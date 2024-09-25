https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/fetih-hareketi-devrim-konseyi-uyesi-uluslararasi-toplum-sessiz-kalarak-israile-yardim-ediyor-1088426064.html
Fetih Hareketi Devrim Konseyi üyesi: Uluslararası toplum sessiz kalarak İsrail’e yardım ediyor
Fetih Hareketi Devrim Konseyi üyesi: Uluslararası toplum sessiz kalarak İsrail’e yardım ediyor
Sputnik Türkiye
Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (Fetih) Devrimci Konseyi üyesi Nasrallah, İsrail’in gerilimi tırmandırmaya devam ettiğini ve eğer bir değişiklik olmazsa... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T13:48+0300
2024-09-25T13:48+0300
2024-09-25T13:50+0300
israil- filistin çatışması
filistin
batı şeria
fetih hareketi
israil
mülteci kampı
gazze
lübnan
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Fetih Hareketi Devrimci Konseyi üyesi Taysir Nasrallah, Sputnik’e açıklamasında, İsrail’in son aylarda Batı Şeria’daki Filistin kamplarında çok sayıda ihlale imza attığını belirterek şunu dedi:Uluslararası toplumun sessiz kalarak, ABD yönetiminin de koruma sağlayarak İsrail’e yardım ettiğini kaydeden Nasrallah, “İsrail gerilimi tırmandırmaya devam ediyor ve eğer bir değişiklik olmazsa Gazze ve Lübnan'daki savaşın bir sonraki aşaması daha da tehlikeli olacak” dedi.İsrail, 28 Ağustos'ta Batı Şeria'da, Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, 'Yaz Kampları' adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 28 Ağustos'tan itibaren Cenin'de aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.İsrail ordusu, Batı Şeria'da 10 gün süren saldırı ve baskınlar sonrasında, ardında büyük yıkım bırakarak bu sabah geri çekilmişti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 692 Filistinli hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kumdan-ev-gazzede-son-10-ayda-insa-edilen-en-saglam-yapi-1088381888.html
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filistin, batı şeria, fetih hareketi, israil, mülteci kampı, gazze, lübnan
filistin, batı şeria, fetih hareketi, israil, mülteci kampı, gazze, lübnan
Fetih Hareketi Devrim Konseyi üyesi: Uluslararası toplum sessiz kalarak İsrail’e yardım ediyor
13:48 25.09.2024 (güncellendi: 13:50 25.09.2024)
Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (Fetih) Devrimci Konseyi üyesi Nasrallah, İsrail’in gerilimi tırmandırmaya devam ettiğini ve eğer bir değişiklik olmazsa Gazze ve Lübnan'daki savaşın bir sonraki aşamasının daha da tehlikeli olacağını belirtti.
Fetih Hareketi Devrimci Konseyi üyesi Taysir Nasrallah, Sputnik’e açıklamasında, İsrail’in son aylarda Batı Şeria’daki Filistin kamplarında çok sayıda ihlale imza attığını belirterek şunu dedi:
Bu, mülteci kamplarını yaşanmaz bir ortama dönüştürmek için kasıtlı olarak yapılıyor. Amaç Filistinli mültecileri kovmak ve taşınmaya zorlanmak. Böylece İsrail'in mantığına göre, Filistinli mülteciler sorunu çözüme kavuşturulmuş olacak. Bu Filistinlilerin, İsrail’in işgal ettiği topraklara geri dönme hakkı olmayacak.
Uluslararası toplumun sessiz kalarak, ABD yönetiminin de koruma sağlayarak İsrail’e yardım ettiğini kaydeden Nasrallah, “İsrail gerilimi tırmandırmaya devam ediyor ve eğer bir değişiklik olmazsa Gazze ve Lübnan'daki savaşın bir sonraki aşaması daha da tehlikeli olacak” dedi.
İsrail, 28 Ağustos'ta Batı Şeria'da, Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, 'Yaz Kampları' adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.
Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 28 Ağustos'tan itibaren Cenin'de aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 21, Tubas'ta 8, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 39 Filistinli öldü, 145 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 10 gün süren saldırı ve baskınlar sonrasında, ardında büyük yıkım bırakarak bu sabah geri çekilmişti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 692 Filistinli hayatını kaybetti.