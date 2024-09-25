https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/halkali-gunes-tutulmasi-ne-zaman-saat-kacta-1088440898.html
Halkalı Güneş Tutulması ne zaman? Saat kaçta?
Halkalı Güneş Tutulması ne zaman? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Halkalı güneş tutulması 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 18.13'te gerçekleşecek ve Güney Amerika'dan görülebilecek. Türkiye'de ise güneş tutulmasını izlemek... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T19:58+0300
2024-09-25T19:58+0300
2024-09-25T19:58+0300
türkiye
güneş
güneş tutulması
halkalı güneş tutulması
abd
arjantin
şili
güney amerika
gökyüzü
astroloji
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Güneş tutulması 2 Ekim Çarşamba günü saat 18.13'te Şili ve Arjantin'in güneyinden görülebilecek.Yılın son tutulması olan Halkalı Güneş Tutulması 2 Ekim Çarşamba günü saat 18.13'te gözlemlenecek. Uzmanlar, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına gireceğini ifade etti. Bu buluşma sırasında ateş çemberi şeklinde bir kararma meydana geleceği açıklandı. Güney Amerika'da Arjantin ile Şili'den tam olarak gözlemlenecek.Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?2 Ekim 2024 Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş Tutulması, Güney Pasifik Okyanusu, Güney Amerika'nın güneyi ve Güney Atlantik Okyanusu'ndan görülebilecek. Türkiye'de de görüleceği belirtilen Halkalı Güneş Tutulması parçalı şekilde izlenebilecek.Güneş Tutulması nedir?Halkalı güneş tutulmasında, Ay Güneş'in merkezini kısmen kapatır ve daha küçük görünür. Ayı'n çevresinde birkaç dakika boyunca görünen bir halka oluşur. Ve bu halka Güneş'in Ay tarafından tamamen kapandığı Tam Güneş Tutulması'ndan farklı şekilde ateş çemberi olarak gözlemlenir. Tutulma anında gündüz karanlık olur ve gözlemciler, birkaç dakika boyunca güneşin hassas dış atmosferi olan Güneş yüzeyini çıplak gözle görebilirler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/yilin-ilk-gunes-tutulmasi-gerceklesti-1082592629.html
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güneş tutulması ne zaman, güneş tutulması saat kaçta, halkalı güneş tutulması nedir, ateş çemberi nedir, güneş tutulması türkiye'den görülecek mi
güneş tutulması ne zaman, güneş tutulması saat kaçta, halkalı güneş tutulması nedir, ateş çemberi nedir, güneş tutulması türkiye'den görülecek mi
Halkalı Güneş Tutulması ne zaman? Saat kaçta?
Halkalı güneş tutulması 2 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 18.13'te gerçekleşecek ve Güney Amerika'dan görülebilecek. Türkiye'de ise güneş tutulmasını izlemek isteyenler parçalı bir şekilde gözlemleyecek. Ancak tam olarak bir tutulma olmadan sadece 'ateş çemberi' şeklinde olacağı ifade edildi.
Güneş tutulması 2 Ekim Çarşamba günü saat 18.13'te Şili ve Arjantin'in güneyinden görülebilecek.
Yılın son tutulması olan Halkalı Güneş Tutulması 2 Ekim Çarşamba günü saat 18.13'te gözlemlenecek. Uzmanlar, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına gireceğini ifade etti. Bu buluşma sırasında ateş çemberi şeklinde bir kararma meydana geleceği açıklandı. Güney Amerika'da Arjantin ile Şili'den tam olarak gözlemlenecek.
Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi?
2 Ekim 2024 Çarşamba günü gerçekleşecek Güneş Tutulması, Güney Pasifik Okyanusu, Güney Amerika'nın güneyi ve Güney Atlantik Okyanusu'ndan görülebilecek. Türkiye'de de görüleceği belirtilen Halkalı Güneş Tutulması parçalı şekilde izlenebilecek.
Halkalı güneş tutulmasında, Ay Güneş'in merkezini kısmen kapatır ve daha küçük görünür. Ayı'n çevresinde birkaç dakika boyunca görünen bir halka oluşur. Ve bu halka Güneş'in Ay tarafından tamamen kapandığı Tam Güneş Tutulması'ndan farklı şekilde ateş çemberi olarak gözlemlenir. Tutulma anında gündüz karanlık olur ve gözlemciler, birkaç dakika boyunca güneşin hassas dış atmosferi olan Güneş yüzeyini çıplak gözle görebilirler.