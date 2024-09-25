https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cumhurbaskani-erdogan-hamas-bir-direnis-grubudur-1088414601.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas, bir direniş grubudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas, bir direniş grubudur

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Amerikan NBC News kanalından Keir Simmons'un sorularını cevapladı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T11:14+0300

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2024-09-25T11:14+0300

politika

recep tayyip erdoğan

bmgk

abd

filistin

hamas

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, Amerikan NBC News kanalından Keir Simmons'a bir röportaj verdi.Röportajında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin Hamas'la ilişkisi bağlamındaki bir soruya şu şekilde yanıt verdi:7 Ekim'de yaşananlarla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, bu sürecin öncesinde Filistin halkının maruz kaldığı acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1947’li yıllardan alın bugünlere kadar Filistin, topraklarını kaybede kaybede bugünlere geldi. Perde arkasını incelediğimizde, ne yazık ki 7 Ekim’e bu şartları hazırlayan nedenleri iyi bilmek lazım. Onları iyi anlamak lazım. Ve burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun da perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır." şeklinde konuştu.'ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğini istemiyor'Röportajın Ukrayna ile ilgili bölümünde Ankara'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine nasıl baktığına ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda tüm NATO ülkelerinin adımlarına bakacaklarını belirtti.Erdoğan, "Amerika, Ukrayna’nın her şeyden önce NATO’ya üye olmasını istemiyor. Birçok NATO ülkesi bir defa Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri görerek kararımızı vermemiz lazım." dedi.Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunun, enine boyuna düşünülerek karar verilecek bir husus olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu:Erdoğan, Simmons'ın, "Bu konuda karar verdiniz mi?" şeklindeki sorusuna ise "Hayır." şeklinde yanıt verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/tbmm-baskani-kurtulmus-rusya-federal-meclisi-federasyon-konseyi-genel-kurulunda-konusuyor-1088414339.html

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recep tayyip erdoğan, bmgk, abd, filistin, hamas