Fenerbahçe İsmail Kartal iddialarına yönelik açıklama yaptı: 'Benden haber bekle' sözleri yalan
© AA / Arif Hüdaverdi YamanAli Koç
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Fenerbahçe, basında yer alan İsmail Kartal iddialarının ardından açıklama yaptı ve 'yalan' dedi.
Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç'un İsmail Kartal'a 'hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle' dediğine yönelik çıkan haberleri yalanladı.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Açıklama Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır. Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz.
Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 24, 2024
Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır.… pic.twitter.com/asmO9Jmtck
22 Eylül, 14:16