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İstanbul'da gemi yangını: 62 metrelik gemiyi söndürme çalışmaları sürüyor
İstanbul'da gemi yangını: 62 metrelik gemiyi söndürme çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre uzunluğundaki bir gemide, Şile açıklarında yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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Yangını söndürme çalışmaları kapsamında KURTARMA-12 römorkörü ve KEGM-5 hızlı tahliye botu olay yerine yönlendirildi. Şu anda gemide yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesi devam ederken, bölgedeki deniz trafiği de kontrol altında tutuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/emeklilik-sisteminde-koklu-degisiklikler-masada-calisanlar-ikinci-bir-emeklilik-maasi-alma-imkanina-1088409038.html
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gemi, gemi, gemi kaptanı, gemi arızası, gemi kazası, istanbul, şile

İstanbul'da gemi yangını: 62 metrelik gemiyi söndürme çalışmaları sürüyor

08:15 25.09.2024 (güncellendi: 08:43 25.09.2024)
© AAİstanbul'da gemi yangını: 62 metrelik gemiyi söndürme çalışmaları sürüyor
İstanbul'da gemi yangını: 62 metrelik gemiyi söndürme çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA
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Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre uzunluğundaki bir gemide, Şile açıklarında yangın çıktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları kapsamında KURTARMA-12 römorkörü ve KEGM-5 hızlı tahliye botu olay yerine yönlendirildi. Şu anda gemide yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesi devam ederken, bölgedeki deniz trafiği de kontrol altında tutuluyor.
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