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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/israil-genelkurmay-baskani-ordunun-lubnana-kara-saldirisina-hazirlandigini-duyurdu-1088437367.html
İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun Lübnan'a kara saldırısına hazırlandığını duyurdu
İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun Lübnan'a kara saldırısına hazırlandığını duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a kara saldırısında bulunmaya hazırlandıklarını duyurdu. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T18:25+0300
2024-09-25T18:25+0300
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İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, 7. Zırhlı Tugay birliklerinin Lübnan’a kara saldırısını simüle eden bir tatbikat esnasında açıklamalarda bulundu.Halevi, hedeflerinin İsrail’in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan’a 'kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını' belirtti.Lübnan’daki Hizbullah’ın bugün saldırı menzilini genişlettiğini öne süren Halevi, Hizbullah’ın 'bugün ilerleyen saatlerde çok güçlü bir karşılık göreceğini' ifade etti.Halevi, İsrail ordusunun Lübnan'a girme olasılığına karşı bölgeyi hazırlamak ve Hizbullah'a 'darbe vurmaya devam etmek için' hava saldırılarının devam ettiğini söyledi.İsrail ordusu, bugün Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldığını duyurmuştu.İsrail saldırılarında Lübnan'da 609 kişi öldüİsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 609 kişi öldü.Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.İsrail, Lübnan’da Hizbullah'a ait 280 hedefi vurduğunu duyurduİsrail ordusu, bugün Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah'a ait olduğunu duyurduğu 280 hedefi vurduğunu açıkladı.İsrail, Hizbullah ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik 'şiddetli, en geniş ve en yoğun' saldırısının üçüncü gününde ülkenin güney, doğu ve orta kesimlerine saldırılarına devam etti.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Lübnan'da Hizbullah'a ait 280 hedefi vurduğunu duyurdu.İsrail ordusu, savaş uçaklarının Hizbullah’ın bu sabah Safed ve Nehariya kentlerine saldırılarında kullandığı roket fırlatma rampaları ve silah depolama tesisleri olduğu iddia edilen yerlerin yanı sıra hareketin altyapısının hedef alındığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'a saldırılarını devam ettireceği belirtildi.Netanyahu, ABD seyahati öncesi Güvenlik Kabinesini topluyorİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için ABD’ye hareket etmeden önce bu akşam Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi.İsrail medyasına konuşan İsrailli yetkiliye göre, BM Genel Kurulu için New York’a bu gece veya yarın sabah hareket edecek Netanyahu’nun bu akşam Güvenlik Kabinesini toplayacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/israilin-lubnana-hava-saldirilarinda-51-kisi-oldu-223-kisi-yaralandi-1088436899.html
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israil, herzi halevi, lübnan, hizbullah, benyamin netanyahu
israil, herzi halevi, lübnan, hizbullah, benyamin netanyahu

İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun Lübnan'a kara saldırısına hazırlandığını duyurdu

18:25 25.09.2024
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi
 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a kara saldırısında bulunmaya hazırlandıklarını duyurdu.
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, 7. Zırhlı Tugay birliklerinin Lübnan’a kara saldırısını simüle eden bir tatbikat esnasında açıklamalarda bulundu.
Halevi, hedeflerinin İsrail’in kuzeyinde yaşayanların evlerine geri dönmesi olduğunu ve bunun için Lübnan’a 'kara saldırısı manevrasına hazırlandıklarını' belirtti.
Lübnan’daki Hizbullah’ın bugün saldırı menzilini genişlettiğini öne süren Halevi, Hizbullah’ın 'bugün ilerleyen saatlerde çok güçlü bir karşılık göreceğini' ifade etti.
Halevi, İsrail ordusunun Lübnan'a girme olasılığına karşı bölgeyi hazırlamak ve Hizbullah'a 'darbe vurmaya devam etmek için' hava saldırılarının devam ettiğini söyledi.
İsrail ordusu, bugün Lübnan'a olası kara saldırısı öncesi yedek askerlerden oluşan 2 tugayı ülkenin kuzeyine konuşlandırma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında Lübnan'da 609 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibariyle ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 609 kişi öldü.
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.
Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

İsrail, Lübnan’da Hizbullah'a ait 280 hedefi vurduğunu duyurdu

İsrail ordusu, bugün Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah'a ait olduğunu duyurduğu 280 hedefi vurduğunu açıkladı.
İsrail, Hizbullah ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik 'şiddetli, en geniş ve en yoğun' saldırısının üçüncü gününde ülkenin güney, doğu ve orta kesimlerine saldırılarına devam etti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının Lübnan'da Hizbullah'a ait 280 hedefi vurduğunu duyurdu.
İsrail ordusu, savaş uçaklarının Hizbullah’ın bu sabah Safed ve Nehariya kentlerine saldırılarında kullandığı roket fırlatma rampaları ve silah depolama tesisleri olduğu iddia edilen yerlerin yanı sıra hareketin altyapısının hedef alındığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'a saldırılarını devam ettireceği belirtildi.

Netanyahu, ABD seyahati öncesi Güvenlik Kabinesini topluyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için ABD’ye hareket etmeden önce bu akşam Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi.
İsrail medyasına konuşan İsrailli yetkiliye göre, BM Genel Kurulu için New York’a bu gece veya yarın sabah hareket edecek Netanyahu’nun bu akşam Güvenlik Kabinesini toplayacağı ifade edildi.
Lübnan saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarında 51 kişi öldü, 223 kişi yaralandı
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