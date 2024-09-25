https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/hizbullah-komutan-kubeysinin-olumunu-dogruladi-1088409123.html

Hizbullah, komutan Kubeysi’nin ölümünü doğruladı

Hizbullah, komutan Kubeysi’nin ölümünü doğruladı

Sputnik Türkiye

Lübnan Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, hareketin üst düzey komutanı İbrahim Kubeysi’nin İsrail’in başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısı sonucu Salı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T07:51+0300

2024-09-25T07:51+0300

2024-09-25T08:18+0300

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israil

hava saldırısı

benyamin netanyahu

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Lübnan’daki Şii hareket Hizbullah, füze güçleri komutanı İbrahim Kubeysi’nin öldüğünü doğruladı.Hareketin yaptığı açıklamada, “Komutan İbrahim Muhammed Kubeysi’nin vefat ettiğini büyük bir onur ve üzüntüyle bildiriyoruz” ifadesine yer verildi.İsrail Hava Kuvvetleri’nin, Beyrut’un güneyindeki bir mahalleye Salı günü düzenlediği saldırıda 6 kişini hayatını kaybederken 15 kişi daha yaralanmıştı.İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah’ın füze güçleri komutanı Kubeysi’nin öldürüldüğünü duyurmuştu.Netanyahu’dan ‘Hizbullah’ı vurmaya devam edeceğiz’ tehdidiİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyrut saldırısının ardından istihbarat teşkilatına ait bir üssü ziyaret ederek Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini duyurdu.İsrail’in Lübnanlılara karşı değil Hizbullah’a karşı savaştığını savunan Netanyahu, “Dün size, Hizbullah’ın oturma odalarına ve garajlarına roket koyduğu evleri boşaltmanızı söyledim. Oturma odasında ve garajında roket olanların evi olmayacak” ifadesini kullandı.İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi günü, Lübnan’a yönelik ‘Kuzey Okları’ operasyonunu duyurmuştu. İsrail Hava Kuvvetleri, geçen haftadan başlayarak Lübnan’ın farklı bölgelerinde Hizbullah hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyor. Başkent Lübnan’da da birkaç noktaya yapılan saldırıda Hizbullah’ın birkaç üst düzey komutanları öldürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/lubnan-disisleri-ve-gocmenler-bakani-lubnanda-yerinden-olanlarin-sayisi-yarim-milyona-yaklasti-1088406178.html

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lübnan, hizbullah, israil, hava saldırısı, benyamin netanyahu