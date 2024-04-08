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Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti
Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Bu yıl gerçekleşecek iki Güneş tutulmasından ilki Meksika’da yaşandı. İkinci tutulma Türkiye'den de görülebilecek. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
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2024'ün ilk Güneş tutulması Meksika’da gerçekleşti. Tutulma, Meksika dışında ABD’nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın güneydoğusunda görülebilecek. Tutulmanın bazı yerlerde 4 dakikadan fazla sürmesi beklenirken, tutulmayı izlemek için Meksikalılar sahil kasabası Mazatlan’da toplandı. Yılın ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye'den de NASA'ya göre Güneş tutulmaları 10 saniye ile yaklaşık 7 buçuk dakika arasında sürebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/tam-gunes-tutulmasi-oncesi-evcil-hayvan-sahiplerine-uyari-turkiyeden-gorulecek-mi-1082574768.html
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güneş tutulması oldu mu, güneş tutulması ne zaman, güneş tutulması türkiyeden görülecek mi
güneş tutulması oldu mu, güneş tutulması ne zaman, güneş tutulması türkiyeden görülecek mi

Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşti

22:40 08.04.2024 (güncellendi: 22:44 08.04.2024)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSgüneş tutulması
güneş tutulması - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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Bu yıl gerçekleşecek iki Güneş tutulmasından ilki Meksika’da yaşandı. İkinci tutulma Türkiye'den de görülebilecek.
2024'ün ilk Güneş tutulması Meksika’da gerçekleşti. Tutulma, Meksika dışında ABD’nin doğu bölgeleri ve Kanada'nın güneydoğusunda görülebilecek. Tutulmanın bazı yerlerde 4 dakikadan fazla sürmesi beklenirken, tutulmayı izlemek için Meksikalılar sahil kasabası Mazatlan’da toplandı.
Yılın ikinci ve son Güneş tutulması Türkiye'den de NASA'ya göre Güneş tutulmaları 10 saniye ile yaklaşık 7 buçuk dakika arasında sürebiliyor.
2021 yılının en iyi uzay görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
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Tam Güneş tutulması öncesi evcil hayvan sahiplerine uyarı: Türkiye'den görülecek mi?
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