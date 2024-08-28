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Üniversiteler eylül ayında açılıyor: Burs veren kurumlar hangisi?
Üniversiteler eylül ayında açılıyor: Burs veren kurumlar hangisi?
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklandı. Tercih sonrası üniversitelere yerleşen öğrencilerin burs ve barınma... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
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Üniversitelere yerleşen başarılı öğrenciler için burs fırsatları Eylül ayında başlıyor. Burs veren kurumlar belli oldu.Burs veren bazı kurumlar şöyle;
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burs veren kurumlar, burs veren vakıflar, burs veren kurumlar 2024, burs başvuruları, burs veren dernekler, burs veren şirketler
burs veren kurumlar, burs veren vakıflar, burs veren kurumlar 2024, burs başvuruları, burs veren dernekler, burs veren şirketler

Üniversiteler eylül ayında açılıyor: Burs veren kurumlar hangisi?

19:21 28.08.2024 (güncellendi: 19:26 28.08.2024)
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN-AW214737Muğla'da öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü.
Muğla'da öğrencilerin yoğun kullandığı hatlarda toplu taşıma ücreti 1 liraya düşürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© İHA / AYKUT KURT - BEKİR TOSUN-AW214737
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklandı. Tercih sonrası üniversitelere yerleşen öğrencilerin burs ve barınma ihtiyaçları ortaya çıktı. Peki, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için burs veren kurumlar hangisi?
Üniversitelere yerleşen başarılı öğrenciler için burs fırsatları Eylül ayında başlıyor. Burs veren kurumlar belli oldu.
Burs veren bazı kurumlar şöyle;
TÜGVA Türkiye Gençlik Vakfı: Üniversite öğrencilerine yılda 10 ay süreyle burs veriyor. Başvurular Eylül ayında başlıyor.
KAHEV Bursu: İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yılda 10 ay süreyle burs veriyor Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılıyor.
NEYAD Bursu: Kız öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora bursu veriyor. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılıyor.
Sayra ve Çınar Vakfı: Ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerine yılda 10 ay burs veriyor. Başvurular Temmuz ve Ağustos aylarında yapılıyor.
Aktaş Eğitim Vakfı: Üniversite öğrencilerine yılda 9 ay süreyle karşılıksız burs verir. Başvurular Ağustos ayında yapılır.
Atlas Sağlık Vakfı: İzmir ve Manisa'daki üniversitelerde tıp, hukuk ve eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere burs verir. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
Tema Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Bursu: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yılda 9 ay süreyle burs verir. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
TÜMYAD Bursu: Yüksek öğrenim öğrencilerine burs verir. Başvurular Twitter üzerinden yapılır.
Zeray Vakfı: Tüm eğitim seviyelerindeki öğrencilere burs verir. Başvurular Temmuz ve Eylül aylarında yapılır.
Akpa Kimya Bursu: Tüm eğitim seviyelerindeki öğrencilere burs verir. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
Yazılım Test ve Kalite Derneği: Mühendislik bölümlerinde okuyan başarılı öğrencilere burs verir. Başvurular Haziran ve Ağustos aylarında yapılır.
FİSA Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği Bursu: Üniversite öğrencilerine burs verir. Başvurular 10-30 Ağustos tarihleri arasında yapılır.
KASEV Bursu: İstanbul'daki devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs verir. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
Tekinder Teknoloji ve İnsan Derneği: İlgili bölümlerde okuyan öğrencilere burs verir. Başvurular Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
Hafev Hasan Faydasıçok Vakfı: Yüksek öğrenim öğrencilerine burs verir. Başvurular Ağustos ayında yapılır.
Çin Başkonsolos Bursu: Çince ile ilgili bölümlerde okuyan öğrencilere burs verir. Başvurular Ağustos ayında yapılır.
Memur-Sen Lisansüstü Bursu: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verir. Başvurular Temmuz ve Ekim ayları arasında yapılır.
