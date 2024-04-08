https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/yilin-ilk-gunes-tutulmasi-gerceklesti-1082592629.html

Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti

Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Bu yıl gerçekleşecek iki Güneş tutulmasından ilki Meksika’da yaşandı. İkinci tutulma Türkiye'den de görülebilecek. 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T22:40+0300

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2024-04-08T22:44+0300

dünya

güneş tutulması

türkiye

meksika

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2024'ün ilk Güneş tutulması Meksika’da gerçekleşti. Tutulma, Meksika dışında ABD’nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın güneydoğusunda görülebilecek. Tutulmanın bazı yerlerde 4 dakikadan fazla sürmesi beklenirken, tutulmayı izlemek için Meksikalılar sahil kasabası Mazatlan’da toplandı. Yılın ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye'den de NASA'ya göre Güneş tutulmaları 10 saniye ile yaklaşık 7 buçuk dakika arasında sürebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/tam-gunes-tutulmasi-oncesi-evcil-hayvan-sahiplerine-uyari-turkiyeden-gorulecek-mi-1082574768.html

meksika

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