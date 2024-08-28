https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/universiteler-eylul-ayinda-aciliyor-burs-veren-kurumlar-hangisi-1087387884.html

Üniversiteler eylül ayında açılıyor: Burs veren kurumlar hangisi?

Üniversiteler eylül ayında açılıyor: Burs veren kurumlar hangisi?

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklandı. Tercih sonrası üniversitelere yerleşen öğrencilerin burs ve barınma... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T19:21+0300

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türkiye

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kredi

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

vakıf

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

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Üniversitelere yerleşen başarılı öğrenciler için burs fırsatları Eylül ayında başlıyor. Burs veren kurumlar belli oldu.Burs veren bazı kurumlar şöyle;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/e-okul-sube-sorgulama-1-ve-5-sinif-sube-kura-cekimi-sonuclari-aciklandi-mi--1087384683.html

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