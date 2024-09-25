https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/israilin-eilat-limanina-dron-saldirisi-duzenlendi-1088445467.html
İsrail'in Eilat Limanı'na dron saldırısı düzenlendi
İsrail'in Eilat Limanı'na dron saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
İsrail'in Filistin saldırıları 7 Ekim 2023 yılından beri devam ediyor. İsrail'in güneyindeki Eilat kentine İran destekli Şii silahlı grupların düzenlediği dron... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T22:24+0300
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2024-09-25T22:24+0300
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Şii silahlı grupların İsrail Eilat Limanı'na düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı.İran destekli Şii silahlı gruplar, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine dron saldırısı düzenledi. Eilat Limanı'nı hedef alan 2 drondan 1’i İsrail Donanması tarafından imha edildi. Diğer dron ise Eilat Limanı’nı vurdu. Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, limanda hasar oluştu.Eilat kenti nerede?Eilat, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan bir tatil ve liman kenti olarak tanınıyor. Hem İsrail'in önemli bir turizm merkezi hem de stratejik bir liman kenti olarak bilinir. Eilat, İsrail’in Kızıldeniz’e açılan tek kıyı şeridi üzerinde yer alır ve Mısır ile Ürdün sınırlarına yakın bir konumda bulunur. Bu coğrafi özellikleriyle, deniz yoluyla gelen ticaretin ve turizmin merkezlerinden biri oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cumhurbaskani-erdogan-maalesef-israilin-yaninda-duran-ulkeler-var-1088443820.html
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israil, israil-filistin, eilat, liman, gazze, gazze şeridi, şii, şii milisler, iran, drone
israil, israil-filistin, eilat, liman, gazze, gazze şeridi, şii, şii milisler, iran, drone
İsrail'in Eilat Limanı'na dron saldırısı düzenlendi
İsrail'in Filistin saldırıları 7 Ekim 2023 yılından beri devam ediyor. İsrail'in güneyindeki Eilat kentine İran destekli Şii silahlı grupların düzenlediği dron saldırısında limanda bulunan 2 kişi yaralandı.
Şii silahlı grupların İsrail Eilat Limanı'na düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı.
İran destekli Şii silahlı gruplar, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine dron saldırısı düzenledi. Eilat Limanı'nı hedef alan 2 drondan 1’i İsrail Donanması tarafından imha edildi. Diğer dron ise Eilat Limanı’nı vurdu. Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, limanda hasar oluştu.
Eilat, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan bir tatil ve liman kenti olarak tanınıyor. Hem İsrail'in önemli bir turizm merkezi hem de stratejik bir liman kenti olarak bilinir. Eilat, İsrail’in Kızıldeniz’e açılan tek kıyı şeridi üzerinde yer alır ve Mısır ile Ürdün sınırlarına yakın bir konumda bulunur. Bu coğrafi özellikleriyle, deniz yoluyla gelen ticaretin ve turizmin merkezlerinden biri oldu.