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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/japonyada-pirinc-kitligi-basladi-nedeni-ise-turistlerin-sushi-sevdasi-1088424808.html
Japonya'da pirinç kıtlığı başladı: Nedeni ise turistlerin 'sushi' sevdası
Japonya'da pirinç kıtlığı başladı: Nedeni ise turistlerin 'sushi' sevdası
Sputnik Türkiye
Japonya'da pirinç stokları son 20 yılın en düşük seviyesine indi, fiyatlar ise yükseldi. Turist sayısındaki artış ve sushi merakı kıtlığın bir nedeni olarak... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T13:31+0300
2024-09-25T13:31+0300
dünya
japonya
pirinç
sushi
kıtlık
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turizm
turist sayısı
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enflasyon
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Japonya'da kötü hava koşulları, turist sayısındaki artış ve doğala afet hazırlıkları nedeniyle pirince talep hızla yükseldi, raflar boşalırken, stoklar son 20 yılın en düşük seviyesine indi. Turistler sushi'ye yönelince pirinç tüketimi arttıKıtlığın en önemli nedeni ise turist sayısındaki artış olarak gösteriliyor. Ağustos ayında Japonya’yı ziyaret eden turistler, sushi ve diğer pirinç bazlı yemeklere olan talebi artırdı. Temmuz 2023'ten Haziran 2024'e kadar turistler tarafından tüketilen pirinç miktarı 51 bin tona yükseldi. Japonya’da pirinç fiyatları ise Ağustos ayında yüzde 3 artışla 60 kilogram başına 16.133 yen (112,67 dolar) seviyesine ulaştı.Japonya’da pirinç stokları haziran ayında 1,56 milyon ton ile tarihi düşük seviyelerdeyken, turist talebi de gıda hizmetlerine olan ihtiyacı artırdı. Bunun yanı sıra Japon halkı, yaklaşan tayfun sezonu ve olası bir deprem uyarısına hazırlık amacıyla daha fazla pirinç stokladı.Pirinç üretimi azalınca enflasyon da yükseldiPirinci ithalat vergileri yüzde 778 oranında yüksek olan Japonya, ithal ettiği pirinç miktarını sınırlı tutarak yerli çiftçilerini korumayı amaçlıyor. Ancak yaşlanan pirinç çiftçilerinin sayısının azalması ve gençlerin bu alana ilgisinin düşük olması, üretimi olumsuz etkiliyor. Ayrıca, geçen yıl yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık da hasatları zorladı.Pirinç fiyatlarının yükselmesi, Japonya’daki enflasyonu da etkiledi. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,8 artarken, pirinç ve çikolata fiyatları gıda sepetinde en fazla fiyat artışına neden olan ürünler oldu.
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japonya, pirinç, sushi, kıtlık, açlık, turizm, turist sayısı, kalabalık, enflasyon
japonya, pirinç, sushi, kıtlık, açlık, turizm, turist sayısı, kalabalık, enflasyon

Japonya'da pirinç kıtlığı başladı: Nedeni ise turistlerin 'sushi' sevdası

13:31 25.09.2024
© AAPirinç
Pirinç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA
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Japonya'da pirinç stokları son 20 yılın en düşük seviyesine indi, fiyatlar ise yükseldi. Turist sayısındaki artış ve sushi merakı kıtlığın bir nedeni olarak öne çıkıyor.
Japonya'da kötü hava koşulları, turist sayısındaki artış ve doğala afet hazırlıkları nedeniyle pirince talep hızla yükseldi, raflar boşalırken, stoklar son 20 yılın en düşük seviyesine indi.

Turistler sushi'ye yönelince pirinç tüketimi arttı

Kıtlığın en önemli nedeni ise turist sayısındaki artış olarak gösteriliyor. Ağustos ayında Japonya’yı ziyaret eden turistler, sushi ve diğer pirinç bazlı yemeklere olan talebi artırdı. Temmuz 2023'ten Haziran 2024'e kadar turistler tarafından tüketilen pirinç miktarı 51 bin tona yükseldi. Japonya’da pirinç fiyatları ise Ağustos ayında yüzde 3 artışla 60 kilogram başına 16.133 yen (112,67 dolar) seviyesine ulaştı.
Japonya’da pirinç stokları haziran ayında 1,56 milyon ton ile tarihi düşük seviyelerdeyken, turist talebi de gıda hizmetlerine olan ihtiyacı artırdı. Bunun yanı sıra Japon halkı, yaklaşan tayfun sezonu ve olası bir deprem uyarısına hazırlık amacıyla daha fazla pirinç stokladı.

Pirinç üretimi azalınca enflasyon da yükseldi

Pirinci ithalat vergileri yüzde 778 oranında yüksek olan Japonya, ithal ettiği pirinç miktarını sınırlı tutarak yerli çiftçilerini korumayı amaçlıyor. Ancak yaşlanan pirinç çiftçilerinin sayısının azalması ve gençlerin bu alana ilgisinin düşük olması, üretimi olumsuz etkiliyor. Ayrıca, geçen yıl yaşanan sıcak hava dalgaları ve kuraklık da hasatları zorladı.
Pirinç fiyatlarının yükselmesi, Japonya’daki enflasyonu da etkiledi. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,8 artarken, pirinç ve çikolata fiyatları gıda sepetinde en fazla fiyat artışına neden olan ürünler oldu.
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