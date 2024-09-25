https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/hizbullahtan-mossadin-tel-aviv-yakinlarindaki-komuta-merkezine-roket-saldirisi-1088411184.html

Hizbullah, Tel Aviv'e ilk kez balistik füze saldırısı düzenledi: Mossad'ın komuta merkezi hedef alındı

Hizbullah, Tel Aviv'e ilk kez balistik füze saldırısı düzenledi: Mossad'ın komuta merkezi hedef alındı

Sputnik Türkiye

Hizbullah hareketi, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırılarına cevaben Mossad'ın Tel Aviv yakınlarındaki komuta merkezine füze saldırısı düzenlendiğini... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T09:13+0300

2024-09-25T09:13+0300

2024-09-25T09:44+0300

dünya

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israil

mossad

ibrahim kubeysi

lübnan sağlık bakanlığı

qader-1 füzesi

kader-1 füzesi

balistik füze

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İsrail ordu radyosu, Hizbullah ile çatışmaların başlamasından bu yana Tel Aviv bölgesinin Lübnan'dan füze saldırılarına ilk kez maruz kaldığını belirtmişti. Tel Aviv'in yakınlarına yapılan füze saldırısının sorumluluğunu üstlenen Hizbullah, saldırıda İsrail istihbarat servisi Mossad'ın komuta merkezinin hedef alındığını bildirdi.Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Direniş kuvvetlerinin savaşçıları, Lübnan'da bir grup komutanın öldürülmesinde ve çağrı cihazları ile kablosuz iletişim araçlarının patlatılmasında sorumluluğu bulunan Mossad'ın komuta merkezinin imha edilmesi için Qader-1 (Kader-1) balistik füzesini kullandılar" dendi.İsrail ordu radyosunun haberinde, hava savunma sistemlerinin füzeyi düşürdüğü ifade edildi.Hizbullah komutanı Kubeysi öldürüldüLübnan Hizbullahı, hareketin üst düzey komutanı İbrahim Kubeysi’nin İsrail’in başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısı sonucu Salı günü yaşamını yitirdiğini belirtmişti.İsrail Lübnan’da 558 kişiyi öldürdüİsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti.Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/hizbullah-komutan-kubeysinin-olumunu-dogruladi-1088409123.html

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