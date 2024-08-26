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TikTok'la yayılan salata tarifi, İzlanda'da salatalık kıtlığına yol açtı
TikTok'la yayılan salata tarifi, İzlanda'da salatalık kıtlığına yol açtı
Sputnik Türkiye
İzlandalı çiftçiler, ana malzemesi salatalık olan tariflerin TikTok'ta trend olmasından sonra salatalık satışlarının ikiye katlandığını ve artan talebe... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T14:32+0300
2024-08-26T14:32+0300
2024-08-26T14:55+0300
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Sosyal medya fenomenlerinin susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı biber yağı kullanarak lezzetlendirdiği ince rendelenmiş salatalıkla yapılan tarifin TikTok'ta yayılması, İzlanda'daki çiftçileri zora soktu. İzlanda'nın çiftçiler birliği, basına yaptığı açıklamada tarifin birdenbire popülerleşmesi sonrasında çiftçilerin artan tüketici talebine yetişemediğini belirtti. İzlanda'da her yıl 2 bin ton salatalık üretildiğine dikkat çeken birlik, yalnızca TikTok trendinin değil, çocukların yaz tatilinden dönmesinin ve henüz yeterince üretim yapılmamasının da "salatalık kıtlığına" etkisi olduğunun altını çizdi. Kıtlığa yol açan tarifİzlanda'da meşhur olan tarifte ince dilimlenmiş salatalıklar susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı biber yağı ile hazırlanmış sosla birlikte servis ediliyor. Salataya bazen tütsülenmiş somon, krem peynir, siyah soğan veya avokado dilimleri ekleniyor. Derin bir kapaklı kaba konulan sos ve salatalık dilimleri ve diğer malzemeler, iyice sallanıyor ve böylece sos eşit biçimde yayılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/alkolden-alinan-kalorilerin-yuzde-70ini-yakan-mucize-aksamdan-kalma-kuru-uretildi-1087271062.html
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TikTok'la yayılan salata tarifi, İzlanda'da salatalık kıtlığına yol açtı
14:32 26.08.2024 (güncellendi: 14:55 26.08.2024)
İzlandalı çiftçiler, ana malzemesi salatalık olan tariflerin TikTok'ta trend olmasından sonra salatalık satışlarının ikiye katlandığını ve artan talebe yetişmediklerini açıkladı.
Sosyal medya fenomenlerinin susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı biber yağı kullanarak lezzetlendirdiği ince rendelenmiş salatalıkla yapılan tarifin TikTok'ta yayılması, İzlanda'daki çiftçileri zora soktu. İzlanda'nın çiftçiler birliği, basına yaptığı açıklamada tarifin birdenbire popülerleşmesi sonrasında çiftçilerin artan tüketici talebine yetişemediğini belirtti.
İzlanda'da her yıl 2 bin ton salatalık üretildiğine dikkat çeken birlik, yalnızca TikTok trendinin değil, çocukların yaz tatilinden dönmesinin ve henüz yeterince üretim yapılmamasının da "salatalık kıtlığına" etkisi olduğunun altını çizdi.
İzlanda'da meşhur olan tarifte ince dilimlenmiş salatalıklar susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı biber yağı ile hazırlanmış sosla birlikte servis ediliyor. Salataya bazen tütsülenmiş somon, krem peynir, siyah soğan veya avokado dilimleri ekleniyor. Derin bir kapaklı kaba konulan sos ve salatalık dilimleri ve diğer malzemeler, iyice sallanıyor ve böylece sos eşit biçimde yayılıyor.