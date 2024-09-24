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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kumdan-ev-gazzede-son-10-ayda-insa-edilen-en-saglam-yapi-1088381888.html
‘Kumdan ev, Gazze’de son 10 ayda inşa edilen en sağlam yapı’
‘Kumdan ev, Gazze’de son 10 ayda inşa edilen en sağlam yapı’
Sputnik Türkiye
İsrail’in saldırılarından kaçarak Han Yunus’a sığınan Filistinli Barzak, kentte yer bulamayınca deniz kenarında kendine kumdan ev yaptı. Barzak, kendi... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T14:49+0300
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israil- filistin çatışması
filistin
gazze şeridi
gazze
sığınmacı
zorla yerinden etme
kış
kum
ev
çadır
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Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar neredeyse bir yıldır devam ediyor. Gıda, su ve temel ihtiyaç maddeleri sıkıntısından mustarip olan bölge sakinleri şimdi de başka bir sorunla karşı karşıya. Yaklaşan kış soğuğu.Mevcut durumu daha da karmaşık hale getiren şey, her 10 Gazzeliden 9'unun savaş sırasında en az bir kere evlerini terk ederek yer değiştirmek zorunda kalması. Bu insanların ne bir kışlık giysisi ne de battaniyeleri varken, çadırları da kullanılamaz hale geldi.Han Yunus’a sığınan Filistinli Moataz Barzak, deniz kenarında kalmaya karar verdi. Nem ve su basması riski nedeniyle ailesi için kumdan bir ev yapan Barzak, Sputinik’e açıklamasında şunu dedi:Ahmed Asfur da deniz kıyısında bir çadır içinde kalıyor. Geçenlerde çadırını su basmış, şimdi onu onarmaya çalışan Asfur, “Kum torbasından yapılan ev harika bir şey. Ama onu inşa etmek için çok fazla enerji ve para gerekiyor ki bende bu yok. Zaten 7 kez taşınmak zorunda kaldık, hiç gücümüz kalmadı. Tüm sorunlarımız için en iyi çözüm savaşın sona ermesi” dedi.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde her 10 kişiden 9'nun zorla yerinden edildiğini bildirmişti.Yerinden edilen Filistinlilerin aşırı kalabalık okullar, yıkılmış binalar, kumların üzerine kurulmuş derme çatma çadırlar hatta çöp yığınlarının olduğu bölgeler dahil bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştığı ifade edilmişti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze halkının büyük çoğunluğu defalarca zorla yerinden edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/gazze-sakinleri-cadirlarin-arasinda-sebze-yetistiriyor-1088350725.html
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filistin, gazze şeridi, gazze, sığınmacı, zorla yerinden etme, kış, kum, ev, çadır, han yunus, deniz, sahil, savaş
filistin, gazze şeridi, gazze, sığınmacı, zorla yerinden etme, kış, kum, ev, çadır, han yunus, deniz, sahil, savaş

‘Kumdan ev, Gazze’de son 10 ayda inşa edilen en sağlam yapı’

