https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/gaziosmanpasada-15-yasindaki-cocugun-kaskli-2-kisi-tarafindan-oldurulmesiyle-ilgili-aciklama-1088404517.html
Gaziosmanpaşa'da 15 yaşındaki çocuğun kasklı 2 kişi tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama
Gaziosmanpaşa'da 15 yaşındaki çocuğun kasklı 2 kişi tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Gaziosmanpaşa'daki bir parkta 15 yaşındaki çocuğun kasklı 2 kişi tarafından öldürülmesine ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T00:53+0300
2024-09-25T00:53+0300
2024-09-25T01:07+0300
gaziosmanpaşa
türkiye
istanbul emniyet müdürlüğü
çocuk
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b84e12c334311d182a23508559d0e9d.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 21 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda 15 yaşındaki A.D'nin ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü hastanede aynı gün hayatını kaybettiği ifade edildi.Açıklamada A.D'nin parkta 18 yaşındaki M.F.T. ve 15 yaşındaki A.O. ile oturduğu sırada parka yaya olarak kafalarında kask olan iki kişinin geldiği belirtildi. Emniyet'ten A.D'ye silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları anlaşılan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı aktarıldı.Açıklamada, olayı gerçekleştiren 18 yaşındaki K.C.Ö. ve F.C.U. ile şüpheliler ve olayla ilgisi olan 20 yaşındaki Ö.C.U. 23 yaşındaki R.K. ve 18 yaşındaki M.T'nin gözaltına alındığı, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 motosikletin ele geçirildiği bilgisi verildi.Olayın sebebine ilişkin şüphelilerin maktul ile geçmişte kavga ettikleri, olayın intikam saikiyle meydana geldiğinin düşünüldüğü aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/ogrencisini-cipiyle-ezerek-olumune-neden-olan-ogretmen-aracimin-sensorleri-uyari-vermedi-1088403936.html
gaziosmanpaşa
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383811_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1317fb42f0c222af2b95235ce4768191.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gaziosmanpaşa, istanbul emniyet müdürlüğü, çocuk, silahlı saldırı
gaziosmanpaşa, istanbul emniyet müdürlüğü, çocuk, silahlı saldırı
Gaziosmanpaşa'da 15 yaşındaki çocuğun kasklı 2 kişi tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama
00:53 25.09.2024 (güncellendi: 01:07 25.09.2024)
Gaziosmanpaşa'daki bir parkta 15 yaşındaki çocuğun kasklı 2 kişi tarafından öldürülmesine ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 21 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda 15 yaşındaki A.D'nin ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü hastanede aynı gün hayatını kaybettiği ifade edildi.
Açıklamada A.D'nin parkta 18 yaşındaki M.F.T. ve 15 yaşındaki A.O. ile oturduğu sırada parka yaya olarak kafalarında kask olan iki kişinin geldiği belirtildi.
Emniyet'ten A.D'ye silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları anlaşılan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, olayı gerçekleştiren 18 yaşındaki K.C.Ö. ve F.C.U. ile şüpheliler ve olayla ilgisi olan 20 yaşındaki Ö.C.U. 23 yaşındaki R.K. ve 18 yaşındaki M.T'nin gözaltına alındığı, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 motosikletin ele geçirildiği bilgisi verildi.
Olayın sebebine ilişkin şüphelilerin maktul ile geçmişte kavga ettikleri, olayın intikam saikiyle meydana geldiğinin düşünüldüğü aktarıldı.