu bulunan Mossad'ın komuta merkezinin imha edilmesi için Qader-1 (Kader-1) balistik füzesini kullandılar" dendi.
İsrail ordu radyosunun haberinde, hava savunma sistemlerinin füzeyi düşürdüğü ifade edildi.
Hizbullah komutanı Kubeysi öldürüldü
Lübnan Hizbullahı, hareketin üst düzey komutanı İbrahim Kubeysi’nin İsrail’in başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısı sonucu Salı günü yaşamını yitirdiğini belirtmişti.
İsrail Lübnan’da 558 kişiyi öldürdü
İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.