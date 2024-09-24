https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kumdan-ev-gazzede-son-10-ayda-insa-edilen-en-saglam-yapi-1088381888.html

‘Kumdan ev, Gazze’de son 10 ayda inşa edilen en sağlam yapı’

‘Kumdan ev, Gazze’de son 10 ayda inşa edilen en sağlam yapı’

Sputnik Türkiye

İsrail’in saldırılarından kaçarak Han Yunus’a sığınan Filistinli Barzak, kentte yer bulamayınca deniz kenarında kendine kumdan ev yaptı. Barzak, kendi... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T14:49+0300

2024-09-24T14:49+0300

2024-09-24T14:58+0300

israil- filistin çatışması

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Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar neredeyse bir yıldır devam ediyor. Gıda, su ve temel ihtiyaç maddeleri sıkıntısından mustarip olan bölge sakinleri şimdi de başka bir sorunla karşı karşıya. Yaklaşan kış soğuğu.Mevcut durumu daha da karmaşık hale getiren şey, her 10 Gazzeliden 9'unun savaş sırasında en az bir kere evlerini terk ederek yer değiştirmek zorunda kalması. Bu insanların ne bir kışlık giysisi ne de battaniyeleri varken, çadırları da kullanılamaz hale geldi.Han Yunus’a sığınan Filistinli Moataz Barzak, deniz kenarında kalmaya karar verdi. Nem ve su basması riski nedeniyle ailesi için kumdan bir ev yapan Barzak, Sputinik’e açıklamasında şunu dedi:Ahmed Asfur da deniz kıyısında bir çadır içinde kalıyor. Geçenlerde çadırını su basmış, şimdi onu onarmaya çalışan Asfur, “Kum torbasından yapılan ev harika bir şey. Ama onu inşa etmek için çok fazla enerji ve para gerekiyor ki bende bu yok. Zaten 7 kez taşınmak zorunda kaldık, hiç gücümüz kalmadı. Tüm sorunlarımız için en iyi çözüm savaşın sona ermesi” dedi.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde her 10 kişiden 9'nun zorla yerinden edildiğini bildirmişti.Yerinden edilen Filistinlilerin aşırı kalabalık okullar, yıkılmış binalar, kumların üzerine kurulmuş derme çatma çadırlar hatta çöp yığınlarının olduğu bölgeler dahil bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştığı ifade edilmişti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze halkının büyük çoğunluğu defalarca zorla yerinden edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/gazze-sakinleri-cadirlarin-arasinda-sebze-yetistiriyor-1088350725.html

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