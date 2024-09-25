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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başkabanı ile görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başkabanı ile görüşme gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
New York kentindeki Türkevi'nde temaslarını devam ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.Görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.
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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), recep tayyip erdoğan, muhammed şiya es-sudani , irak
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), recep tayyip erdoğan, muhammed şiya es-sudani , irak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başkabanı ile görüşme gerçekleştirdi

21:54 25.09.2024
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi (solda) kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi (solda) kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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New York kentindeki Türkevi'nde temaslarını devam ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.
Görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi
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