14:49 24.09.2024 (güncellendi: 14:58 24.09.2024)
© SputnikKumdan ev, Gazze’de son 10 ayda inşa edilen en sağlam yapı
Kumdan ev, Gazze’de son 10 ayda inşa edilen en sağlam yapı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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İsrail’in saldırılarından kaçarak Han Yunus’a sığınan Filistinli Barzak, kentte yer bulamayınca deniz kenarında kendine kumdan ev yaptı. Barzak, kendi elleriyle yaptığı evin, son 10 ayda Gazze Şeridi’nde yapılan en sağlam yapı olduğunu belirtti.
Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar neredeyse bir yıldır devam ediyor. Gıda, su ve temel ihtiyaç maddeleri sıkıntısından mustarip olan bölge sakinleri şimdi de başka bir sorunla karşı karşıya. Yaklaşan kış soğuğu.
Mevcut durumu daha da karmaşık hale getiren şey, her 10 Gazzeliden 9'unun savaş sırasında en az bir kere evlerini terk ederek yer değiştirmek zorunda kalması. Bu insanların ne bir kışlık giysisi ne de battaniyeleri varken, çadırları da kullanılamaz hale geldi.
Han Yunus’a sığınan Filistinli Moataz Barzak, deniz kenarında kalmaya karar verdi. Nem ve su basması riski nedeniyle ailesi için kumdan bir ev yapan Barzak, Sputinik’e açıklamasında şunu dedi:
On ay içinde birçok kez taşındıktan sonra kendimizi Han Yunus'ta bulduk. Kasabanın içinde yer yok, çadırlar çok pahalı ve rahatsız: yazın çok sıcak, kışın soğuk. Ben de kum torbalarından bir ev yapmaya karar verdim. Burada çok sayıda boş un çuvalımız, bol miktarda toprak ve saman var, bu yüzden inşa etmek için bol miktarda var. Bu ev bizi kış yağmurlarından ve soğuktan koruyabilecek. Evin en zor kısmı çatısı. Tahtalar kullandım. Bu yüzden güçlü ve sağlam. Sanırım son 10 ayda Gazze Şeridi'nde yapılan en sağlam yapı bu.
Ahmed Asfur da deniz kıyısında bir çadır içinde kalıyor. Geçenlerde çadırını su basmış, şimdi onu onarmaya çalışan Asfur, “Kum torbasından yapılan ev harika bir şey. Ama onu inşa etmek için çok fazla enerji ve para gerekiyor ki bende bu yok. Zaten 7 kez taşınmak zorunda kaldık, hiç gücümüz kalmadı. Tüm sorunlarımız için en iyi çözüm savaşın sona ermesi” dedi.
© Sputnik

Han Yunus’a sığınan Filistinli Moataz Barzak, deniz kenarında kalmaya karar verdi.

Han Yunus’a sığınan Filistinli Moataz Barzak, deniz kenarında kalmaya karar verdi. - Sputnik Türkiye
1/4
© Sputnik

Han Yunus’a sığınan Filistinli Moataz Barzak, deniz kenarında kalmaya karar verdi.

© Sputnik

Barzak, nem ve su basması riski nedeniyle ailesi için kumdan bir ev yaptı.

Barzak, nem ve su basması riski nedeniyle ailesi için kumdan bir ev yaptı. - Sputnik Türkiye
2/4
© Sputnik

Barzak, nem ve su basması riski nedeniyle ailesi için kumdan bir ev yaptı.

© Sputnik

Ahmed Asfur da deniz kıyısında bir çadır içinde kalıyor.

Ahmed Asfur da deniz kıyısında bir çadır içinde kalıyor. - Sputnik Türkiye
3/4
© Sputnik

Ahmed Asfur da deniz kıyısında bir çadır içinde kalıyor.

© Sputnik

Adfur, geçenlerde çadırını su basmış, şimdi onu onarmaya çalışıyor.

Adfur, geçenlerde çadırını su basmış, şimdi onu onarmaya çalışıyor. - Sputnik Türkiye
4/4
© Sputnik

Adfur, geçenlerde çadırını su basmış, şimdi onu onarmaya çalışıyor.

1/4
© Sputnik

Han Yunus’a sığınan Filistinli Moataz Barzak, deniz kenarında kalmaya karar verdi.

2/4
© Sputnik

Barzak, nem ve su basması riski nedeniyle ailesi için kumdan bir ev yaptı.

3/4
© Sputnik

Ahmed Asfur da deniz kıyısında bir çadır içinde kalıyor.

4/4
© Sputnik

Adfur, geçenlerde çadırını su basmış, şimdi onu onarmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde her 10 kişiden 9'nun zorla yerinden edildiğini bildirmişti.
Yerinden edilen Filistinlilerin aşırı kalabalık okullar, yıkılmış binalar, kumların üzerine kurulmuş derme çatma çadırlar hatta çöp yığınlarının olduğu bölgeler dahil bulabildikleri yerlere sığınmaya çalıştığı ifade edilmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze halkının büyük çoğunluğu defalarca zorla yerinden edildi.
Gazze sebze yetiştiren kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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