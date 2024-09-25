https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/izmirde-alt-gecide-dusen-otomobildeki-3-kisi-oldu-1088425117.html
İzmir'de alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi öldü
İzmir'de alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Sputnik Türkiye
İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T13:31+0300
2024-09-25T13:31+0300
2024-09-25T13:59+0300
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Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönünde giden bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bursada-polise-silah-ceken-boksor-saatlerce-direndi-ozel-harekat-baskiniyla-yakalandi-1088423284.html
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izmir, alt geçit, konak, trafik kazası
izmir, alt geçit, konak, trafik kazası
İzmir'de alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi öldü
13:31 25.09.2024 (güncellendi: 13:59 25.09.2024)
İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Eşrefpaşa'dan İkiçeşmelik yönünde giden bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 6 metre yükseklikten alt geçide düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ters dönen otomobildeki 3 kadının hayatını kaybettiği, 2 kadının ise yaralandığı belirlendi. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yolun araç geçişine kapanması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.