https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/istanbulda-gemi-yangini-62-metrelik-gemiyi-sondurme-calismalari-suruyor-1088409438.html

İstanbul'da gemi yangını: 62 metrelik gemiyi söndürme çalışmaları sürüyor

İstanbul'da gemi yangını: 62 metrelik gemiyi söndürme çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre uzunluğundaki bir gemide, Şile açıklarında yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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şile

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Yangını söndürme çalışmaları kapsamında KURTARMA-12 römorkörü ve KEGM-5 hızlı tahliye botu olay yerine yönlendirildi. Şu anda gemide yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesi devam ederken, bölgedeki deniz trafiği de kontrol altında tutuluyor.

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