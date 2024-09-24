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SON DAKİKA | Arka arkaya genç ölümler, beklenmeyen bir kayıp daha: Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti
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Özel'den İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına ilişkin açıklama: 'Kimse normalleştirmeye çalışmasın'
Özel'den İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına ilişkin açıklama: 'Kimse normalleştirmeye çalışmasın'
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına ilişkin “Buradan bir cezanın... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T13:22+0300
2024-09-24T13:25+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’ye ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.Birleşmiş Milletler Zirvesi’ne paralel olarak Sosyalist Enternasyonal Toplantısı’nı New York’ta yapacaklarını söyleyen CHP lideri Özel, “Değişim kurultayımızın son gününde Sosyalist Enternasyonal’in küresel ve yerel sorunlara ilerici çözümler öneren komitesiyle birlikte Ankara Deklarasyonu’nu hazırlamıştık. New York’ta Ankara Deklarasyonu’nu sunacağım.” dedi.Sosyalist Enternasyonal’in birinci gündem maddesinin İsrail saldırıları olduğunu söyleyen Özel, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin de gündeme geleceğini belirterek, “AB’ye tam üyelik konusunda destek talebimizi ifade edeceğiz.” şeklinde konuştu.'Okulların hazır hale getirilmesi gerekiyordu'Özel açıklamalarında gündemdeki konulara da değindi. “Okullar hijyen yönünden korkunç durumda.” diyen Özel, “Personel alımı doğrudur ama bunun ağustos ayı içinde yapılıp, 9 Eylül günü okulların öğrencilere hazır hale getirilmesi gerekiyordu.” şeklinde konuştu.Önümüzdeki hafta öğretmenlerden ve emekli öğretmenlerden oluşacak heyetlerle okulları ziyaret edeceklerini söyleyen Özel, “CHP’li belediyeler temizlik konusunda destek vermeye hazır.” şeklinde konuştu.İmamoğlu'na hakaret davasıCHP Genel Başkanı Özel’e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hakaret davası da soruldu. Partinin bu gündemle bir toplantı yapacağını ifade eden Özel, “Dün akşam kendisiyle bir görüşme yaptım. Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz. Kimse bize olmadık bir davadan cezayı normalleştirmeye çalışmasın.” dedi.Özel, “Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmesin Türkiye’ye bu ayıbı bir daha yaşatacaklarını sanmıyorum.” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/calisma-bakani-acikladi-okullara-30-bin-temizlik-gorevlisi-atamasi-tahsis-edildi-1088336056.html
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, abd
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, abd

Özel'den İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına ilişkin açıklama: 'Kimse normalleştirmeye çalışmasın'

13:22 24.09.2024 (güncellendi: 13:25 24.09.2024)
© AA / Tahir Turan EroğluCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA / Tahir Turan Eroğlu
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hakaret davasına ilişkin “Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmesin.” dedi. Özel, “Türkiye’ye bu ayıbı bir daha yaşatacaklarını sanmıyorum.” ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’ye ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler Zirvesi’ne paralel olarak Sosyalist Enternasyonal Toplantısı’nı New York’ta yapacaklarını söyleyen CHP lideri Özel, “Değişim kurultayımızın son gününde Sosyalist Enternasyonal’in küresel ve yerel sorunlara ilerici çözümler öneren komitesiyle birlikte Ankara Deklarasyonu’nu hazırlamıştık. New York’ta Ankara Deklarasyonu’nu sunacağım.” dedi.

Sosyalist Enternasyonal’in birinci gündem maddesinin İsrail saldırıları olduğunu söyleyen Özel, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğinin de gündeme geleceğini belirterek, “AB’ye tam üyelik konusunda destek talebimizi ifade edeceğiz.” şeklinde konuştu.

'Okulların hazır hale getirilmesi gerekiyordu'

Özel açıklamalarında gündemdeki konulara da değindi. “Okullar hijyen yönünden korkunç durumda.” diyen Özel, “Personel alımı doğrudur ama bunun ağustos ayı içinde yapılıp, 9 Eylül günü okulların öğrencilere hazır hale getirilmesi gerekiyordu.” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki hafta öğretmenlerden ve emekli öğretmenlerden oluşacak heyetlerle okulları ziyaret edeceklerini söyleyen Özel, “CHP’li belediyeler temizlik konusunda destek vermeye hazır.” şeklinde konuştu.

İmamoğlu'na hakaret davası

CHP Genel Başkanı Özel’e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hakaret davası da soruldu. Partinin bu gündemle bir toplantı yapacağını ifade eden Özel, “Dün akşam kendisiyle bir görüşme yaptım. Biz her ihtimali göz önüne alıyoruz. Kimse bize olmadık bir davadan cezayı normalleştirmeye çalışmasın.” dedi.

Özel, “Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmesin Türkiye’ye bu ayıbı bir daha yaşatacaklarını sanmıyorum.” ifadesini kullandı.
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