https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/gaziosmanpasada-15-yasindaki-cocugun-kaskli-2-kisi-tarafindan-oldurulmesiyle-ilgili-aciklama-1088404517.html

Gaziosmanpaşa'da 15 yaşındaki çocuğun kasklı 2 kişi tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama

Gaziosmanpaşa'da 15 yaşındaki çocuğun kasklı 2 kişi tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Gaziosmanpaşa'daki bir parkta 15 yaşındaki çocuğun kasklı 2 kişi tarafından öldürülmesine ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T00:53+0300

2024-09-25T00:53+0300

2024-09-25T01:07+0300

gaziosmanpaşa

türkiye

istanbul emniyet müdürlüğü

çocuk

silahlı saldırı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 21 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda 15 yaşındaki A.D'nin ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü hastanede aynı gün hayatını kaybettiği ifade edildi.Açıklamada A.D'nin parkta 18 yaşındaki M.F.T. ve 15 yaşındaki A.O. ile oturduğu sırada parka yaya olarak kafalarında kask olan iki kişinin geldiği belirtildi. Emniyet'ten A.D'ye silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları anlaşılan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı aktarıldı.Açıklamada, olayı gerçekleştiren 18 yaşındaki K.C.Ö. ve F.C.U. ile şüpheliler ve olayla ilgisi olan 20 yaşındaki Ö.C.U. 23 yaşındaki R.K. ve 18 yaşındaki M.T'nin gözaltına alındığı, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 motosikletin ele geçirildiği bilgisi verildi.Olayın sebebine ilişkin şüphelilerin maktul ile geçmişte kavga ettikleri, olayın intikam saikiyle meydana geldiğinin düşünüldüğü aktarıldı.

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gaziosmanpaşa, istanbul emniyet müdürlüğü, çocuk, silahlı saldırı