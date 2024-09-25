https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cocuklarin-kavgasina-aileler-de-karisti-baba-oldu-oglu-agir-yarali--1088436294.html
Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralı
Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralı
Sputnik Türkiye
Ankara'da 13 yaşlarındaki iki çocuğun arasındaki tartışmaya aileler de karıştı. Kavga büyüdü, baba öldürüldü, oğlu ağır yaralandı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T17:47+0300
2024-09-25T17:47+0300
2024-09-25T17:47+0300
türkiye
ankara
bıçaklı saldırı
bıçaklı kavga
kavga
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Ankara Yenimahalle'de meydana gelen olayda, 13 yaşındaki M.N.A ile ismi öğrenilemeyen aynı yaştaki arkadaşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.Tartışmanın ardından M.N.A, durumu babası Mustafa A.'ya (45) anlattı. Bunun üzerine baba, oğlunu da yanına alarak, oğlunun tartıştığı çocuğun evine gitti. Burada Mustafa A. ile diğer ailenin üyelerinden H.I. ve A.I'nın tartışması kavgaya dönüştü. Bu sırada A.I, Mustafa A. ve oğlu M.N.A'yı bıçakladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Mustafa A'nın hayatını kaybettiği, oğlu M.N.A'nın ağır yaralandığı belirlendi. Polis, şüphelileri akrabalarının evinde yakaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cekicle-arkadasini-oldurup-yangin-susu-verdi-eglence-mekaninda-yakalandi-son-gecemde-guzel-vakit-1088373801.html
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ankara, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga, kavga
ankara, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga, kavga
Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralı
Ankara'da 13 yaşlarındaki iki çocuğun arasındaki tartışmaya aileler de karıştı. Kavga büyüdü, baba öldürüldü, oğlu ağır yaralandı.
Ankara Yenimahalle'de meydana gelen olayda, 13 yaşındaki M.N.A ile ismi öğrenilemeyen aynı yaştaki arkadaşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışmanın ardından M.N.A, durumu babası Mustafa A.'ya (45) anlattı. Bunun üzerine baba, oğlunu da yanına alarak, oğlunun tartıştığı çocuğun evine gitti. Burada Mustafa A. ile diğer ailenin üyelerinden H.I. ve A.I'nın tartışması kavgaya dönüştü. Bu sırada A.I, Mustafa A. ve oğlu M.N.A'yı bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Mustafa A'nın hayatını kaybettiği, oğlu M.N.A'nın ağır yaralandığı belirlendi. Polis, şüphelileri akrabalarının evinde yakaladı.