https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/imamoglundan-dava-aciklamasi-tam-bir-sefillik-1088411630.html
İmamoğlu'ndan dava açıklaması: 'Tam bir sefillik'
İmamoğlu'ndan dava açıklaması: 'Tam bir sefillik'
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı ahmak davasına ilişkin “Tam bir... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T09:36+0300
2024-09-25T09:36+0300
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politika
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Sancaktepe Kent Lokantası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açıldı. İmamoğlu, çoğunluğu gençlerden oluşan işletmenin ilk müşterilerine servisi kendi elleriyle yaptı.'Bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor'İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Hakkındaki davaya ilişkin konuşan İmamoğlu, “Son günlerde gelişen ve tartışılan, ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, bir siyasi yasak hem de yani 2 yıl 7 ay bir ceza davasına dönüşen haliyle, hani tam bir sefillik. Bana göre, daha ileriye gidiyorum, bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor. Böyle bir ortamdayız. Elbette bu konu, siyasi bir konu. Doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız ve merkez yönetimi, bu meselenin İstanbul’da bizim hukukçularımızla birlikte tartışılmasını, bir arada konuşulmasını uygun gördü. Şu anda ve bu yönde arkadaşlarımız bir görüşme halindeler. Benim Emirgan’daki ofiste, başka görüşmelerim vardı. Onları bitirdim. Çıkarken de onları selamladım. Teşekkür ettim. ‘Kolay gelsin’ dedim. Şu anda benim bildiğim bu kadar. Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Elbette daha sonra bu konunun sonrasında oluşacak ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama genel başkanımız paylaşacaktır, konuşacaktır. Biliyorsunuz; genel başkanımız da bugün Amerika Birleşik Devletleri’ne, Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak için hareket etti. Bu konuda sizleri elbette bilgilendireceklerdir.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/chp-genel-baskani-ozel-sana-bir-yil-muhlet-diyerek-konustu-bu-millet-secim-istiyor-kacamazsin-1088260699.html
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imamoğlu siyasi yasak
İmamoğlu'ndan dava açıklaması: 'Tam bir sefillik'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı ahmak davasına ilişkin “Tam bir sefillik, daha ileriye gidiyorum bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor." dedi. İBB Başkanı, konunun partisini de ilgilendirdiğini söyledi.
Sancaktepe Kent Lokantası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açıldı. İmamoğlu, çoğunluğu gençlerden oluşan işletmenin ilk müşterilerine servisi kendi elleriyle yaptı.
'Bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor'
İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Hakkındaki davaya ilişkin konuşan İmamoğlu, “Son günlerde gelişen ve tartışılan, ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, bir siyasi yasak hem de yani 2 yıl 7 ay bir ceza davasına dönüşen haliyle, hani tam bir sefillik. Bana göre, daha ileriye gidiyorum, bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor. Böyle bir ortamdayız. Elbette bu konu, siyasi bir konu. Doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız ve merkez yönetimi, bu meselenin İstanbul’da bizim hukukçularımızla birlikte tartışılmasını, bir arada konuşulmasını uygun gördü. Şu anda ve bu yönde arkadaşlarımız bir görüşme halindeler. Benim Emirgan’daki ofiste, başka görüşmelerim vardı. Onları bitirdim. Çıkarken de onları selamladım. Teşekkür ettim. ‘Kolay gelsin’ dedim. Şu anda benim bildiğim bu kadar. Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Elbette daha sonra bu konunun sonrasında oluşacak ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama genel başkanımız paylaşacaktır, konuşacaktır. Biliyorsunuz; genel başkanımız da bugün Amerika Birleşik Devletleri’ne, Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak için hareket etti. Bu konuda sizleri elbette bilgilendireceklerdir.” dedi.