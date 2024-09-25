https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/izmirde-alt-gecide-dusen-otomobildeki-3-kisi-oldu-1088425117.html

İzmir'de alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi öldü

İzmir'de alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi öldü

Sputnik Türkiye

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T13:31+0300

2024-09-25T13:31+0300

2024-09-25T13:59+0300

yaşam

izmir

alt geçit

konak

trafik kazası

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Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönünde giden bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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izmir, alt geçit, konak, trafik kazası