https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/kolnde-patlama-itfaiye-20-kisiyi-tahliye-etti-1088410628.html

Köln'de patlama: İtfaiye 20 kişiyi tahliye etti

Köln'de patlama: İtfaiye 20 kişiyi tahliye etti

Sputnik Türkiye

Almanya’nın Köln kentinde, bir apartmanın zemin katındaki kafede sabaha karşı patlama meydana geldi. İtfaiye 20 kişiyi tahliye etti. 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T09:09+0300

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2024-09-25T09:09+0300

dünya

almanya

köln

patlama

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Patlama sonrası çıkan yangını söndüren itfaiye, binadan 20 kişiyi tahliye ettiklerini açıkladı. Polis, kasıtlı bir patlama olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ifade ederken ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Kafenin bulunduğu apartmandaki iki kişi, dumandan etkilendi ve hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.Köln’de yaşanan patlamalarKöln’de geçen hafta iki ayrı patlama meydana gelmiş, bu patlamalar suç örgütleriyle ilişkilendirilmişti. Yerel medyaya göre, yetkililer Hollanda'daki mafya gruplarıyla bağlantıları olan uyuşturucu çetelerinin, kuzeybatı Almanya'daki patlamaların arkasında olabileceğinden şüpheleniyor.

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almanya, köln, patlama