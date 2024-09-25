https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/kolnde-patlama-itfaiye-20-kisiyi-tahliye-etti-1088410628.html
Köln'de patlama: İtfaiye 20 kişiyi tahliye etti
Köln'de patlama: İtfaiye 20 kişiyi tahliye etti
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Köln kentinde, bir apartmanın zemin katındaki kafede sabaha karşı patlama meydana geldi. İtfaiye 20 kişiyi tahliye etti. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T09:09+0300
2024-09-25T09:09+0300
2024-09-25T09:09+0300
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Patlama sonrası çıkan yangını söndüren itfaiye, binadan 20 kişiyi tahliye ettiklerini açıkladı. Polis, kasıtlı bir patlama olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ifade ederken ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Kafenin bulunduğu apartmandaki iki kişi, dumandan etkilendi ve hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.Köln’de yaşanan patlamalarKöln’de geçen hafta iki ayrı patlama meydana gelmiş, bu patlamalar suç örgütleriyle ilişkilendirilmişti. Yerel medyaya göre, yetkililer Hollanda'daki mafya gruplarıyla bağlantıları olan uyuşturucu çetelerinin, kuzeybatı Almanya'daki patlamaların arkasında olabileceğinden şüpheleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/hizbullah-komutan-kubeysinin-olumunu-dogruladi-1088409123.html
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almanya, köln, patlama
Köln'de patlama: İtfaiye 20 kişiyi tahliye etti
Almanya’nın Köln kentinde, bir apartmanın zemin katındaki kafede sabaha karşı patlama meydana geldi. İtfaiye 20 kişiyi tahliye etti.
Patlama sonrası çıkan yangını söndüren itfaiye, binadan 20 kişiyi tahliye ettiklerini açıkladı. Polis, kasıtlı bir patlama olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ifade ederken ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Kafenin bulunduğu apartmandaki iki kişi, dumandan etkilendi ve hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.
Köln’de yaşanan patlamalar
Köln’de geçen hafta iki ayrı patlama meydana gelmiş, bu patlamalar suç örgütleriyle ilişkilendirilmişti. Yerel medyaya göre, yetkililer Hollanda'daki mafya gruplarıyla bağlantıları olan uyuşturucu çetelerinin, kuzeybatı Almanya'daki patlamaların arkasında olabileceğinden şüpheleniyor.