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Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki kabul edilemez durum, uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı teşkil etmelidir
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki kabul edilemez durum, uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı teşkil etmelidir
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'deki kabul edilemez durum, uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı teşkil etmelidir. Filistinli kardeşlerimizi açlığa ve katliama mahkum etmeyeceğiz ve sessiz kalmayacağız" dedi.Fidan, buradaki konuşmasında sürekli dönüşüm, derin jeopolitik ayrılıklar ve kalkınma alanında artan eşitsizlikler döneminde, uluslararası kurumların reformu ve yeniden canlandırılmasının hayati önem taşımayı sürdürdüğünü vurguladı.Kanlı çatışmaların ve uluslararası insancıl hukukun aleni ihlallerinin ortasında, Geleceğin Zirvesi'ni düzenleme konusunda anlamlı bir adım attıklarını kaydeden Fidan, "Gelecek Paktı, küresel kurumların reformu çabalarımızda bize rehberlik edecektir" dedi.Fidan, bugün Küresel Yönetişim Reformu Eylem Çağrısı'nı onaylamak suretiyle G20 bakanları olarak bu çabaya olan bağlılıklarını bir kez daha vurguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:Bakan Fidan, İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlileri yok etmeye devam etmesinin, bölgesel istikrar ve uluslararası düzen üzerinde daha geniş etkileri olacağını belirterek, bu durumun her geçen gün uluslararası sistemin aşınmasına yol açtığını söyledi.Fidan, "Tam teşekküllü, işlevsel bir Filistin Devleti, Orta Doğu'da barışı sağlamanın tek yoludur. İki devletli çözüm için çabalarımızı güçlendirmeliyiz" dedi.'Çağrımız, daha demokratik bir Güvenlik Konseyi içindir'Küresel yönetişim reformunu tartışmak için en uygun yerin BM Genel Kurulu olduğunun altını çizen Fidan, "Birleşmiş Milletler, çok taraflılığı yeniden şekillendirme girişimlerinin başlaması gereken kurumdur. Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi reformu meselesini ele almadan tam anlamıyla işlevsel hale gelemez" ifadelerini kullandı.Fidan, Güvenlik Konseyi reformu çağrısı yaparak, "Çağrımız, daha demokratik, hesap verebilir, temsil gücü yüksek, şeffaf ve etkili bir Güvenlik Konseyi içindir. Çağrımız, bir ülkenin vetosunun diğerlerinin kaderini belirlemediği bir Güvenlik Konseyi içindir" şeklinde konuştu.'Yapıcı reformlara giden yolu açmasını umuyoruz'Bu kritik reformların yalnızca Birleşmiş Milletler ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Fidan, aynı zamanda, uluslararası finansal mimari ve çok taraflı ticaret sisteminin de reforma tabi tutulması gerektiğini dile getirdi.Bakan Fidan, bunun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmayı hızlandıracağına işaret etti.Küresel sınamalarla başa çıkmak için daha iyi kaynaklara sahip ve daha etkili, uluslararası kalkınma bankalarına ihtiyaç duyduklarını belirten Fidan, "Geleceğin Zirvesi'nin ve bugün burada gerçekleştirdiğimiz kapsayıcı toplantının, bu yapıcı reformlara giden yolu açmasını umuyoruz. Türkiye, bu doğrultudaki katkılarını sürdürecektir" diye konuştu.
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türkiye, dışişleri bakanlığı, israil-filistin sorunu, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm, birleşmiş milletler (bm), g20
türkiye, dışişleri bakanlığı, israil-filistin sorunu, filistin, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bm, birleşmiş milletler (bm), g20

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki kabul edilemez durum, uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı teşkil etmelidir

20:09 25.09.2024
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, Brezilya Dönem Başkanlığı tarafından BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları 2. Toplantısı'na katılan Bakan Fidan, Gazze'deki kabul edilemez durumun uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'deki kabul edilemez durum, uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı teşkil etmelidir. Filistinli kardeşlerimizi açlığa ve katliama mahkum etmeyeceğiz ve sessiz kalmayacağız" dedi.
Fidan, buradaki konuşmasında sürekli dönüşüm, derin jeopolitik ayrılıklar ve kalkınma alanında artan eşitsizlikler döneminde, uluslararası kurumların reformu ve yeniden canlandırılmasının hayati önem taşımayı sürdürdüğünü vurguladı.
Kanlı çatışmaların ve uluslararası insancıl hukukun aleni ihlallerinin ortasında, Geleceğin Zirvesi'ni düzenleme konusunda anlamlı bir adım attıklarını kaydeden Fidan, "Gelecek Paktı, küresel kurumların reformu çabalarımızda bize rehberlik edecektir" dedi.
Fidan, bugün Küresel Yönetişim Reformu Eylem Çağrısı'nı onaylamak suretiyle G20 bakanları olarak bu çabaya olan bağlılıklarını bir kez daha vurguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Gazze'deki kabul edilemez durum, uluslararası toplum için bir uyanış çağrısı teşkil etmelidir. Filistinli kardeşlerimizi açlığa ve katliama mahkum etmeyeceğiz ve sessiz kalmayacağız. Şu anda çatışmanın Lübnan'a sıçramasıyla karşı karşıyayız ve bunun daha da yayılıp yayılmayacağını bilmiyoruz. Bu nedenle, daha geniş bir çatışma riskiyle karşı karşıyayız.

Bakan Fidan, İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlileri yok etmeye devam etmesinin, bölgesel istikrar ve uluslararası düzen üzerinde daha geniş etkileri olacağını belirterek, bu durumun her geçen gün uluslararası sistemin aşınmasına yol açtığını söyledi.
Fidan, "Tam teşekküllü, işlevsel bir Filistin Devleti, Orta Doğu'da barışı sağlamanın tek yoludur. İki devletli çözüm için çabalarımızı güçlendirmeliyiz" dedi.

'Çağrımız, daha demokratik bir Güvenlik Konseyi içindir'

Küresel yönetişim reformunu tartışmak için en uygun yerin BM Genel Kurulu olduğunun altını çizen Fidan, "Birleşmiş Milletler, çok taraflılığı yeniden şekillendirme girişimlerinin başlaması gereken kurumdur. Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi reformu meselesini ele almadan tam anlamıyla işlevsel hale gelemez" ifadelerini kullandı.
Fidan, Güvenlik Konseyi reformu çağrısı yaparak, "Çağrımız, daha demokratik, hesap verebilir, temsil gücü yüksek, şeffaf ve etkili bir Güvenlik Konseyi içindir. Çağrımız, bir ülkenin vetosunun diğerlerinin kaderini belirlemediği bir Güvenlik Konseyi içindir" şeklinde konuştu.

'Yapıcı reformlara giden yolu açmasını umuyoruz'

Bu kritik reformların yalnızca Birleşmiş Milletler ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Fidan, aynı zamanda, uluslararası finansal mimari ve çok taraflı ticaret sisteminin de reforma tabi tutulması gerektiğini dile getirdi.
Bakan Fidan, bunun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmayı hızlandıracağına işaret etti.
Küresel sınamalarla başa çıkmak için daha iyi kaynaklara sahip ve daha etkili, uluslararası kalkınma bankalarına ihtiyaç duyduklarını belirten Fidan, "Geleceğin Zirvesi'nin ve bugün burada gerçekleştirdiğimiz kapsayıcı toplantının, bu yapıcı reformlara giden yolu açmasını umuyoruz. Türkiye, bu doğrultudaki katkılarını sürdürecektir" diye konuştu.
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