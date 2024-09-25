https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/ibb-burs-basvurulari-basladi-100-bin-ogrenciye-15-bin-tl-burs-verilecek-1088437861.html
İBB burs başvuruları başladı: 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verilecek
İBB burs başvuruları başladı: 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verilecek
Sputnik Türkiye
İBB burs başvurularının başladığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Duyuruda İBB burs başvurularının 25... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T18:35+0300
2024-09-25T18:35+0300
2024-09-25T18:41+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından verilen bursların 25 Eylül'de başladığını duyurdu.İBB burs başvuruları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda 25 Eylül -18 Ekim arasında başvuruların alınacağı açıklandı. Paylaşımda Başkan İmamoğlu ''100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı'' dedi. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.İBB burs başvurusu nasıl yapılır?İstanbul Senin uygulaması üzerinden İBB burs başvuruları yapılabilecek. Öğrenciler eğitim yardımı başvurularını ve evrak işlemlerini web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden tamamlayacak.İBB bursu ne kadar?Yeni eğitim-öğretim döneminde burs hakkı kazanan öğrencilere 5 bin TL + 5 bin TL + 5 bin TL olmak üzere 3 taksit halinde 15 bin TL ödeme yapılacak.İBB burs başvurusu şartları nedir?
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ibb burs başvurusu, ibb bursu kaç lira, ibb burs şartları, ibb burs tarihleri, ibb burs veriyor mu, istanbul'da burs veren kurumlar, ibb burs başvurusu, ibb burs, istanbul senin, genç üniversiteli ibb
İBB burs başvuruları başladı: 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verilecek
18:35 25.09.2024 (güncellendi: 18:41 25.09.2024)
İBB burs başvurularının başladığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Duyuruda İBB burs başvurularının 25 Eylül tarihinde başladığı ve 18 Ekim'e kadar devam edeceği açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından verilen bursların 25 Eylül'de başladığını duyurdu.
İBB burs başvuruları başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda 25 Eylül -18 Ekim arasında başvuruların alınacağı açıklandı. Paylaşımda Başkan İmamoğlu ''100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı'' dedi. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.
İBB burs başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul Senin uygulaması üzerinden İBB burs başvuruları yapılabilecek. Öğrenciler eğitim yardımı başvurularını ve evrak işlemlerini web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden tamamlayacak.
Yeni eğitim-öğretim döneminde burs hakkı kazanan öğrencilere 5 bin TL + 5 bin TL + 5 bin TL olmak üzere 3 taksit halinde 15 bin TL ödeme yapılacak.
İBB burs başvurusu şartları nedir?
İstanbul'da öğrenim görmek veya ailesi/yakını İstanbul’da ikamet etmek
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okumak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4.00 üzerinden 2.00 olması
Maddi desteğe ihtiyacı olmak