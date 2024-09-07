https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/irandan-zengezur-koridoru-aciklamasi-sonuclarinin-agir-ve-maliyetleri-olacagi-konusunda-uyariyoruz-1087779595.html
İran'dan 'Zengezur Koridoru' açıklaması: 'Sonuçlarının ağır ve maliyetleri olacağı konusunda uyarıyoruz'
İran'dan 'Zengezur Koridoru' açıklaması: 'Sonuçlarının ağır ve maliyetleri olacağı konusunda uyarıyoruz'
Sputnik Türkiye
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi, Azerbaycan ile Nahcivan'ı birbirine bağlayacak olan Zengezur koridoruna karşı olduklarını... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T18:42+0300
2024-09-07T18:42+0300
2024-09-07T18:42+0300
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Azerbaycan ile Nahcivan'ı birbirine bağlayacak olan Zengezur koridoruna karşı olduklarını belirterek, "Zengezur koridoru İran'ın bölgedeki askeri ve siyasi gücünü azaltmaya yönelik, içerisinde başka ellerin de olduğu sahte bir projedir. Böylesi bir hayalin peşinde olanları alacakları kararların ağır ve maliyetli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz" dedi.Tahran yönetiminin Zengezur Koridoru'na karşı olduğunu belirten Azizi, koridorun bölge ülkelerinin çıkarına olmadığını ve İran'ın atılacak her türlü adıma ve sınırdaki değişikliğe ciddi karşılık vereceğini belirtti. Bazı ülkeler tarafından Büyük Turan'ın oluşumuna dayanan 'sanrılı düşünce ve zihniyetlere' atıfta bulunan Azizi, 'Temel olarak, Zengezur Koridoru sahte bir koridor ve İran'ın askeri ve politik gücünü kullanmak için var gibi görünüyor. Bu koridoru oluşturma bahanesiyle bölgede İran'ın güzü azaltılacak.Bu tür yanılsamaların peşinde koşanları, bu tür kararların sonuçlarının kendileri için ağır ve maliyetli olacağı konusunda uyarıyoruz" cümlelerini kaydetti.'Her türlü jeopolitik değişikliğe ciddi karşılık vereceğiz'İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hedef alacak hiçbir adıma izin vermeyeceğini vurgulayan Azizi, bölgede gerilim istemediklerini ancak İran'ı hedef alabilecek her türlü girişim karşısında sessiz kalmayacakları mesajını verdi. İran dini lideri Ali Hamaney'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerine değinen Azizi, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-komutanindan-haniye-aciklamasi-zamani-geldiginde-intikam-kesinlikle-1087776841.html
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İran'dan 'Zengezur Koridoru' açıklaması: 'Sonuçlarının ağır ve maliyetleri olacağı konusunda uyarıyoruz'
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi, Azerbaycan ile Nahcivan'ı birbirine bağlayacak olan Zengezur koridoruna karşı olduklarını belirterek söz konusu bu projenin İran'ın bölgedeki askeri ve siyasi gücünü azaltmaya yönelik sahte bir proje olduğunu vurguladı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Azerbaycan ile Nahcivan'ı birbirine bağlayacak olan Zengezur koridoruna karşı olduklarını belirterek, "Zengezur koridoru İran'ın bölgedeki askeri ve siyasi gücünü azaltmaya yönelik, içerisinde başka ellerin de olduğu sahte bir projedir. Böylesi bir hayalin peşinde olanları alacakları kararların ağır ve maliyetli sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıyoruz" dedi.
Tahran yönetiminin Zengezur Koridoru'na karşı olduğunu belirten Azizi, koridorun bölge ülkelerinin çıkarına olmadığını ve İran'ın atılacak her türlü adıma ve sınırdaki değişikliğe ciddi karşılık vereceğini belirtti. Bazı ülkeler tarafından Büyük Turan'ın oluşumuna dayanan 'sanrılı düşünce ve zihniyetlere' atıfta bulunan Azizi, 'Temel olarak, Zengezur Koridoru sahte bir koridor ve İran'ın askeri ve politik gücünü kullanmak için var gibi görünüyor. Bu koridoru oluşturma bahanesiyle bölgede İran'ın güzü azaltılacak.Bu tür yanılsamaların peşinde koşanları, bu tür kararların sonuçlarının kendileri için ağır ve maliyetli olacağı konusunda uyarıyoruz" cümlelerini kaydetti.
'Her türlü jeopolitik değişikliğe ciddi karşılık vereceğiz'
İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hedef alacak hiçbir adıma izin vermeyeceğini vurgulayan Azizi, bölgede gerilim istemediklerini ancak İran'ı hedef alabilecek her türlü girişim karşısında sessiz kalmayacakları mesajını verdi. İran dini lideri Ali Hamaney'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerine değinen Azizi, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
Bu görüşmelerde birçok kez bölge ülkelerine koridor konusunun kırmızı çizgimiz olduğunu ilan ettik. Sınır bölgelerimizde olabilecek her türlü jeopolitik değişikliğe ciddi karşılık vereceğimizi belirttik. Cumhurbaşkanlığı ve dışişleri bakanlığından beklentimiz ülkenin ulusal güvenliği için de önemli bir konu olan Kafkasya'daki gelişmeleri ve koridor konusunu aktif bir diplomasi ile çözüme kavuşturmalarıdır.