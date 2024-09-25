https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/israilin-eilat-limanina-dron-saldirisi-duzenlendi-1088445467.html

İsrail'in Eilat Limanı'na dron saldırısı düzenlendi

İsrail'in Eilat Limanı'na dron saldırısı düzenlendi

Sputnik Türkiye

İsrail'in Filistin saldırıları 7 Ekim 2023 yılından beri devam ediyor. İsrail'in güneyindeki Eilat kentine İran destekli Şii silahlı grupların düzenlediği dron... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

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Şii silahlı grupların İsrail Eilat Limanı'na düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı.İran destekli Şii silahlı gruplar, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine dron saldırısı düzenledi. Eilat Limanı'nı hedef alan 2 drondan 1’i İsrail Donanması tarafından imha edildi. Diğer dron ise Eilat Limanı’nı vurdu. Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, limanda hasar oluştu.Eilat kenti nerede?Eilat, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan bir tatil ve liman kenti olarak tanınıyor. Hem İsrail'in önemli bir turizm merkezi hem de stratejik bir liman kenti olarak bilinir. Eilat, İsrail’in Kızıldeniz’e açılan tek kıyı şeridi üzerinde yer alır ve Mısır ile Ürdün sınırlarına yakın bir konumda bulunur. Bu coğrafi özellikleriyle, deniz yoluyla gelen ticaretin ve turizmin merkezlerinden biri oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cumhurbaskani-erdogan-maalesef-israilin-yaninda-duran-ulkeler-var-1088443820.html

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