Şentürk Çalık Vakfı: Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine burs verir. Başvurular Temmuz ve Ağustos aylarında yapılır.
Adalı Vakfı: Yüksek öğrenim öğrencilerine burs verir. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
Mehmet Esra Cansız Vakfı: Yüksek öğrenim öğrencilerine burs verir. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
TEV Türk Eğitim Vakfı: Kız öğrenci yurt bursu, yüksek öğrenim bursu, mesleki orta öğretim bursu, yüksek lisans bursu, doktora bursu, üstün başarı bursu verir. Başvurular Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yapılır.
Bilay Araştırma ve Tanıtım Vakfı Bursu: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine burs verir. Başvurular Ağustos ayında yapılır.
Orhan Holding OEKV Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı: İlköğretim, ortaöğretim, yüksek öğrenim bursları verir. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu: İstanbul ve Ankara'daki üniversite öğrencilerine burs verir. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
Fatih Gençlik Vakfı: İstanbul'da öğrenim gören yüksek öğrenim öğrencilerine burs verir. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
Bir Damla Derneği Bursu: Üniversite öğrencilerine burs verir. Başvurular Temmuz ayında yapılır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı: Tıp, eczacılık, hemşirelik, diş hekimliği ve sağlık bilimleri öğrencilerine burs verir. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
AND Aydınlık Nesiller Derneği: Maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek öğrenim öğrencilerine geri ödemesiz burs verir. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
Günebakan Vakfı: Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verir. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
AGEYV Akın Global Eğitim Vakfı: Yüksek öğrenim öğrencilerine burs verir. Başvurular Ağustos ayında yapılır.
Esev Elele Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı: İlköğretim, ortaöğretim, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verir. Başvurular Ağustos ve Eylül aylarında yapılır.
MÜSDAV Genç Bursu: Yüksek öğrenim öğrencilerine üç farklı burs programı sunar. Başvurular Eylül ve Ekim aylarında yapılır.
İbrahim Çeçen Vakfı Bursu: Türkiye genelindeki üniversite öğrencilerine burs verir. Başvurular Eylül ayında yapılır.
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı: Yüksek öğrenim öğrencilerine burs verir. Başvurular Eylül ve Ekim aylarında yapılır.
Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı: Yüksek öğrenim lisans öğrencilerine burs verir. Başvurular Eylül ve Ekim aylarında yapılır.
Bizim Çocuklar Eğitim ve Kültür Derneği: Üniversite öğrencilerine burs verir. Başvurular Eylül ve Ekim aylarında yapılır.
İnsan Vakfı Bursları: Lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs verir. Başvurular Eylül ve Ekim aylarında yapılır.
Kız Çocuklarını Koruma Derneği: Kız öğrencilere burs verir. Başvurular Eylül ayında yapılır.
Türkiye Milli Kültür Vakfı TMKV Bursları: Lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs verir. Başvurular Eylül ayında yapılır.
Sütaş Eğitime Destek Bursu: Belirli üniversitelerdeki öğrencilere burs verir. Başvurular Eylül ayında yapılır.
Kızılay Burs: Ortaöğretim, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verir. Başvurular Eylül ve Ekim aylarında yapılır.
KIZÇEV Kız Çocukları Eğitim Derneği: Kız öğrencilere burs verir. Başvurular Eylül ayında yapılır.
Sabancı Vakfı: Üniversiteye giriş, Vista, Kalkınmada Öncelikli İllerdeki ve engelli öğrencilere burs verir. Başvurular Eylül ve Ekim aylarında yapılır.
MEV Milli Eğitim Vakfı: İlkokuldan lisans üstü seviyesine kadar öğrencilere burs verir. Başvurular Eylül ve Ekim aylarında yapılır.
Vehbi Koç Vakfı: Yüksek öğrenim, hemşirelik, asistanlık gibi birçok alanda burs verir. Başvurular Eylül ve Ekim aylarında yapılır.
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