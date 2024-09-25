https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bursada-polise-silah-ceken-boksor-saatlerce-direndi-ozel-harekat-baskiniyla-yakalandi-1088423284.html
Bursa'da polise silah çeken boksör saatlerce direndi: Özel harekat baskınıyla yakalandı
Bursa'da polise silah çeken boksör saatlerce direndi: Özel harekat baskınıyla yakalandı
Sputnik Türkiye
26 suç kaydı bulunan eski boksör, gece saatlerinde yüksek sesle müzik dinleyerek mahalleye rahatsızlık verdi. Şikayet üzerine eve giden polise de silah çeken... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T12:57+0300
2024-09-25T12:57+0300
2024-09-25T12:57+0300
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bursa
polis
boksör
özel harekat polisi
şikayet
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahraman kapıya gelen komşularını dinlemedi. Müziği bir türlü susturamayan mahalleli polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine kapıya gelen polis, 5. katta oturan Kahraman'ın kendilerine silah çektiğini görünce hemen siper aldı. Polisi kapıya yaklaştırmayan Kahraman, tüm uyarılara rağmen silahını bir türlü bırakmadı İçeri giremeyen ekipler, Özel harekattan destek istendiÖzel harekat ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri girerek saldırganı gözaltına aldı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarını görünce “Allah'ın rahmeti üzerinize olsun” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/sosyal-medyada-sanal-medyum-tuzagi-uzerinde-buyu-var-diyerek-dolandiriyorlar-1088417133.html
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bursa, polis, boksör, özel harekat polisi, şikayet
bursa, polis, boksör, özel harekat polisi, şikayet
Bursa'da polise silah çeken boksör saatlerce direndi: Özel harekat baskınıyla yakalandı
26 suç kaydı bulunan eski boksör, gece saatlerinde yüksek sesle müzik dinleyerek mahalleye rahatsızlık verdi. Şikayet üzerine eve giden polise de silah çeken Kahraman, özel harekat tarafından gözaltına alındı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahraman kapıya gelen komşularını dinlemedi.
Müziği bir türlü susturamayan mahalleli polis ekiplerini aradı.
İhbar üzerine kapıya gelen polis, 5. katta oturan Kahraman'ın kendilerine silah çektiğini görünce hemen siper aldı.
Polisi kapıya yaklaştırmayan Kahraman, tüm uyarılara rağmen silahını bir türlü bırakmadı İçeri giremeyen ekipler,
Özel harekattan destek istendi
Özel harekat ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri girerek saldırganı gözaltına aldı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarını görünce “Allah'ın rahmeti üzerinize olsun” dedi.