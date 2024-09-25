https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/cocuklarin-kavgasina-aileler-de-karisti-baba-oldu-oglu-agir-yarali--1088436294.html

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Sputnik Türkiye

Ankara'da 13 yaşlarındaki iki çocuğun arasındaki tartışmaya aileler de karıştı. Kavga büyüdü, baba öldürüldü, oğlu ağır yaralandı. 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T17:47+0300

2024-09-25T17:47+0300

2024-09-25T17:47+0300

türkiye

ankara

bıçaklı saldırı

bıçaklı kavga

kavga

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Ankara Yenimahalle'de meydana gelen olayda, 13 yaşındaki M.N.A ile ismi öğrenilemeyen aynı yaştaki arkadaşı henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.Tartışmanın ardından M.N.A, durumu babası Mustafa A.'ya (45) anlattı. Bunun üzerine baba, oğlunu da yanına alarak, oğlunun tartıştığı çocuğun evine gitti. Burada Mustafa A. ile diğer ailenin üyelerinden H.I. ve A.I'nın tartışması kavgaya dönüştü. Bu sırada A.I, Mustafa A. ve oğlu M.N.A'yı bıçakladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Mustafa A'nın hayatını kaybettiği, oğlu M.N.A'nın ağır yaralandığı belirlendi. Polis, şüphelileri akrabalarının evinde yakaladı.

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ankara, bıçaklı saldırı, bıçaklı kavga, kavga