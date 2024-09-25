Erdoğan, BM’yi üst perdeden eleştirdi: 'Batı’nın savunduğunu iddia ettiği değerler bir bir ölüyor'

“Türkiye, Filistin meselesinin çözümü konusunda veya İsrail'in bu saldırılarının sona ermesi konusunda diplomatik anlamda en fazla çaba gösteren ülkelerden biri. Söylemsel düzeyde de en sert eleştirileri getiren ülkelerin başında geliyor. Birincisi burada bütün dünya kamuoyu önünde dünyanın en önemli uluslararası örgütü ve en önemli platformunda bunun en üst ağızdan dile getirilmiş olması önemli. Filistin'e desteğini Türkiye'nin dile getirmesi burada önemli ve burada tabii Türkiye'nin BM sisteminden de beklentisini ortaya koyuyor. Çünkü uluslararası yapı şu anda o İsrail'in saldırılarının, uluslararası hukuki ihlallerinin engellenmesi konusunda ciddi bir inisiyatif üstlenmedi. Sadece söylemsel bazlı eleştiriler konusunda somut anlamda herhangi bir adım atılamıyor. Türkiye burada Filistin davasına vermiş olduğu desteği en önemli platformda, en üst ağızdan dile getirmiş oluyor. Ve dediğim gibi genel anlamda da BM'ye dayalı sisteme dönük eleştirilerini de yine bu platformda dile getirmiş oldu.”