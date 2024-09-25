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Hizbullah, komutan Kubeysi’nin ölümünü doğruladı
Hizbullah, komutan Kubeysi’nin ölümünü doğruladı
Sputnik Türkiye
Lübnan Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, hareketin üst düzey komutanı İbrahim Kubeysi’nin İsrail’in başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısı sonucu Salı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T07:51+0300
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Lübnan’daki Şii hareket Hizbullah, füze güçleri komutanı İbrahim Kubeysi’nin öldüğünü doğruladı.Hareketin yaptığı açıklamada, “Komutan İbrahim Muhammed Kubeysi’nin vefat ettiğini büyük bir onur ve üzüntüyle bildiriyoruz” ifadesine yer verildi.İsrail Hava Kuvvetleri’nin, Beyrut’un güneyindeki bir mahalleye Salı günü düzenlediği saldırıda 6 kişini hayatını kaybederken 15 kişi daha yaralanmıştı.İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah’ın füze güçleri komutanı Kubeysi’nin öldürüldüğünü duyurmuştu.Netanyahu’dan ‘Hizbullah’ı vurmaya devam edeceğiz’ tehdidiİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyrut saldırısının ardından istihbarat teşkilatına ait bir üssü ziyaret ederek Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini duyurdu.İsrail’in Lübnanlılara karşı değil Hizbullah’a karşı savaştığını savunan Netanyahu, “Dün size, Hizbullah’ın oturma odalarına ve garajlarına roket koyduğu evleri boşaltmanızı söyledim. Oturma odasında ve garajında roket olanların evi olmayacak” ifadesini kullandı.İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi günü, Lübnan’a yönelik ‘Kuzey Okları’ operasyonunu duyurmuştu. İsrail Hava Kuvvetleri, geçen haftadan başlayarak Lübnan’ın farklı bölgelerinde Hizbullah hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyor. Başkent Lübnan’da da birkaç noktaya yapılan saldırıda Hizbullah’ın birkaç üst düzey komutanları öldürüldü.
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lübnan, hizbullah, israil, hava saldırısı, benyamin netanyahu
lübnan, hizbullah, israil, hava saldırısı, benyamin netanyahu

Hizbullah, komutan Kubeysi’nin ölümünü doğruladı

07:51 25.09.2024 (güncellendi: 08:18 25.09.2024)
© AP Photo / Mohammad Zaatariİsrail saldırısı sonrası Lübnan
İsrail saldırısı sonrası Lübnan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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Lübnan Hizbullah’ın yaptığı açıklamada, hareketin üst düzey komutanı İbrahim Kubeysi’nin İsrail’in başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısı sonucu Salı günü yaşamını yitirdiği belirtildi.
Lübnan’daki Şii hareket Hizbullah, füze güçleri komutanı İbrahim Kubeysi’nin öldüğünü doğruladı.
Hareketin yaptığı açıklamada, “Komutan İbrahim Muhammed Kubeysi’nin vefat ettiğini büyük bir onur ve üzüntüyle bildiriyoruz” ifadesine yer verildi.
İsrail Hava Kuvvetleri’nin, Beyrut’un güneyindeki bir mahalleye Salı günü düzenlediği saldırıda 6 kişini hayatını kaybederken 15 kişi daha yaralanmıştı.
İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah’ın füze güçleri komutanı Kubeysi’nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Netanyahu’dan ‘Hizbullah’ı vurmaya devam edeceğiz’ tehdidi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyrut saldırısının ardından istihbarat teşkilatına ait bir üssü ziyaret ederek Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların devam edeceğini duyurdu.
İsrail’in Lübnanlılara karşı değil Hizbullah’a karşı savaştığını savunan Netanyahu, “Dün size, Hizbullah’ın oturma odalarına ve garajlarına roket koyduğu evleri boşaltmanızı söyledim. Oturma odasında ve garajında roket olanların evi olmayacak” ifadesini kullandı.
İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi günü, Lübnan’a yönelik ‘Kuzey Okları’ operasyonunu duyurmuştu. İsrail Hava Kuvvetleri, geçen haftadan başlayarak Lübnan’ın farklı bölgelerinde Hizbullah hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyor. Başkent Lübnan’da da birkaç noktaya yapılan saldırıda Hizbullah’ın birkaç üst düzey komutanları öldürüldü.
Beyrut - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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