https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cumhurbaskani-erdogan-irak-baskabani-ile-gorusme-gerceklestirdi-1088444752.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başkabanı ile görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başkabanı ile görüşme gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
New York kentindeki Türkevi'nde temaslarını devam ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T21:54+0300
2024-09-25T21:54+0300
2024-09-25T21:54+0300
dünya
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
recep tayyip erdoğan
muhammed şiya es-sudani
irak
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.Görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cumhurbaskani-erdogan-lubnan-basbakani-mikati-ile-bir-araya-geldi-1088442382.html
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bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), recep tayyip erdoğan, muhammed şiya es-sudani , irak
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), recep tayyip erdoğan, muhammed şiya es-sudani , irak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başkabanı ile görüşme gerçekleştirdi
New York kentindeki Türkevi'nde temaslarını devam ettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.
Görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.