https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/fatih-altayli-ankara-kulislerinde-imamoglu-kararinin-bugun-aciklanabilecegi-konusuluyor-1088428737.html
Fatih Altaylı: Ankara kulislerinde İmamoğlu kararının bugün açıklanabileceği konuşuluyor
Fatih Altaylı: Ankara kulislerinde İmamoğlu kararının bugün açıklanabileceği konuşuluyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada 'Ankara kulislerinde İmamoğlu kararının bugün açıklanabileceği konuşuluyor'... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T15:01+0300
2024-09-25T15:01+0300
2024-09-25T15:02+0300
politika
ekrem imamoğlu
fatih altaylı
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ekrem imamoğlu, fatih altaylı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu, fatih altaylı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
Fatih Altaylı: Ankara kulislerinde İmamoğlu kararının bugün açıklanabileceği konuşuluyor
15:01 25.09.2024 (güncellendi: 15:02 25.09.2024)
Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada 'Ankara kulislerinde İmamoğlu kararının bugün açıklanabileceği konuşuluyor' açıklamasını yaptı.