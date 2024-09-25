https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/iran-dini-lideri-hamaney-kimse-sinirlarimiza-yeniden-saldirmaya-cesaret-edemiyor-1088432136.html
İran dini lideri Hamaney: Kimse sınırlarımıza yeniden saldırmaya cesaret edemiyor
İran dini lideri Hamaney: Kimse sınırlarımıza yeniden saldırmaya cesaret edemiyor
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Kutsal Savunma haftası dolayısıyla başkent Tahran'da İran-Irak savaş gazileri, askeri komutanlar ve halk ile bir araya... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T16:32+0300
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2024-09-25T16:32+0300
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kutsal Savunma haftası dolayısıyla başkent Tahran'da İran-Irak savaş gazileri, askeri komutanlar ve halk ile bir araya geldi. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan ve “Hizbullah, İsrail saldırılarında önemli komutanlarını kaybetse bile diz çökmeyecek” diyen Hamaney, şu cümleleri kaydetti:ABD ve Batılı güçler tarafından desteklenen İsrail'in her türlü ileri askeri teknolojiye sahip olduğunu belirten Hamaney, Hizbullah'ın ve Filistin direnişinin aldığı tüm kayıp ve zararlara rağmen kesin zafer kazanacağını söyledi.'Kimse sınırlarımıza yeniden saldırmaya cesaret edemiyor'İran sınırlarına hiçbir gücün saldırmaya cesaret edemediğini kaydeden Hamaney, İran ile Irak arasında 8 yıl süren savaşa işaret ederek, "O dönem, sınırlarımız Irak orduları tarafından işgal edilmişti. Ancak bugün İran milletinin farklı sahalarda göstermiş olduğu duruşu sayesinde kimse sınırlarımıza yeniden saldırmaya cesaret edemiyor. Bu nedenle farklı yollar ve yöntemler kullanarak düşman ülkemize saldırmaya çalışıyor. Düşmanın sızmaları ve ülke güvenliğine yönelik tehditler karşısında dikkatli ve teyakkuzda olunmalı" ifadelerini kullandı.
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iran, ayetullah ali hamaney, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi, abd
İran dini lideri Hamaney: Kimse sınırlarımıza yeniden saldırmaya cesaret edemiyor
İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Kutsal Savunma haftası dolayısıyla başkent Tahran'da İran-Irak savaş gazileri, askeri komutanlar ve halk ile bir araya gelerek yaptığı konuşmasında, İran-Irak Savaşı'na atıfta bulunarak kimsenin İran sınırlarına yeniden saldırmaya cesaret edemedini vurguladıi.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kutsal Savunma haftası dolayısıyla başkent Tahran'da İran-Irak savaş gazileri, askeri komutanlar ve halk ile bir araya geldi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan ve “Hizbullah, İsrail saldırılarında önemli komutanlarını kaybetse bile diz çökmeyecek” diyen Hamaney, şu cümleleri kaydetti:
Bir İslam ülkesi olarak Filistin dünyanın en büyük şeytanı tarafından işgal edilmiş durumda. Her Müslümanın üzerine düşen görev Mescid-i Aksa'nın asıl sahiplerine geri dönmesi için onlara yardımcı olmaktır. Gazze ve Filistin halkı ilahi bir yolda ilerlemektedir ve Allah yolunda cihat etmektedirler.
ABD ve Batılı güçler tarafından desteklenen İsrail'in her türlü ileri askeri teknolojiye sahip olduğunu belirten Hamaney, Hizbullah'ın ve Filistin direnişinin aldığı tüm kayıp ve zararlara rağmen kesin zafer kazanacağını söyledi.
'Kimse sınırlarımıza yeniden saldırmaya cesaret edemiyor'
İran sınırlarına hiçbir gücün saldırmaya cesaret edemediğini kaydeden Hamaney, İran ile Irak arasında 8 yıl süren savaşa işaret ederek, "O dönem, sınırlarımız Irak orduları tarafından işgal edilmişti. Ancak bugün İran milletinin farklı sahalarda göstermiş olduğu duruşu sayesinde kimse sınırlarımıza yeniden saldırmaya cesaret edemiyor. Bu nedenle farklı yollar ve yöntemler kullanarak düşman ülkemize saldırmaya çalışıyor. Düşmanın sızmaları ve ülke güvenliğine yönelik tehditler karşısında dikkatli ve teyakkuzda olunmalı" ifadelerini kullandı.