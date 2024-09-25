https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bursada-polise-silah-ceken-boksor-saatlerce-direndi-ozel-harekat-baskiniyla-yakalandi-1088423284.html

Bursa'da polise silah çeken boksör saatlerce direndi: Özel harekat baskınıyla yakalandı

Bursa'da polise silah çeken boksör saatlerce direndi: Özel harekat baskınıyla yakalandı

Sputnik Türkiye

26 suç kaydı bulunan eski boksör, gece saatlerinde yüksek sesle müzik dinleyerek mahalleye rahatsızlık verdi. Şikayet üzerine eve giden polise de silah çeken... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T12:57+0300

2024-09-25T12:57+0300

2024-09-25T12:57+0300

türkiye

bursa

polis

boksör

özel harekat polisi

şikayet

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde gece saatlerinde son ses şarkı açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahraman kapıya gelen komşularını dinlemedi. Müziği bir türlü susturamayan mahalleli polis ekiplerini aradı. İhbar üzerine kapıya gelen polis, 5. katta oturan Kahraman'ın kendilerine silah çektiğini görünce hemen siper aldı. Polisi kapıya yaklaştırmayan Kahraman, tüm uyarılara rağmen silahını bir türlü bırakmadı İçeri giremeyen ekipler, Özel harekattan destek istendiÖzel harekat ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri koçbaşıyla kırdıkları kapıdan içeri girerek saldırganı gözaltına aldı. İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen şüpheli basın mensuplarını görünce “Allah'ın rahmeti üzerinize olsun” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/sosyal-medyada-sanal-medyum-tuzagi-uzerinde-buyu-var-diyerek-dolandiriyorlar-1088417133.html

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bursa, polis, boksör, özel harekat polisi, şikayet